De Heus Việt Nam 3 năm liên tiếp là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á"

Giải thưởng HR Asia này khẳng định cho những nỗ lực kiên định của De Heus Việt Nam trong việc tạo ra môi trường làm việc gắn kết và phát triển tốt nhất năng lực của tất cả nhân viên.

HR Asia – Nơi làm việc tốt nhất Châu Á là giải thưởng quốc tế uy tín về nhân sự và đã được tổ chức thường niên tại 16 thị trường trong khu vực Châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia, Việt Nam,...

Tại Việt Nam, chương trình ghi nhận sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp và hàng ngàn nhân viên tham gia cuộc khảo sát đánh giá mức độ gắn kết với môi trường làm việc.

Năm nay, Tạp chí HR Asia công bố danh sách 130 doanh nghiệp tại Việt Nam được nhận giải thưởng "HR Asia - Best Companies to Work for in Asia 2024", dựa trên các chính sách, hoạt động nhân sự xuất sắc, hiệu quả, phát triển môi trường làm việc năng động và đa dạng.

Để được công nhận là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2024" bởi HR Asia, De Heus Việt Nam đã bắt đầu chiến dịch khảo sát nhân viên từ tháng 1/2024 theo mô hình đánh giá mức độ gắn kết nhân viên tổng thể và tổ chức buổi phỏng vấn chuyên sâu giữa đánh giá viên của HR Asia và lãnh đạo của Công ty. Trải qua cuộc khảo sát, De Heus Việt Nam chính thức được HR Asia công nhận là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2024" khi đáp ứng các tiêu chí mà phía HR Asia đề ra.

De Heus luôn chú trọng vấn đề phát triển nhân sự, tạo động lực cho nhân viên phát huy năng lực để cống hiến cho công việc và có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Tại De Heus, mỗi nhân viên luôn được công ty quan tâm và định hướng phát triển nghề nghiệp phù hợp với thế mạnh bản thân, tạo ra văn hóa không ngừng học tập và phát triển, cho dù vai trò của họ là gì.

Bên cạnh đó, văn hóa của De Heus cũng luôn khuyến khích nhân viên chủ động tham gia các dự án chiến lược để tìm kiếm những cơ hội mới, những thử thách mới để liên tục vươn lên và hoàn thiện. Và quan trọng nhất, De Heus luôn đề cao giá trị của nhân viên, giá trị của tập thể; trên cơ sở đó, luôn chủ động xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ để đáp ứng nhu cần mở rộng và phát triển không ngừng

De Heus Việt Nam trực thuộc Tập đoàn Hoàng gia De Heus và có mặt tại Việt Nam từ năm 2008. Đến nay, sau 15 năm, De Heus tự hào đã cung ứng cho hàng triệu hộ chăn nuôi, nuôi trồng Việt Nam các sản phẩm thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn thú cưng có chất lượng châu Âu, cùng nhiều giải pháp công nghệ đột phá giúp người chăn nuôi tối ưu chi phí, nâng cao năng suất và tạo ra những phẩm sạch, an toàn, có giá trị cao.

Với hơn 17 nhà máy sản xuất và 01 nhà máy Premix đầu tiên tại Việt Nam với mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước. De Heus còn phát triển các nhà máy giết mổ gia cầm; các trung tâm heo giống cụ, kỵ, ông, bà; các trung tâm nghiên cứu cùng với hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại tại các tỉnh thành trọng yếu của Việt Nam.

De Heus đang từng bước xây dựng các chuỗi giá trị, chuỗi liên kết để hướng đến mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo quyền phúc lợi động vật và mang lại hiệu quả chung cho tất cả các thành viên trong chuỗi.