“Đệ nhất mỹ nhân” Kim Hee Sun vội ra quyết định đau lòng

Trong thời gian qua, những hình ảnh mới nhất của cô con gái đầu lòng nhà "đệ nhất mỹ nhân Hàn Quốc" Kim Hee Sun - Park Yeon Ah - đã trở nên viral khắp mạng xã hội xứ kim chi. Từ đây, hàng loạt chia sẻ của nữ diễn viên họ Kim về ái nữ 16 tuổi trong các buổi phỏng vấn và chương trình truyền hình trước đây đã gây chú ý trở lại. Trong đó, đoạn video ghi lại màn xuất hiện của mỹ nhân Thần Thoại trên chương trình Healing Camp, Aren’t You Happy? (đài SBS) hồi năm 2012 đã được chia sẻ rần rần, trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn xứ củ sâm mới đây.

Trong clip, Kim Hee Sun tỏ ra đau lòng khi con gái đầu lòng bị nhiều netizen Hàn miệt thị ngoại hình nặng nề: "Nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận ác ý nhắm vào ngoại hình của con gái tôi. Điều đó khiến tôi vô cùng đau đớn. Tôi thậm chí đã tính tới chuyện cùng con gái rời khỏi Hàn Quốc sau khi đọc được những bình luận đó. Con gái tôi phải đối mặt với những bình luận tiêu cực vì tôi. Và tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với con bé. Đối với tôi, con bé là đứa trẻ xinh đẹp nhất trên thế gian". Cũng trên sóng truyền hình ngày đó, nữ diễn viên 7X cho biết cô vốn không lường trước được tình huống con gái bị công kích: "Tôi thấy ông xã điển trai và con gái xinh xắn giống bố nên mới muốn chia sẻ ảnh con bé với bạn bè, khán giả. Ai dè điều này lại khiến con bé bị cư dân mạng công kích. Sau đó, tôi thực sự rất hối hận vì đăng ảnh con gái lên".

Những chia sẻ của Kim Hee Sun về ái nữ đầu lòng trong 1 chương trình cách đây 13 năm bỗng gây chú ý trở lại

Con gái Kim Hee Sun từng bị miệt thị ngoại hình lúc nhỏ

Sau cùng, người đẹp họ Kim vẫn quyết định ở lại Hàn Quốc. Tuy nhiên, kể từ sau lần con gái bị miệt thị ngoại hình tới nay, cô không còn chia sẻ bất cứ hình ảnh rõ mặt nào của ái nữ đầu lòng nữa. Hiện tại, Park Yeon Ah đã bước sang tuổi 16, và chắc chắn cô bé đã thay đổi rất nhiều so với lúc nhỏ. Và điều đó được thể hiện rất rõ qua vóc dáng ở thời điểm hiện tại của cô bé. Trong lần làm khách mời trên chương trình You Quiz on the Block hồi năm 2023, Kim Hee Sun cho biết ái nữ hiện đang du học ở Singapore. "Đệ nhất mỹ nhân xứ Hàn" đồng thời hé lộ thêm thông tin hiếm hoi về con gái đầu lòng: "Con bé luôn hoàn thành xong hết bài tập về nhà dù có phải thức khuya. Thực sự thì tôi cũng khá ghen tị với tính cách kiên trì này của con gái".

Kim Hee Sun sinh năm 1977, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 15 tuổi với tư cách người mẫu cho 1 số tạp chí. Cô lấn sân sang diễn xuất từ năm 1993 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp châu Á qua loạt tác phẩm đình đám như Tình Cờ, Áo Cưới, Thần Thoại (bản điện ảnh), Anh Chàng Đáng Yêu... Tới năm 2007, nữ minh tinh kết hôn với doanh nhân Park Ju Young - người thừa kế của tập đoàn Rak San. Và cặp đôi chào đón ái nữ đầu lòng 2 năm sau đó trong niềm hân hoan của 2 bên gia đình.

Suốt nhiều năm qua, mỹ nhân họ Kim không còn công khai bất kỳ hình ảnh rõ mặt nào của con gái đầu lòng