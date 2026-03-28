Đề xuất người dân được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng khi tính thuế thu nhập cá nhân

Theo Minh Phong | 28-03-2026 - 16:46 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đã nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng đối với bản thân người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc, tăng hơn 40% so với quy định trước đây.

Đề xuất người dân được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng khi tính thuế thu nhập cá nhân (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho người nộp thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân đã bổ sung quy định giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo; các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc…

Tại dự thảo Nghị định để quy định chi tiết nội dung trên, Bộ Tài chính bổ sung quy định cho phép tính thêm chi phí y tế và giáo dục - đào tạo vào các khoản được trừ trước khi xác định thu nhập chịu thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Bộ Tài chính đã xây dựng 2 phương án mức chi phí y tế và giáo dục - đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Phương án 1: Quy định tối đa 20 triệu đồng/năm đối với chi phí khám chữa bệnh và 21 triệu đồng/năm đối với chi phí giáo dục - đào tạo. Mức này được đưa ra căn cứ vào mức chi tiêu bình quân y tế, giáo dục – đào tạo được cung cấp đến thời điểm 2026.

Phương án 2: Nâng các mức này lên lần lượt 23 triệu đồng/năm và 24 triệu đồng/năm. Mức này đã được tính đến dự trù cho các năm tiếp theo, đảm bảo với thông lệ quốc tế.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với mỗi người nộp thuế có 1 người phụ thuộc và phát sinh các khoản chi phí y tế, giáo dục - đào tạo, thì theo phương án 2, tổng số tiền được trừ lên tới 307,4 triệu đồng/năm, tương đương hơn 25 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm các khoản bảo hiểm bắt buộc).

Cụ thể: Các khoản được tính giảm trừ = 186 triệu đồng/năm từ giảm trừ bản thân người nộp thuế (15,5 triệu đồng/tháng x 12 tháng) + 74,4 triệu đồng/năm cho 1 người phụ thuộc (6,2 triệu đồng/tháng/người x 12 tháng) + 23 triệu đồng/năm giảm trừ chi phí y tế + 24 triệu đồng/năm giảm trừ giáo dục - đào tạo.

Như vậy, 1 cá nhân có thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng và có 1 người phụ thuộc, đồng thời phát sinh đầy đủ chi phí y tế, giáo dục - đào tạo theo mức tối đa, thì phần thu nhập còn lại sau khi trừ các khoản có thể chưa đến mức phải nộp thuế. Ngưỡng bắt đầu phát sinh thuế được xác định từ khoảng trên 28,63 triệu đồng/tháng với thuế suất bắt đầu 5%.

Theo ước tính của cơ quan soạn thảo, nếu áp dụng phương án 2, số giảm thu ngân sách vào khoảng 7.697 tỉ đồng/năm trong trường hợp người nộp thuế phát sinh đầy đủ các khoản chi và được áp dụng mức tối đa.

Để đảm bảo không bị trùng lắp về chính sách, dự thảo đưa ra các điều kiện chặt chẽ. Trước hết là yêu cầu về chứng từ. Mọi khoản chi phải có hóa đơn hợp lệ theo quy định; riêng chi phí y tế phải kèm bảng kê chi tiết từ cơ sở khám chữa bệnh. Đây là yếu tố quyết định việc khoản chi có được chấp nhận hay không.

Các khoản chi đã được thanh toán từ nguồn khác như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, ngân sách nhà nước hoặc do người sử dụng lao động chi trả sẽ không được tính giảm trừ.

Dự thảo cũng loại trừ trường hợp người nộp thuế đã áp dụng cơ chế giảm thuế khác đối với chi phí y tế để tránh chồng chéo chính sách. Như vậy, việc được áp dụng mức giảm trừ phụ thuộc vào chứng từ và nguồn chi trả của từng khoản chi.

Từ 1/4, người Việt phải chi trả phí visa Nhật Bản đắt hơn sau 48 năm

Việt Nam liên tiếp hạ thủy tàu kỹ thuật cao, lộ diện lợi thế "độc tôn": Loạt "ông lớn" châu Âu tìm đến

Chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

16:18 , 28/03/2026
Đề xuất ngày 24/11 hằng năm người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương

15:53 , 28/03/2026
Chủ tịch Hà Nội: Phát triển sông Hồng thành trục chiến lược, tạo 'kỳ tích sông Hồng'

15:23 , 28/03/2026
Gia Lai thu hút đầu tư hơn 32 tỉ USD

14:49 , 28/03/2026

