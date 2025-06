Dãy số "lạ" trên tem trái cây nhập khẩu: Rất dễ hiểu nhưng 90% người chẳng hiểu gì

Trái cây nhập khẩu luôn được ưa chuộng bởi vẻ ngoài bắt mắt, hương vị độc đáo và chất lượng cao. Nhưng bạn có biết, những con số nhỏ xíu trên tem dán trái cây chính là chìa khóa để biết chúng sạch, an toàn hay không? Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách đọc mã số trên tem trái cây nhập khẩu để trở thành người tiêu dùng thông thái, bảo vệ sức khỏe gia đình.

Mã số PLU là dãy số được in trên tem dán trực tiếp lên trái cây, thường thấy ở siêu thị hoặc cửa hàng bán lẻ. Mã này do Liên đoàn Quốc tế về Tiêu chuẩn Sản phẩm (IFPS) quy định, nhằm cung cấp thông tin về loại trái cây, cách thức canh tác và nguồn gốc. Mã PLU thường có 4 hoặc 5 chữ số, mỗi con số mang ý nghĩa riêng, giúp người mua phân biệt trái cây hữu cơ, thông thường hay biến đổi gen.

Mã số PLU được chia thành ba loại chính dựa trên số chữ số và chữ số đầu tiên.

1. Mã 4 chữ số (bắt đầu bằng 3 hoặc 4)

Nếu tem trên trái cây có 4 chữ số và bắt đầu bằng số 3 hoặc 4 (ví dụ: 4011, 3123), đây là loại trái cây được trồng theo phương pháp thông thường (conventional). Điều này có nghĩa là trong quá trình canh tác, nông dân có thể sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hoặc các chất bảo quản để tăng năng suất và giữ trái cây tươi lâu.

Ưu điểm: Trái cây loại này thường có giá thành phải chăng, đa dạng về chủng loại và có sẵn ở hầu hết các siêu thị.

Nhược điểm: Có thể chứa dư lượng hóa chất, đòi hỏi bạn phải rửa kỹ trước khi sử dụng. Nếu bạn lo ngại về hóa chất, hãy chọn những nhà cung cấp uy tín với chứng nhận kiểm định chất lượng.

Ví dụ: Táo Gala với mã 4131 hoặc chuối với mã 4011 thường thuộc nhóm này. Để đảm bảo an toàn, hãy ngâm và rửa trái cây dưới vòi nước sạch, hoặc dùng dung dịch rửa rau quả chuyên dụng.

Ảnh: Internet

2. Mã 5 chữ số, bắt đầu bằng số 9

Mã PLU có 5 chữ số và bắt đầu bằng số 9 (ví dụ: 94011, 93123) cho biết trái cây được trồng theo phương pháp hữu cơ (organic). Đây là loại trái cây không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học, phân bón tổng hợp hay bất kỳ chất kích thích tăng trưởng nào. Quá trình canh tác hữu cơ tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đảm bảo sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường.

Ưu điểm: Trái cây hữu cơ thường an toàn hơn cho sức khỏe, ít dư lượng hóa chất và có hương vị tự nhiên. Đây là lựa chọn lý tưởng cho trẻ em, người lớn tuổi hoặc những ai quan tâm đến chế độ ăn uống lành mạnh.

Nhược điểm: Giá thành cao hơn so với trái cây thông thường, và không phải lúc nào cũng dễ tìm ở mọi nơi.

Ảnh: Internet

3. Mã 5 chữ số, bắt đầu bằng số 8

Mã PLU 5 chữ số bắt đầu bằng số 8 (ví dụ: 84011, 83123) biểu thị trái cây là sản phẩm biến đổi gen (GMO - Genetically Modified Organism). Loại này được canh tác bằng cách sử dụng công nghệ biến đổi gen để tăng khả năng kháng sâu bệnh, cải thiện năng suất hoặc kéo dài thời gian bảo quản.

Thực trạng: Trái cây GMO hiện không phổ biến trên thị trường do còn nhiều tranh cãi về độ an toàn. Một số nghiên cứu cho rằng GMO không gây hại, nhưng nhiều ý kiến khác lo ngại về tác động lâu dài đến sức khỏe, như tổn thương nội tạng hoặc rối loạn sinh sản. Do đó, các sản phẩm mã 8 thường bị hạn chế ở nhiều quốc gia, đặc biệt tại Liên minh Châu Âu và một số nước châu Á.

Ảnh: Internet

Lời khuyên: Nếu bạn lo ngại về GMO, hãy tránh trái cây có mã bắt đầu bằng số 8 và ưu tiên chọn mã 9 (hữu cơ) hoặc mã 3, 4 từ nguồn cung cấp đáng tin cậy.

Ví dụ: Một số loại ngô hoặc đu đủ biến đổi gen có thể mang mã 83123. Tuy nhiên, loại này hiếm gặp ở Việt Nam, và bạn nên kiểm tra kỹ nguồn gốc trước khi mua.

Lưu ý quan trọng khi mua trái cây nhập khẩu

Ngoài việc đọc mã PLU, để chọn được trái cây nhập khẩu chuẩn, sạch và an toàn, bạn cần lưu ý thêm một số điểm sau:

Chọn nhà cung cấp uy tín: Hãy mua trái cây tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch hoặc đại lý có chứng nhận xuất xứ rõ ràng. Các chứng nhận như GlobalGAP, USDA Organic hoặc COA (Certificate of Analysis) đảm bảo trái cây đạt tiêu chuẩn an toàn.

Kiểm tra tem và bao bì: Ngoài mã PLU, tem trái cây thường ghi thêm thông tin về quốc gia xuất xứ (như USA, Australia, New Zealand) và thương hiệu. Nếu tem mờ, rách hoặc không có thông tin rõ ràng, hãy cẩn thận vì đó có thể là hàng kém chất lượng.

Rửa sạch trước khi dùng: Dù là trái cây hữu cơ hay thông thường, bạn nên ngâm rửa kỹ bằng nước muối loãng, dung dịch rửa rau quả hoặc dưới vòi nước sạch để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và dư lượng hóa chất.

Chú ý giá cả: Trái cây nhập khẩu thường có giá cao hơn do chi phí vận chuyển và bảo quản. Nếu giá quá rẻ so với thị trường, hãy kiểm tra kỹ để tránh mua phải hàng giả hoặc kém chất lượng.

Một số mẹo chọn trái cây nhập khẩu ngon, chất lượng

Ngoài mã PLU, bạn có thể áp dụng các mẹo sau để chọn trái cây tươi ngon:

Táo: Chọn quả có vỏ bóng, màu sắc tươi sáng, cầm nặng tay. Tránh quả có vết thâm hoặc mùi lạ.

Chuối: Chọn chùm chuối chín vàng đều, không có đốm nâu quá nhiều. Chuối hữu cơ (mã 9) thường có kích thước không đều và vỏ mỏng hơn.

Nho: Chọn chùm nho còn lớp phấn trắng trên vỏ, cuống xanh và chắc. Nho hữu cơ thường nhỏ hơn nhưng ngọt và thơm hơn.

Cam: Chọn quả cam nặng, vỏ mỏng, có mùi thơm nhẹ. Cam hữu cơ thường có vỏ sần sùi hơn so với cam thông thường.