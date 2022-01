DealstreetAsia: Quadria Capital rót 90 triệu USD vào Con Cưng

Theo DealstreetAsia, dù các điều khoản tài chính cụ thể của thương vụ chưa được tiết lộ nhưng với những thông tin trước đó, Quadria sẽ nắm giữ 30% số cổ phần tại Con Cưng. Thương vụ này cũng đánh dấu sự rút lui của Lombard Investments (trụ sở tại Bangkok) và Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund II (liên minh giữa Daiwa Securities của Nhật Bản và SSI Asset Management của Việt Nam).



Quadrian cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ giúp Con Cưng mở rộng mạng lưới lên 2.000 cửa hàng tại Việt Nam vào năm 2025, mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cấp ứng dụng lên thành nền tảng "all – in – one". Con Cưng ra mắt ứng dụng lần đầu năm 2019 và đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm đều đặn lên tới 70% trong suốt 4 năm qua.

Con Cưng hiện tại có hơn 600 cửa hàng trên toàn quốc và sắp sửa ra mắt siêu trung tâm mua sắm diện tích 2.000m2 đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam trong tháng này. Nơi đây sẽ bán tất cả sản phẩm của Con Cưng, một quán cà phê, một khu vui chơi tích hợp và một tầng dành riêng cho các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe sơ sinh, dinh dưỡng….

Lưu Anh Tiến, đồng sáng lập và CEO của Con Cưng, cho biết: "Chúng tôi có kế hoạch mở một siêu trung tâm mua sắm mỗi tháng và có 200 đến 300 cửa hàng như vậy trên khắp Việt Nam".

"Chúng tôi cũng nhận thấy sự cần thiết phải mở rộng các kênh bán lẻ của mình, cả trực tiếp và trực tuyến, đồng thời tạo ra một hệ sinh thái toàn diện để hỗ trợ các bà mẹ và các gia đình", Minh Nguyễn, một đồng sáng lập khác kiêm Chủ tịch Con Cưng, nói.

Về phần mình, Quadria Capital cho biết họ đã sắp xếp để giúp Con Cưng có thể thâm nhập vào phân khúc chăm sóc sức khỏe cũng như phát triển hơn nữa các sản phẩm và dịch vụ mà trong đó, mẹ và bé là trung tâm.

Con Cưng đã mời chuyên gia bán lẻ Robert Willett, cựu giám đốc điều hành Best Buy International và đối tác quản lý toàn cầu của công ty tư vấn chiến lược thực hành bán lẻ Accenture, làm thành viên hội đồng quản trị.

