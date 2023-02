Đề xuất giải pháp siết chặt quản lý đăng kiểm xe ô tô

Kiểm tra hoạt động động cơ máy móc, đảm bảo an toàn khi vận hành trên đường của ô tô tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 29.03V. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Cụ thể, qua rà soát lại các quy định mang tính pháp lý sẽ đề xuất một số nội dung sửa đổi liên quan đến công tác đánh giá, thành lập mới Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới; kiểm tra, đánh giá định kỳ hoạt động kiểm định của các đơn vị đăng kiểm; kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới.

Đáng chú ý, Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thể để miễn kiểm định lần đầu cho xe ô tô sản xuất mới trước khi lưu hành; tăng cường vai trò thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của lực lượng Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông trong hoạt động kiểm định xe cơ giới cũng như phân cấp quản lý cho các cơ quan địa phương.

“Nghiên cứu, xây dựng phương án để cho phép các cơ sở bảo dưỡng sửa chữa ôtô 3S, 4S của các nhà sản xuất ô tô chính hãng thực hiện công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới", đây là nội dung đề xuất mới nhất được Cục Đăng kiểm Việt Nam đưa ra.

Trước tình hình vi phạm nghiêm trọng xảy ra trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới thời gian qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đưa ra giải pháp lâu dài là đề xuất Sở Giao thông Vận tải các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các Trung tâm đăng kiểm thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 16/2021 ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Qua đó, giúp các đơn vị đăng kiểm không máy móc hoặc lợi dụng để làm khó người dân khi đến kiểm định; nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp, phát huy tính sáng tạo của lực lượng đăng kiểm, tìm ra các giải pháp hiệu quả để giảm ùn tắc, khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, triển khai công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực đăng kiểm viên nhằm bổ sung, thay thế cho các Trung tâm đăng kiểm trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị các Trung tâm có chế độ chính sách phù hợp để động viên và đảm bảo đời sống cho đăng kiểm viên và nhân viên đơn vị.

Về đề xuất cho phép cơ sở bảo dưỡng ô tô 3S, 4S được thực hiện dịch vụ đăng kiểm, theo cách hiểu chung 3S là viết tắt tiếng Anh của Showroom – Service – Spare parts, có nghĩa là Trưng bày – Dịch vụ - Phụ tùng. Có nghĩa cơ sở bảo dưỡng ô tô 3S có không gian trưng bày xe mới (showroom), có dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng (service) và cung cấp phụ tùng chính hãng (spare parts). Cơ sở 4S có thêm chức năng thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng (survey).

Trước đó, cuối năm 2022, Cục Đăng kiểm Việt Nam được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư trong lĩnh vực kiểm định và trình Bộ trong tháng 5/2023. Tuy nhiên, do những bất cập được phát hiện thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam tập trung biên soạn dự thảo sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, trình gấp Bộ Giao thông Vận tải trong tháng 2/2023.

Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định chi tiết về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường với ô tô. Đây là hành lang pháp lý cần phải điều chỉnh nếu Cục Đăng kiểm Việt Nam muốn triển khai những cơ chế mới như việc miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu với ô tô xuất xưởng.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023 tổ chức chiều tối 2/2 vừa qua, trả lời câu hỏi về kết quả điều tra tại các Trung tâm đăng kiểm hiện nay như thế nào và làm gì để các hoạt động điều tra vẫn đúng quy định mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động đăng kiểm xe của nhân dân, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, với vụ án xảy ra tại một số Trung tâm đăng kiểm, hiện nay công an các địa phương đã khám xét 32 Trung tâm đăng kiểm, khởi tố 248 bị can với các tội danh: Nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, sản xuất, mua bán trao đổi công cụ, thiết bị phần mềm sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Có thể nói đây là vụ án tham nhũng có tổ chức, hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống được tổ chức xuyên suốt từ lãnh đạo Cục Đăng kiểm, lãnh đạo phòng kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều Trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội.

Qua điều tra cho thấy, một số lãnh đạo phòng kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận tiền hối lộ định kỳ theo tháng, theo quý của một số Trung tâm đăng kiểm để bỏ qua lỗi trong hồ sơ xin cấp phép hoạt động, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất; ký duyệt mã đăng kiểm hoặc thuê viết phần mềm có tính năng chỉnh sửa kết quả kiểm định về khí thải, phanh hay đèn…

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết thêm, khi cơ quan công an tiến hành khám xét một số Trung tâm đăng kiểm, có ý kiến cho rằng cơ quan công an làm ảnh hưởng đến hoạt động đăng kiểm, nhưng thực tế không phải như vậy.

Từ khi điều tra vụ án đến nay, cơ quan công an không ra quyết định nào, không ra một văn bản tố tụng nào về việc dừng hay tạm dừng hoạt động của các Trung tâm đăng kiểm và hoạt động tố tụng này hoàn toàn đúng theo quy định pháp luật. Cơ quan công an chỉ thu giữ vật chứng, tài liệu của đối tượng phạm tội.