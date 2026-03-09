Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Đế chế" ve chai của cậu bé 13 tuổi: Tái chế 1,5 triệu vỏ lon, gom về hơn nửa tỷ đồng

09-03-2026 - 07:12 AM | Tài chính quốc tế

"Cũng có lúc cháu nghĩ mình muốn chơi điện tử với bạn bè nhưng nghĩ kỹ hơn thì cháu thực sự yêu thích việc mình làm", cậu bé chia sẻ.

Ryan Hulance đã nảy ra ý tưởng tái chế vỏ lon để gây quỹ cho các ngân hàng thực phẩm, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. Cậu bé đã bắt đầu tiếp cận các công ty gần nhà ở Solihull, West Midlands, để hỏi xem họ có vỏ lon dư thừa nào mà cậu có thể thu gom và đem bán hay không.

Các đại lý phế liệu thường trả từ 20 đến 90 xu cho mỗi kg nhôm – tương đương với khoảng 65 vỏ lon.

Ryan bắt đầu thu gom vài trăm vỏ lon mỗi tuần vào năm 2023 và tích trữ chúng tại nhà riêng. Để tiết kiệm diện tích, bố mẹ cậu đã giúp làm xẹp các vỏ lon bằng cách cho xe ô tô cán qua trước khi Ryan đóng chúng vào bao tải.

Năm ngoái, Ryan đã tích lũy được 8 tấn vỏ lon, tạo ra khoảng 6.000 bảng Anh (hơn 210 triệu đồng) và cậu đã quyên góp toàn bộ số tiền này cho một tổ chức từ thiện dành cho phụ nữ.

Tính chung trong 3 năm qua, Ryan ước tính đã tái chế khoảng 1,5 triệu vỏ lon – gây quỹ được khoảng 18.000 bảng Anh (hơn 630 triệu đồng) để tặng cho các quỹ từ thiện.

Cậu thiếu niên nhân hậu này hiện thu gom được 20.000 vỏ lon mỗi tuần và thậm chí đã thành lập công ty riêng mang tên We Can CIC (Công ty vì lợi ích cộng đồng). Gia đình cậu, vốn điều hành một xưởng sửa chữa ô tô, đã được trang bị một máy ép công nghiệp để nén các vỏ lon của Ryan thành những "kiện" kim loại lớn.

Ryan hy vọng có thể duy trì việc tái chế 1 tấn vỏ lon mỗi tháng từ 200 nguồn cung cấp thường xuyên. Cậu bé dành khoảng 20 giờ mỗi tuần cho công việc tái chế từ thiện của mình, tranh thủ thu gom vỏ lon sau giờ học và vào cuối tuần.

Ryan chia sẻ: "Đôi khi cháu cũng nghĩ mình thích chơi trò chơi điện tử với bạn bè hơn, vì dù sao cháu cũng mới 13 tuổi. Nhưng thực ra nghĩ kỹ hơn thì cháu thực sự yêu thích việc mình làm vì cháu có thể giúp đỡ những người và những gia đình đang gặp khó khăn".

"Cháu nảy ra ý tưởng này vì muốn giúp đỡ mọi người và môi trường. Cháu chọn tái chế vỏ lon và mọi thứ cứ thế phát triển lên".

Gia đình Ryan hy vọng sáng kiến của họ cũng có thể hỗ trợ thành phố Birmingham trong cuộc khủng hoảng rác thải do các cuộc đình công của công nhân vệ sinh gây ra.

Mẹ của Ryan, bà Karima (48 tuổi), cho biết: "Chúng tôi rất tự hào về Ryan và thực sự muốn giúp con mở rộng quy mô. Số vỏ lon đến từ khoảng 200 nhà cung cấp thường xuyên, nhưng chúng tôi muốn mở rộng con số đó lên hàng ngàn người. Trong 3 tháng qua, chúng tôi đã tái chế được 1 tấn mỗi tháng, nhưng chúng tôi hoàn toàn có khả năng làm được nhiều hơn thế nữa".

Theo Thư Nghiêm

Đời sống pháp luật

