Đây là điều mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng cần làm được để đưa VinFast vượt Toyota, Hyundai, lên top 1 ở Việt Nam năm nay

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn đưa VinFast lên top 1

Sau sự kiện công bố đặt cọc và chốt giá bán ngày hôm qua (7/5), VinFast VF 3 trở thành hiện tượng trên mạng xã hội với giá bán niêm yết thấp nhất trên thị trường, chỉ từ 235 triệu đồng. Đây có thể sẽ là dòng sản phẩm chiến lược mới của hãng xe Việt với giá bán dễ tiếp cận số đông người tiêu dùng cùng những trang bị hiện đại khi so với xe điện cùng phân khúc là Wuling Mini EV, thậm chí so được với xe hạng A động cơ xăng như Kia Morning hay Hyundai Grand i10.

Cùng trong ngày công bố giá bán VF 3, tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup đồng thời là CEO của VinFast - trong một hội nghị nội bộ của hãng có chia sẻ kế hoạch phát triển và mục tiêu của VinFast trong năm nay. Theo vị tỷ phú này, mục tiêu của VinFast là cạnh tranh trực tiếp với các hãng xe xăng và trở thành hãng xe chiếm thị phần số một tại Việt Nam. Ông cho biết Vingroup chấp nhận hy sinh và chấp nhận khó khăn để xây dựng thương hiệu Việt đẳng cấp quốc tế.

Cùng màn công bố giá bán của VinFast VF 3 là sự kỳ vọng và mục tiêu mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt ra để bán vượt các hãng xe khác tại Việt Nam năm nay.

Mặc dù vị CEO không đề cập trực tiếp tới hãng xe nào, dựa vào bảng thống kê doanh số của toàn thị trường ô tô Việt Nam vẫn có thể chỉ ra được những cái tên mà VinFast phải vượt qua. Đó là những hãng xe hiện chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam hiện nay là Toyota, Hyundai và Ford. Các hãng này chủ yếu phân phối xe động xe xăng và diesel. Toyota có một số mẫu hybrid, trong khi Hyundai chỉ có một mẫu xe điện.

VinFast cần làm gì để lên top 1?

Đầu tiên, doanh số tổng của VinFast cần vượt Toyota, Hyundai cùng những thương hiệu khác đang có sự vượt trội hơn về doanh số.

Theo thống kê của VinFast, trong năm 2023, thương hiệu này đã bán được tổng cộng 34.855 chiếc ô tô điện trong phạm vi toàn cầu, đạt mức tăng trưởng gần gấp 5 lần so với năm 2022. Phần lớn doanh số là thuộc thị trường Việt Nam, ước tính rơi vào khoảng 32.000 xe sau khi đã trừ số lượng xe VF 8 được xuất khẩu sang Mỹ.

Phần lớn doanh số (hơn 90%) của VinFast là tại thị trường Việt Nam.

Theo số liệu từ Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, hãng xe Hyundai chiếm thị phần số một ở Việt Nam trong năm 2023 với 57.683 xe bán ra thị trường (không tính xe thương mại). Toyota xếp ở vị trí thứ 2 với 57.414 xe, khoảng cách hơn 200 xe. Cả Hyundai và Toyota đều sụt giảm doanh số trong năm 2023 khi so với năm 2022.

Đáng chú ý, Ford là hãng xe phổ thông duy nhất trong khối VAMA có doanh số tăng trưởng trong năm 2023. Tổng số lượng xe Ford bán ra năm ngoái là 38.322 xe. Sau khi trừ đi số lượng xe thương mại thì doanh số xe du lịch của thương hiệu Mỹ là 34.461 xe, vẫn cao hơn lượng xe điện mà VinFast bán ra.

Doanh số của VinFast (tính tương đối) xếp sau 3 "ông lớn" trong năm 2023 (Không tính xe thương mại)

Bước sang năm 2024, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến sự bứt phát của VinFast. Hãng xe Việt chốt quý đầu năm 2024 với 9.689 ô tô điện bán ra (tăng 444% so với cùng kỳ năm 2023). Trừ đi số xe bán tại Mỹ thì doanh số ở Việt Nam còn khoảng 8.800 xe. Hyundai bán chạy thứ 2 với 7.910 xe du lịch. Ford bám sát nút Toyota về doanh số (7.012 xe so với 7.321 xe, không tính xe thương mại).

VinFast (với doanh số tương đối) vươn lên trong quý đầu năm 2024, vượt qua cả 3 "ông lớn" (Không tính xe thương mại)

Trước đó, bà Lê Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT VinFast - từng công bố mục tiêu giao 100.000 ô tô điện trong năm 2024 và doanh số chủ yếu sẽ được ghi nhận vào nửa cuối năm, khi mạng lưới bán lẻ được mở rộng mạnh mẽ. Thực tế, doanh số quý đầu năm hiện chỉ chiếm gần 10% so với con số mục tiêu trên. Điều đó có nghĩa là VinFast sẽ cần nỗ lực rất nhiều để 3 quý sau đạt được 90% còn lại. Khi làm được điều đó, VinFast hoàn toàn có thể "lật thế cờ" thị phần trong năm nay.

Các mẫu xe VinFast cần bán được bao nhiêu xe để đạt top 1?

Hiện tại, danh mục sản phẩm của VinFast tại Việt Nam có VF 9, VF 8, VF 7, VF 6, VF e34, VF 5 Plus và VF 3.

Trừ đi quý đầu năm với một phần ảnh hưởng doanh số từ dịp Tết Nguyên Đán, VinFast sẽ cần bán được khoảng 93.000 xe trong 3 quý sau để đạt mục tiêu 100.000 xe. Chia con số đó cho 7 mẫu xe thì doanh số mỗi xe cần đạt được là khoảng hơn 13.200 xe trong 3 quý cuối năm nay, tức là khoảng hơn 1.400 xe/tháng.

VF e34 và VF 5 Plus có khả năng sẽ có doanh số vượt trội nhóm còn lại do được nhiều công ty mua làm dịch vụ taxi, chở khách.

Tuy nhiên, VinFast sẽ có những mẫu xe có thể có doanh số vượt trội hơn hẳn xe khác, ví dụ như VF 5 Plus, VF e34 và VF 8 được sử dụng cho dịch vụ Xanh SM. VF 5 Plus và VF e34 hiện nay cũng được một số hãng taxi đặt mua để kinh doanh dịch vụ. Trong khi đó, VF 3 có khả năng sẽ có doanh số thấp hơn phần lớn các dòng xe điện VinFast khác do đến quý III năm nay mới chính thức được bàn giao.