Đề nghị tạm hoãn xuất cảnh với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp

Ngành thuế Đắk Lắk vừa có thông báo gửi tới Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với nhiều cá nhân. Lý do, những người này đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp song đang bị nợ thuế .

Đơn cử như ông Đặng Hữu Phúc - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH xây dựng Bình An Phát Việt Nam; ông Hoàng Thanh An - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH An Phú Home; ông Lê Quang Tài - đại diện Cty TNHH DONKIHOTE…

Ngành thuế Đắk Lắk 2 lần ra thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện doanh nghiệp nợ thuế.

Tính từ tháng 4 đến nay, đã có 25 cá nhân bị ngành thuế Đắk Lắk ra thông báo gửi cơ quan chức năng đề nghị tạm hoãn xuất cảnh. Thời gian bị tạm hoãn xuất cảnh tính từ ngày Cục Quản lý Xuất nhập cảnh nhận được thông báo của ngành thuế Đắk Lắk và chỉ kết thúc khi các chủ doanh nghiệp này hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Cùng với việc đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với những cá nhân đại diện pháp luật của doanh nghiệp, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk còn áp dụng nhiều biện pháp như: Đề nghị cưỡng chế trích tài khoản, phong tỏa tài khoản, cưỡng chế tạm ngừng phát hành hóa đơn, cưỡng chế tạm ngừng xuất, nhập khẩu hàng hóa, đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, phạt vi phạm hành chính... nhằm mục đích thu thuế theo quy định.

Đây là lần thứ 2 kể từ đầu năm ngành thuế Đắk Lắk phát đi thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện các doanh nghiệp nợ thuế. Trước đó, ngành thuế Đắk Lắk đã thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 14 doanh nhân đại diện của các doanh nghiệp.