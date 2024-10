Đề nghị tạm hoãn xuất cảnh nhiều giám đốc doanh nghiệp

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo vừa có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 5 giám đốc doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh hoạt động ở TP Vũng Tàu, huyện Long Điền.

Các chi cục thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục phát thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Theo đó, Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Vũ Tư C. (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thiên Nam), ông Hoàng Quốc H. (41 tuổi, chủ hộ kinh doanh tại 396 Nguyễn An Ninh phường 8, TP Vũng Tàu), bà Phan Thị H. (54 tuổi, chủ hộ kinh doanh tại 281 Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu), bà Nguyễn Thị Thu T. (42 tuổi, chủ hộ kinh doanh tại 57/40, Huyền Trân Công Chúa, phường 8, TP Vũng Tàu).

Tương tự, Chi cục Thuế khu vực Bà Rịa - Long Điền - Đất Đỏ cũng có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Chiến H. (61 tuổi, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH Xăng dầu Thịnh Lộc).

Lý do tạm hoãn xuất cảnh đối với những người trên, chủ yếu là do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Các chi cục thuế đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân nói trên cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Hồi tháng 9, Chi cục Thuế Vũng Tàu - Côn Đảo có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 9 giám đốc doanh nghiệp hoạt động ở TP Vũng Tàu. Lý do tạm hoãn xuất cảnh đối với những người trên cũng chủ yếu là do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế , không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.