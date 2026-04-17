Đề nghị truy tố ‘trùm’ sữa giả chi 150.000 USD 'chạy án'

Theo Minh Đức | 17-04-2026 - 16:36 PM | Thị trường

Khi cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ hàng hóa, các đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa giả đã chi 150.000 USD để nhờ người "chạy án", song bị lừa đảo.

Chất bổ công bố trong sữa chỉ có trên giấy

Các loại sữa giả được bày bán trên thị trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 29 bị can đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả quy mô lớn, với các tội danh, “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ”. Trong đó, hai bị can đầu vụ là Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường bị truy tố về cả ba tội danh nêu trên.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2021, nhận thấy thị trường sữa bột mang lại lợi nhuận cao, Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường đã thành lập Công ty Rance Pharma và Hacofood Group, đồng thời dựng lên một “hệ sinh thái” gồm 9 doanh nghiệp.

Các công ty này đóng vai trò đứng tên công bố sản phẩm, phân phối và tiêu thụ hàng hóa, trong khi toàn bộ hoạt động sản xuất được tổ chức tại một nhà máy đặt tại cụm công nghiệp Phú Nghĩa (Hà Nội), do Hồ Sỹ Ý trực tiếp điều hành. Chiêu thức này giúp các đối tượng dễ dàng hợp thức hóa hồ sơ pháp lý, tạo vỏ bọc hợp pháp cho các sản phẩm sữa bột trước khi tung ra thị trường.

Ban đầu, các sản phẩm được công bố với thành phần cao cấp như tổ yến, đông trùng hạ thảo, macca, óc chó… nhằm đánh vào tâm lý người tiêu dùng. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy những thành phần này không hề tồn tại trong sản phẩm thực tế.

Từ cuối năm 2021, để tối đa hóa lợi nhuận, các đối tượng tiếp tục thay đổi công thức sản xuất: Thay chất béo MCT bằng bột kem không sữa (Non Dairy Creamer); Thay axit béo bằng hỗn hợp Omega 3-6-9; Cắt giảm hoặc thay thế vitamin, khoáng chất bằng hỗn hợp rẻ tiền.

Dù nhận thức rõ việc này làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng sản phẩm, nhóm bị can vẫn chỉ đạo sản xuất hàng loạt theo công thức “biến dạng”, không đảm bảo các chỉ tiêu dinh dưỡng đã công bố.

Sản xuất hàng trăm nghìn hộp sữa giả

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2021 đến 2025, các đối tượng đã sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả, trong đó tiêu thụ gần 170.300 hộp, thu về gần 18 tỷ đồng.

Ở khâu phân phối, các công ty thương mại trong “hệ sinh thái” đã bán ra thị trường khoảng 160.000 hộp, doanh thu lên tới hơn 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 28 tỷ đồng. Tổng giá trị hàng hóa theo giá thị trường được xác định hơn 54 tỷ đồng, với tổng số tiền thu lợi bất chính lên tới hơn 39,5 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ hơn 27.100 hộp sữa bột thuộc 426 sản phẩm. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số này đều là hàng giả, khi hàm lượng các chất dinh dưỡng chỉ đạt dưới 70% so với công bố trên nhãn.

Đáng chú ý, khi bị lực lượng Cảnh sát môi trường kiểm tra, tạm giữ hàng hóa ngày 27/12/2024, bị can Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường đã thống nhất tìm cách “chạy án” để được xử lý hành chính, tránh bị xử lý hình sự.

Vũ Mạnh Cường đã chuẩn bị 150.000 USD và giao cho Hoàng Mạnh Hà, để Hà thông qua Phạm Gia Khải (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam) chuyển số tiền này cho Nguyễn Văn Quân nhằm “lo chạy” vụ việc.

Nguyễn Văn Quân đã đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có mối quan hệ với người có thẩm quyền nhằm tạo niềm tin, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền 150.000 USD để sử dụng vào mục đích cá nhân.

