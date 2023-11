Đề nghị truy tố hai đối tượng vận chuyển hơn 1 triệu đô la Mỹ giả

Theo kết quả điều tra, tháng 9/2021, Nguyễn Khắc Việt mua 12 cọc tiền (mỗi cọc khoảng 100 tờ, mệnh giá 100 đô la Mỹ) của một người đàn ông tên Hùng (không rõ lai lịch) tại quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh (Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) với giá 30 triệu đồng. Việt đem cọc tiền về nhà kiểm tra thì biết là tiền giả nên cất giữ. Khi Trần Cẩm Tú đến nhà chơi, Việt cho Tú xem và nói Tú tìm người mua lại cọc tiền, nhưng Tú nói không quen biết ai mua loại tiền này.

Trong một lần sang Campuchia, Tú gặp và quen biết với một người phụ nữ Thái Lan tên Kim Hen (khoảng 60 tuổi). Đến giữa tháng 8/2022, Kim Hen sang Việt Nam chơi và hẹn gặp Tú tại Quận 1. Tại đây, Kim Hen đưa cho Tú xem 1 tờ tiền bên ngoài có phủ một lớp hóa chất màu đen, bên trong có in hình tờ tiền 100 đô la Mỹ và nhờ Tú mua số lượng nhiều với giá khoảng 5.000 đô la Mỹ thật cho 1.000 tờ tiền đô la Mỹ giả (tương đương 100.000 đô la Mỹ thật), nhưng không nói rõ mục đích mua để làm gì.

Sau khi biết Kim Hen cần mua loại tiền giống với loại tiền mà Việt đã cho xem trước đó, Tú gặp Việt hỏi thì được biết Việt vẫn còn giữ 12 cọc tiền giả tại nhà. Tú rủ Việt mang tiền sang Thái Lan bán (không nói rõ giá cụ thể nhưng biết sẽ lớn hơn 30 triệu đồng), tiền lời sẽ chia đôi và được Việt đồng ý. Khi cả hai làm thủ tục xuất cảnh đi Thái Lan tại sân bay Tân Sơn Nhất thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, như TTXVN đưa tin, ngày 15/9/2022, cơ quan chức năng phát hiện 2 đối tượng mang theo 2 vali tiền đô la Mỹ bị nhuộm đen 2 mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo kết quả giám định, 2 vali gồm 10.518 tờ tiền được làm giả bằng cách in hình ảnh giấy bạc mệnh giá 100 USD trên chất liệu giấy rồi nhuộm đen 2 mặt; do bề mặt các tờ giấy bạc đã bị nhuộm đen nên không xác định được phương pháp in.