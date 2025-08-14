Đề xuất thành lập "Vườn ươm quản trị" đào tạo cho 10.000 CEO

Góp ý tại Diễn đàn, bà Đặng Thị Kim Dung – Giám đốc Công ty Luật LK và Cộng sự, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh – cho rằng hệ thống pháp luật hiện vẫn tồn tại một "ma trận văn bản", khiến doanh nghiệp khó xác định đâu là quy định còn hiệu lực. Bà cũng dẫn chứng, Chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam đã giảm từ 43/100 (năm 2022) xuống 41/100 (năm 2023), phản ánh thách thức trong vấn đề minh bạch và "chi phí lót tay".

Bà Đặng Thị Kim Dung – Giám đốc Công ty Luật LK và Cộng sự

Từ góc nhìn của mình, bà Đinh Thị Thu – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bắc Ninh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại Đinh Đinh Việt Nam – cho biết chưa đến 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận tín dụng ngân hàng, trong khi 59,1% doanh nghiệp tư nhân thừa nhận đang chịu tác động trực tiếp từ chi phí không chính thức. Theo bà, các rào cản cố hữu về thể chế, nguồn vốn và môi trường kinh doanh vẫn là những "nút thắt" lớn trên hành trình phát triển của doanh nghiệp.

à Đinh Thị Thu – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bắc Ninh

Bà Thu đề xuất triển khai "Vườn ươm quản trị" với mục tiêu đào tạo, cố vấn cho 10.000 CEO từ kinh nghiệm của các doanh nghiệp lớn; hợp tác cùng các công ty fintech để cung cấp nguồn vốn tín chấp cho hộ kinh doanh; đồng thời xây dựng hệ sinh thái "Quốc tế hóa doanh nghiệp" giúp các đơn vị dễ dàng tiếp cận thị trường toàn cầu.

Cùng quan điểm thúc đẩy đổi mới, ông Dương Thanh Sơn – hội viên mới của Hội Doanh nhân trẻ Bắc Ninh, Chủ tịch Học viện Đào tạo ABM – nhấn mạnh rằng chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) "không còn là lựa chọn để cân nhắc, mà đã trở thành yếu tố sống còn" đối với doanh nghiệp.

Ông nhận định, kỷ nguyên hiện nay không phải thời "cá lớn nuốt cá bé", mà là "cá nhanh vượt cá chậm". AI đóng vai trò như một "đòn bẩy kép" vừa nâng cao năng suất, vừa mở ra thị trường mới.

Ông Dương Thanh Sơn - Chủ tịch Học viện Đào tạo ABM

Ông Sơn đưa ra minh chứng cụ thể: AI có thể giúp tự động hóa, cắt giảm chi phí vận hành từ 20–40%, rút ngắn thời gian phản hồi khách hàng từ 12 giờ xuống dưới 5 phút, và tối ưu quản trị tồn kho nhằm tránh lãng phí vốn.

Dù vậy, việc ứng dụng AI tại doanh nghiệp tư nhân vẫn còn nhiều khoảng trống, do nhận thức hạn chế, lo ngại chi phí và thiếu chiến lược rõ ràng. Ông cũng đặc biệt lưu ý cần tăng cường ứng dụng công nghệ ở khối chính quyền địa phương để tránh ảnh hưởng tiến độ dự án.

Ông Sơn đề xuất tổ chức chuỗi tập huấn AI thực chiến cho lãnh đạo, phát triển trợ lý AI 360° và xây dựng mạng lưới liên kết vùng trong ứng dụng công nghệ này.



