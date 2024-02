Để lại thông tin "con xin lỗi ba mẹ" rồi bỏ nhà ra đi

Ngày 21-2, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết họ vừa hỗ trợ tìm kiếm được tung tích các người con cho 2 gia đình. Hai trường hợp này trước đó gặp vấn đề cá nhân và bỏ nhà ra đi.

Hình ảnh K. được phát hiện sau khi công an trích xuất camera an ninh. Ảnh: CACC.

Cụ thể, ngày 19-2, Công an TP Huế tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng của Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc một gia đình tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa gọi điện cầu cứu tìm kiếm cháu Đoàn T.K. (SN 2007; ngụ huyện Quảng Xương) bỏ nhà ra đi và để lại một số thông tin không tốt.

Công an TP Huế đã nhanh chóng tổ chức lực tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, họ đã phát hiện cháu T.K. đang thuê phòng tại một nhà nghỉ thuộc phường Vĩnh Ninh, TP Huế nên thông báo cho gia đình K. đến đón.

Gặp lại con an toàn, mạnh khỏe, gia đình K. vô cùng vui mừng, hạnh phúc, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Giám đốc Công an tỉnh và lực lượng Công an TP Huế.

Cùng ngày, Công an TP Huế cũng nhận thông tin của ông Nguyễn Xuân T. (ngụ phường Phú Thượng, TP Huế) về việc con bỏ nhà đi và để lại thông tin "con xin lỗi ba mẹ. Tạm biệt ba mẹ". Công an TP Huế nhanh chóng rà soát, tìm được con của ông T. tại một nhà nghỉ trên địa bàn và bàn giao cho gia đình. Gia đình ông T. cũng đã gửi thư cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an TP Huế.