Đây là sao Cbiz duy nhất nhận được đặc quyền “1 mình 1 thảm” ở Cannes 2024

Sáng 25/5, đoàn phim Tương Viên Lộng (tên khác: Vụ Án Giết Người Ở Hiệu Bán Tương - She's Got No Name) đã xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 77. Tham gia sự kiện có đạo diễn Trần Khả Tân, nữ chính Chương Tử Di và dàn diễn viên như Lôi Giai Âm, Dương Mịch, Thử Sa, Lý Hiện, Vương Truyền Quân, diễn viên và đạo diễn Đại Bằng.

Theo Sina, ban tổ chức Cannes có màn vinh danh đặc biệt dành cho Chương Tử Di. Đội ngũ nhân viên an ninh đã làm trống thảm đỏ để minh tinh Trung Quốc tạo dáng riêng trong suốt 3 phút. Sau đó, dàn diễn viên và đạo diễn của Tương Viên Lộng mới đi cùng Chương Tử Di trong lần thứ hai. Khi ngôi sao 45 tuổi bước trên thảm đỏ, Ban tổ chức giải Cannes cũng tinh tế bật nhạc phim Hồi ức của một Geisha để chào mừng sự xuất hiện của cô.

Phóng viên quốc tế ưu ái Chương Tử Di

Trong một bài giới thiệu về Chương Tử Di, nữ diễn viên được vinh danh là Nhà làm phim Trung Quốc từng làm giám khảo tại Cannes nhiều nhất. Bên cạnh đó, Chương Tử Di còn có 5 lần lên bục trao giải cho các hạng mục quan trọng. Có thể nói, Chương Tử Di là ngôi sao Trung Quốc có tầm ảnh hưởng quốc tế nhất hiện nay. Thậm chí, trong LHP Cannes 2024, Củng Lợi cũng không có màn ảnh đặc tả và được dọn trống thảm đỏ như Chương Tử Di.

Chương Tử Di được hưởng đãi ngộ cao nhất của ban tổ chức LHP Cannes.

Ở tuổi 45, Chương Tử Di vẫn đẹp quyến rũ. Gương mặt điện ảnh của cô là của hiếm trong giới điện ảnh Hoa ngữ.

Nữ diễn viên diện đầm xuyên thấu của Maison Margiela.

Bên cạnh đó, Sina còn đánh giá trạng thái của các diễn viên còn lại trong đoàn phim Tương Viên Lộng khá tốt. Tuy nhiên, họ giống như tùy tùng của Chương Tử Di hơn. Các diễn viên trẻ thể hiện sự thiếu tự nhiên trên thảm đỏ LHP quốc tế.

Đoàn phim Tương Viên Lộng đi thảm đỏ Cannes. Bộ phim không tham gia tranh giải nhưng là tác phẩm cuối cùng được giới thiệu tại LHP năm nay, qua đó nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả.

Từ trái qua phải: Dương Mịch, Lôi Giai Âm, đạo diễn Trần Khả Tân, Chương Tử Di, Đại Bằng.

Dàn sao chào khán giả trên bục.

Dương Mịch đóng vai nhỏ trong Tương Viên Lộng. Đây là lần thứ 2 cô bước trên thảm đỏ Cannes, sau 12 năm. Trước đó, Dương Mịch đi cùng đoàn phim Họa Bì 2.

Dương Mịch diện váy mà thương hiệu Loewe thiết kế riêng cho cô. Dương Mịch đang là đại diện quốc tế của nhãn hàng này.

Nam diễn viên Lôi Giai Âm là nam chính của phim.

Nhà làm phim, danh hài Đại Bằng cũng là khách mời trong phim.

Nam diễn viên trẻ Thử Sa từng nổi tiếng với vai Dương Tiễn trong Phong Thần 1.

Nam diễn viên Lý Hiện được khen điển trai.

Bộ phim Tương Viên Lộng kể về người phụ nữ mang tên Chiêm Chu Thị bị chồng hành hạ tới mức quyết định ra tay sát hại chồng mình một cách dã man. Vụ án này trở thành một trong 10 sự kiện bí ẩn của Thượng Hải. Đồng thời, câu chuyện của cô trở thành chất xúc tác cho cuộc cách mạng về quyền của phụ nữ ở Trung Quốc. Đạo diễn Trần Khả Tân đã mất 5 năm viết kịch bản, chờ đợi Chương Tử Di gật đóng đóng vai nữ chính.

Khán giả Trung Quốc tự hào về Chương Tử Di: - Một siêu sao hàng đầu có ảnh hưởng quốc tế thực sự. Chương Tử Di từng làm giám khảo Cannes 4 lần và không thiếu phim tranh giải tại Cannes. - Chỉ có kiểu dọn dẹp thảm đỏ mới là màn quét sạch mọi thứ thực sự ấn tượng. - Cô ấy còn được trân trọng hơn các ngôi sao Hollywood, xúc động thật sự, tôi tự hào tới mức bật khóc. - Quốc mẫu hồi cung, làm trống thảm đỏ, cảnh quay đặc tả, mọi đặc quyền đều dành cho Chương Tử Di. - Chương Tử Di đẹp đến nỗi cô ấy không cần quan tâm đến việc ăn mặc lồng lộn. - Ánh sáng của người Hoa, danh thiếp của Trung Quốc, ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Châu Á - Chương Tử Di trở lại Cannes!

Chiêu Dương