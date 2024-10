Đây là nam sinh cô đơn nhất Trung Quốc, tốt nghiệp đại học TOP 1 nhưng lễ tốt nghiệp chỉ bơ vơ một mình

Đại học Bắc Kinh là trường đại học top đầu Trung Quốc, là niềm mơ ước của biết bao sĩ tử của đất nước tỷ dân. Là ngôi trường “đỉnh của đỉnh”, nhiều người sẽ nghĩ ngành nào của trường, dù là hot hay không hot, thì cũng đều “kín” sinh viên.

Tuy nhiên, thực tế lại không hề như vậy bởi có một chuyên ngành ở Bắc Đại hiếm sinh viên đến nỗi, trong suốt 9 năm trời, trường chỉ tuyển được… 6 sinh viên. Đó chính là ngành Cổ sinh vật học - ngành chuyên nghiên cứu lịch sử phát triển của sự sống trên Trái Đất, về các loài động vật và thực vật cổ xưa, dựa vào các hóa thạch tìm được.

An Vĩnh Duệ (sinh năm 1994, tại tỉnh Quý Châu,Trung Quốc) cũng là 1 trong 6 sinh viên hiếm hoi đó. Vào năm 2016, bức ảnh tốt nghiệp tại Bắc Đại của An Vĩnh Duệ “rần rần” khắp cõi mạng Trung Quốc, nhiều người gọi anh là nam sinh “cô đơn” nhất trong lễ tốt nghiệp bởi có duy nhất một mình An Vĩnh Duệ cùng thầy cô khoa Cổ sinh vật học.

An Vĩnh Duệ là sinh viên duy nhất ngành Cổ sinh vật học của Bắc Đại khóa 2012-2016.

Trước đó, anh đã được nhận vào Bắc Đại với số điểm 670 trong kỳ thi đại học. Điểm số này của anh nằm trong top đầu của cả tỉnh. Được biết ngay từ khi còn nhỏ, anh đã thích thú với các thứ liên quan đến tự nhiên, địa lý, sinh học.

Trong quá trình ôn thi đại học, sau quá trình cân nhắc, anh đã quyết định điền vào tờ đăng ký nguyện vọng ngành Cổ sinh vật học của Bắc Đại, trong khi hầu hết bạn bè chọn ngành toán hoặc máy tính. Dẫu vậy, anh không hề cảm thấy tủi thân, ngược lại còn thấy rất thích thú.

Trong suốt quãng đời đại học, An Vĩnh Duệ được 2 Giáo sư tham gia hướng dẫn tận tình. Không chỉ trên lớp, mà họ còn sẵn sàng giúp đỡ anh ngoài giờ học nếu có bất kỳ thắc mắc nào. Khi nghiên cứu nhiều môn học, anh còn nhận “đặc quyền” được giảng viên kèm 1 - 1, không hiểu chỗ nào có thể hỏi và nhờ giảng viên giải thích chỗ đó luôn.

Trước đó, anh đã được nhận vào Bắc Đại với số điểm 670 trong kỳ thi Cao Khảo.

Nhiều người nói đùa, An Vĩnh Duệ là người không bao giờ dám “cúp học”, bởi cả lớp chỉ có một sinh viên, nếu mà anh nghỉ học thì chắc chắn giảng viên sẽ phát hiện và giảng viên hôm đó đến lớp cũng chẳng biết dạy cho ai nữa luôn. Nên điều tiên quyết anh phải làm là đi học chăm chỉ. Và đương nhiên, việc bị kiểm tra miệng hay giơ tay phát biểu là không thể tránh khỏi khi trong lớp chẳng có ai khác ngoài An Vĩnh Duệ.

Sau 4 năm học tại đây, năm 2016, cuối cùng An Vĩnh Duệ cũng đã tốt nghiệp. Anh chàng sau đó học lên thạc sĩ chuyên ngành Địa chất tại Bắc Đại, với hướng nghiên cứu về biến đổi khí hậu và biển. Không chỉ có vậy, anh còn hy vọng có thể theo đuổi con đường học thuật, trở thành một giáo sư đại học, hoặc làm việc tại các tổ chức nghiên cứu khoa học.

Năm 2016, An Vĩnh Duệ tốt nghiệp.

Ngoài trường hợp của An Vĩnh Duệ, một nữ sinh tên Tiết Dật Phàm cũng từng nổi tiếng khắp cõi mạng khi là một trong những người hiếm hoi tốt nghiệp ngành Cổ sinh vật học của Bắc Đại. Được biết, cô lựa chọn chuyên ngành này vì niềm đam mê của bản thân, dù biết rằng trong nước rất ít trường tuyển sinh và cũng có rất ít người theo học. Hiện tại ở Trung Quốc chỉ có Đại học Sư phạm Thẩm Dương, Đại học Nam Kinh và Đại học Bắc Kinh tuyển sinh chuyên ngành này. Tuy nhiên, Đại học Nam Kinh chỉ 2 năm mới tuyển sinh một lần.

Cũng theo Tiết Dật Phàm, lý do ngành này mỗi năm chỉ nhận một sinh viên không chỉ vì hiếm người đăng ký thi, mà còn do nhà trường có những yêu cầu khá khắt khe.Tại Đại học Bắc Kinh, kể cả khi không có sự cạnh tranh, chuyên ngành cổ sinh vật học cũng yêu cầu sinh viên phải có kết quả học tập chuyên môn xuất sắc.

Tiết Dật Phàm cũng nổi tiếng khắp cõi mạng khi là một trong những người hiếm hoi tốt nghiệp ngành Cổ sinh vật học của Bắc Đại.

Tổng hợp