Đề xuất miễn phí 1 dịch vụ cho tất cả người dân ngay trong tháng 11

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ngày 20/10, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam. Cụ thể, cơ quan này đề xuất miễn phí tham quan vào ngày 24/11 hằng năm cho các tổ chức, cá nhân đến những địa điểm được quy định trong dự thảo. Đây là dịp người dân có thể được tiếp cận nhiều không gian văn hóa, lịch sử và thiên nhiên nổi tiếng mà không phải trả phí vào cửa.

Đáng chú ý, chính sách không chỉ hướng đến học sinh, sinh viên hay những nhóm đối tượng được ưu đãi thông thường, mà áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham quan tại những địa điểm thuộc phạm vi quy định.

Ảnh minh họa - Nguồn Nhà tù Hỏa Lò





Những địa điểm nổi tiếng nào được đề xuất miễn phí?

Theo dự thảo được Bộ Tài chính công bố ngày 19/10, danh sách đề xuất miễn phí tham quan gồm 10 nhóm địa điểm, trong đó có hàng loạt bảo tàng nổi tiếng, một di tích lịch sử và sáu vườn quốc gia trên cả nước.

Tại Hà Nội, người dân có thể được miễn phí tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đây đều là những điểm đến quen thuộc đối với người dân, du khách, đặc biệt là các gia đình muốn đưa con nhỏ tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.

Bên cạnh đó, danh sách còn có Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Hải Dương học, Bảo tàng Yersin và Dinh Độc Lập. Mỗi địa điểm mang đến những trải nghiệm riêng, từ tìm hiểu đời sống văn hóa các dân tộc, khám phá thế giới sinh vật biển đến tiếp cận những tư liệu, hiện vật gắn với lịch sử đất nước.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Ảnh Báo Chính phủ)

Không chỉ giới hạn ở các bảo tàng, đề xuất còn mở rộng đến sáu vườn quốc gia gồm Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn và Cát Tiên. Đây là những điểm đến được nhiều người lựa chọn để khám phá thiên nhiên, tìm hiểu hệ sinh thái và tham gia các hoạt động trải nghiệm ngoài trời.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, mức phí tham quan hiện hành tại những địa điểm nói trên có sự khác biệt tùy từng đối tượng. Chẳng hạn, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam có mức thu 40.000 đồng; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Dinh Độc Lập có mức thu từ 10.000 đến 40.000 đồng.

Trong khi đó, mức phí tại Bảo tàng Hải Dương học dao động từ 10.000 đến 40.000 đồng, Bảo tàng Yersin từ 5.000 đến 20.000 đồng. Đối với nhóm sáu vườn quốc gia, mức thu theo quy định hiện hành dao động từ 10.000 đến 60.000 đồng.

Các vườn quốc gia như Cúc Phương cũng nằm trong danh sách đề xuất miễn phí (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Như vậy, nếu đề xuất được thông qua, người dân đến các địa điểm thuộc danh sách vào đúng ngày 24/11 sẽ có thể tiết kiệm khoản phí tham quan tương ứng.

Vì sao ngày 24/11 được đề xuất miễn phí tham quan?

Việc đề xuất miễn phí tham quan gắn liền với một chính sách mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam, được Quốc hội thông qua ngày 24/4/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, ngày 24/11 hằng năm chính thức được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong ngày này.

Nghị quyết cũng quy định việc miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ được thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Năm 2026, ngày 24/11 rơi vào thứ Ba. Đây sẽ là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức sau khi Nghị quyết số 28/2026/QH16 có hiệu lực.

Theo Bộ Tài chính, việc miễn phí tham quan nhằm tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận và tìm hiểu lịch sử, văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Ảnh Báo Chính phủ

Đồng thời, chính sách cũng hướng đến việc giảm rào cản về chi phí, qua đó giúp người có thu nhập thấp hoặc người dân ở các khu vực xa trung tâm có thêm cơ hội trải nghiệm những không gian văn hóa, lịch sử và thiên nhiên.

Miễn phí vé tham quan, kỳ vọng thúc đẩy du lịch và tiêu dùng

Không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, đề xuất còn được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho hoạt động du lịch và dịch vụ vào dịp cuối năm.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc miễn phí tham quan trong một ngày dự kiến làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước khoảng 500 triệu đồng. Tuy nhiên, tác động này được nhận định là không đáng kể so với tổng nguồn thu cả năm.

Ở chiều ngược lại, khi lượng khách tham quan tăng, các hoạt động dịch vụ liên quan như vận tải, lưu trú, ăn uống và lữ hành cũng có cơ hội hưởng lợi.

Đối với các gia đình, việc tiết kiệm tiền vé có thể trở thành động lực để phụ huynh đưa con đến bảo tàng, tìm hiểu lịch sử hoặc tham gia những chuyến khám phá thiên nhiên. Đây cũng là cơ hội để người trẻ tiếp cận gần hơn với các giá trị văn hóa, nghệ thuật và di sản của đất nước.