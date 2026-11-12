Đây là VinFast VF 6 mới: Tay nắm cửa bán ẩn, tầm hoạt động 510 km, giá từ 646 triệu

VinFast chính thức giới thiệu VF 6 phiên bản mới tại Việt Nam, với hai phiên bản Comfort và Premium, giá bán lần lượt 646 triệu và 715 triệu đồng. Mẫu SUV điện cỡ B nhận đặt cọc từ ngày 12/11 đến hết 18/11, dự kiến mở bán sau Tết Nguyên đán.

VinFast vừa công bố phiên bản mới của mẫu SUV điện VF 6 tại thị trường Việt Nam. Xe có hai phiên bản Comfort và Premium, giá bán tương ứng 646 triệu đồng và 715 triệu đồng (đã bao gồm pin).

Chương trình nhận đặt cọc VF 6 mới bắt đầu từ ngày 12/11 và kéo dài đến hết ngày 18/11/2026. Khách hàng đặt cọc sớm được hưởng ưu đãi 15 triệu đồng, tương đương toàn bộ số tiền đặt cọc. Thời điểm mở bán chính thức dự kiến diễn ra sau Tết Nguyên đán.

So với thế hệ trước, VF 6 mới có một số điều chỉnh về kích thước, thiết kế khoang lái, trang bị tiện nghi và cấu hình vận hành.

Về kích thước, xe có chiều dài 4.246 mm, rộng 1.827 mm và cao 1.616 mm. So với phiên bản cũ, chiều dài tăng 5 mm, chiều rộng giảm 7 mm nhưng chiều cao tăng 36 mm. Đáng chú ý, khoảng sáng gầm xe được nâng từ 170 mm lên 190 mm.

VF 6 mới sử dụng bộ pin có dung lượng khả dụng 60 kWh, nhỉnh hơn mức 59,6 kWh của thế hệ trước. Phiên bản Comfort có phạm vi hoạt động tối đa 510 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC, tăng so với mức 480 km của bản Eco cũ. Trong khi đó, bản Premium đạt khoảng 480 km, so với 460 km của bản Plus trước đây.

Cả hai phiên bản mới đều có công suất tối đa 130 kW. Đây là điểm thay đổi đáng chú ý ở bản Premium, bởi phiên bản Plus trước đó có công suất 150 kW và mô-men xoắn 310 Nm. Như vậy, công suất của phiên bản cao cấp giảm 20 kW, tương đương khoảng 13,3%.

Khoang lái cũng được điều chỉnh với màn hình thông tin phía sau vô lăng và cách bố trí cần số bên phải vô lăng. Màn hình giải trí trung tâm của bản Comfort có kích thước 10 inch, trong khi bản Premium sử dụng màn hình 12,9 inch.

Về trang bị, bản Premium có mâm xe 19 inch, hệ thống âm thanh 8 loa, 6 túi khí, lọc không khí Combi 1.0 và cốp sau chỉnh điện. Bản Comfort sử dụng mâm 17 inch, hệ thống âm thanh 6 loa và 2 túi khí.

Trên thế hệ trước, hai phiên bản Eco và Plus có giá niêm yết lần lượt 646 triệu đồng và 699 triệu đồng. Như vậy, VF 6 mới giữ nguyên giá khởi điểm của phiên bản tiêu chuẩn, trong khi bản Premium tăng 16 triệu đồng so với bản Plus cũ.

Việc nâng cấp VF 6 diễn ra trong bối cảnh phân khúc SUV điện cỡ B tại Việt Nam ngày càng có thêm nhiều lựa chọn. Với lần thay đổi này, VinFast tập trung cải thiện phạm vi hoạt động và một số trang bị, đồng thời điều chỉnh cấu hình công suất giữa hai phiên bản.