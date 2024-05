Đây là mẫu tủ lạnh 'ngon-bổ-rẻ' từ Aqua với ngăn đông dưới, thiết kế Color AI độc đáo, giá 15 triệu đồng

Thiết kế sang trọng, tinh tế

Sở hữu thiết kế 2 cửa với ngăn đông dưới phù hợp xu hướng hiện nay. Chất liệu cửa tủ từ kính cường lực với tông màu đen sang trọng, cùng những đường cong họa tiết ánh kim giúp cho sản phẩm có thêm điểm nhấn tinh tế. Tuy vậy, người dùng cần chú ý lau chùi cửa tủ thường xuyên bởi chất liệu kính bóng dễ bám dấu vân tay sau thời gian ngắn sử dụng, đặc biệt là khi nhà có trẻ nhỏ.

Phần tay nắm cửa được thiết kế ẩn với rãnh khuyết ở bên trong, tạo nên vẻ liền mạch cho cửa tủ. Rãnh khuyết của nắm cửa đặt về phía bên trái tủ và nằm thấp về phía dưới, khá thuận tiện để đóng, mở tủ.

Chưa kể, bản lề trợ lực của tủ lạnh Aqua giúp cho người dùng không cần dùng lực để kéo mở, đóng tủ. Phần cửa sẽ tự động hít khi đóng nhẹ nên sẽ không có hiện tượng thất thoát hơi lạnh dẫn đến hao tốn điện khi chúng ta vô ý không đóng kín tủ.

Trên sản phẩm mới này, Aqua đã trang bị bảng điều khiển cảm ứng Color AI có màu sắc, hiển thị một số các thông tin như nhiệt độ, kết nối Wi-Fi, các chế độ thông minh.

Đây được xem là điểm cộng lớn vì tạo nên cảm giác rất hiện đại trên chiếc tủ lạnh. Khi trải nghiệm thực tế, màn hình màu trên tủ lạnh Aqua cho khả năng hiển thị sống động, màu sắc tươi và tốc độ phản hồi nhanh chóng. Người dùng có thể thực hiện các thao tác tùy chỉnh nhiệt độ một cách tiện lợi.

Ngoài ra, trên cửa tủ còn được bố trí khu vực lấy nước. Đối với tôi đây là một tính năng cực kỳ hữu ích trên tủ lạnh, đáp ứng được tốt nhu cầu nhanh, gọn, lẹ của bản thân và các thành viên trong gia đình.

Tích hợp AI, kết nối Wi-Fi và điều khiển trên smartphone

Như đã chia sẻ ở trên, tủ lạnh này được tích hợp AI, có thể tự động nhận biết các thực phẩm được lưu trữ bên trong và tùy chỉnh chế độ làm lạnh phù hợp.

Nhờ đó, tôi có thể thoải mái để đồ ăn trong tủ lạnh mà vẫn tươi ngon lên đến 7 ngày. Đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng vì tôi thường đi siêu thị mỗi tuần một lần.

Không những thế, tủ lạnh Aqua còn hỗ trợ kết nối Wi-Fi tới smartphone thông qua ứng dụng riêng mang tên Haismart, từ đó giúp chúng ta có thể quản lý thực phẩm, kiểm soát chế độ, nhiệt độ từ xa một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Công nghệ đông mềm đa chức năng

Tủ lạnh Aqua Color AI có dung tích 350 lít với không gian bên trong rộng rãi, nhiều ngăn chứa có thể lưu trữ đa dạng các loại thực phẩm. Đặc biệt có ngăn đông mềm đa chức năng Magic Room bảo quản thực phẩm tươi sống như thịt, cá không cần rã đông khi sử dụng.

Ngăn đông mềm đa chức năng khác biệt so với các hãng khác khi cho phép người dùng có thể tùy chỉnh nhiệt độ thông qua bảng điều khiển màu bên ngoài với nhiệt độ từ -18 độ C đến 5 độ C, trong đó mức nhiệt độ đông mềm lý tưởng từ -7 độ C đến -1 độ C tùy theo nhu cầu về khối lượng, thời gian lưu trữ thực phẩm khác nhau. Và ngăn này thiết kế riêng biệt với ngăn mát để tránh lẫn mùi và an toàn vệ sinh cho người dùng.

Các khay đựng được làm từ kính cường lực có độ bền cao và chịu được các vật dụng khối lượng lớn như nồi, chảo. Bên cạnh đó, có thể điều chỉnh lên xuống linh hoạt để mở rộng không gian lưu trữ và dễ dàng vệ sinh khi cần thiết.

Công nghệ khử mùi, tiết kiệm điện, làm lạnh nhanh đều có đủ

Tủ lạnh Aqua được trang bị công nghệ Twin Inverter giúp tiết kiệm điện năng hơn so với các dòng tủ lạnh Inverter thông thường. Theo thông tin mà nhà sản xuất công bố, công nghệ Twin Inverter được ứng dụng trên cả máy nén và quạt tản nhiệt, giúp tăng hiệu quả tiết kiệm điện mà không gây ra tiếng ồn khi vận hành và vẫn giữ được nhiệt độ ở mức ổn định.

Trong quá trình trải nghiệm và sử dụng, tôi hầu như không nghe tiếng máy chạy bên trong tủ lạnh nên có thể yên tâm về khả năng tiết kiệm điện của tủ lạnh Aqua Color AI này.

Về tính năng khử mùi, hệ thống DEO Fresh của Aqua giúp loại bỏ vi khuẩn và mùi hôi khó chịu trong tủ lạnh, bảo quản thực phẩm tươi ngon lâu hơn. Bằng chứng là tôi đã thử cho hai loại trái cây nặng mùi là sầu riêng và mít, được bọc lại bằng màn bọc thực phẩm, nhưng không nghe mùi của chúng lan sang các thực phẩm khác có trong tủ, mà vẫn giữ nguyên hương vị khi thưởng thức.

Tủ lạnh còn được hệ thống làm lạnh đa chiều giúp luồng khí lạnh lan tỏa đều khắp các ngăn, đảm bảo thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ tối ưu. Chế độ làm lạnh nhanh giúp làm lạnh thực phẩm nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Trong mùa nóng này, chế độ làm lạnh nhanh của tủ lạnh Aqua thực sự rất cần thiết, nhất là với ngăn đông, làm đá nhanh để giải nhiệt hàng ngày.

Nhìn chung, với mức giá 14,99 triệu đồng, tủ lạnh Aqua ngăn đông dưới AQR-B380MA(WGP)U1 là lựa chọn hoàn hảo “ngon-bổ-rẻ” khi hội tụ đầy đủ các yếu tố: thiết kế sang trọng, tinh tế, công nghệ làm lạnh tiên tiến, tiện ích thông minh và giá cả hợp lý.