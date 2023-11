Đây là những khác biệt của 2 bản VinFast VF 7: Chênh hơn 140 triệu nhưng bản Plus mạnh và an toàn hơn hẳn

Sáng 21/11, VinFast chính thức công bố thông tin và giá bán của VF 7 tại thị trường Việt Nam. Xe có hai phiên bản: Base và Plus, giá bán dao động từ 850 triệu đồng đến 1,199 tỷ đồng. Giá bán của hai phiên bản chênh nhau 149-200 triệu đồng.

Vận hành

Vận hành là khác biệt lớn đầu tiên giữa hai phiên bản VinFast VF 7. Phiên bản Plus được trang bị 2 động cơ điện gắn ở cầu trước và cầu sau, trong khi bản Base chỉ có 1 động cơ điện gắn ở cầu trước. Do đó, dễ hiểu vì sao bản Plus mạnh gấp đôi về cả thông số công suất, mô-men xoắn, và thời gian tăng tốc 0-100 km/h giảm chỉ còn một nửa.



Base Plus Động cơ điện 1 động cơ 2 động cơ Công suất 174 mã lực 349 mã lực Mô-men xoắn 250 Nm 500 Nm Dẫn động Cầu trước Hai cầu toàn thời gian Tăng tốc 0-100 km/h 10-11 giây 5,8 giây Tốc độ tối đa 150 km/h 175 km/h Chế độ lái Eco/Normal/Sport Eco/Normal/Sport

Pin và tầm vận hành

Phiên bản Plus sử dụng pin có dung lượng lớn hơn, đồng nghĩa tầm vận hành xa hơn. Thời gian sạc nhanh của hai phiên bản tương đương nhau.



Base Plus Dung lượng pin 59,6 kWh 75,3 kWh Tầm vận hành 375 km 431 km Thời gian sạc pin nhanh nhất 24,19 phút (10-70%) 24,6 phút (10-70%)

Ngoại thất

Ngoại thất hai phiên bản gần như giống nhau y hệt với đèn pha, đèn sương mù và đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED. Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và có tính năng sấy mặt gương. Khách hàng có thể tùy chọn tính năng tự động chỉnh gương khi lùi ở cả hai phiên bản. Tay nắm cửa dạng ẩn, chỉnh cơ. Mâm xe là chi tiết dễ nhận ra, khi bản Base dùng mâm 19 inch, còn bản Plus dùng mâm 20 inch.



Base Plus Đèn pha điều chỉnh góc chiếu thông minh - Có Gương chiếu hậu chống chói tự động - Có Cốp Đóng mở cơ Đóng mở điện Mâm 19 inch 20 inch

Nội thất

Tương tự ngoại thất, nội thất của hai phiên bản không khác nhiều về trang bị, tiện nghi. Cả hai đều trang bị màn hình trung tâm 12,9 inch, âm thanh 8 loa, điều hòa 2 vùng tự động, lọc không khí, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, phanh tay điện tử... Tuy nhiên, bản Plus có nội thất phối 2 tông màu, trong khi bản Base chỉ có 1 tông màu.



Base Plus Vật liệu nội thất Giả da Da tổng hợp cao cấp Màu nội thất Phối 1 tông màu Phối 2 tông màu Ghế lái và ghế phụ thông gió - Có Ghế phụ Chỉnh 4 hướng Chỉnh 6 hướng Màn hình HUD Tùy chọn Có Cổng USB-A hàng ghế sau - 2 Cổng USB-C - 1 Sạc không dây - Có Phát Wifi - Có Trần kính toàn cảnh - Tùy chọn

Công nghệ an toàn



Công nghệ an toàn cũng là một khác biệt lớn. Bản Base chỉ có các tính năng an toàn cơ bản như hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giám sát áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, cảm biến hỗ trợ đỗ xe hay camera lùi. Trong khi đó, bản Plus có thêm gói công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS.



Base Plus Túi khí 6 8 Trợ lái trên cao tốc - Có Cảnh báo chệch làn đường - Có Hỗ trợ giữ làn đường - Có Kiểm soát đi giữa làn đường - Có Tự động chuyển làn đường - Có Ga tự động thông minh - Có Điều chỉnh tốc độ thông minh - Có Nhận diện biển báo - Có Cảnh báo va chạm trước - Có Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau - Có Cảnh báo mở cửa - Có Phanh tự động trước sau - Có Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ - Có Hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp - Có Hỗ trợ đỗ xe thông minh - Có Hỗ trợ đỗ xe từ xa - Có Đèn pha thích ứng - Có Giám sát lái xe - Có

Giá bán