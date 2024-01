Đem hơn 12.000 tỷ đầu tư chứng khoán và gửi ngân hàng, một công ty bảo hiểm thu lãi cả nghìn tỷ trong năm 2023

Ảnh minh họa

Công ty Cổ phần PVI (PVI) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 131,2 tỷ đồng, giảm 22,6% so với quý 4/2022. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng cả năm 2023 vẫn tăng 17%, đạt gần 1.022 tỷ đồng.

Năm 2023, doanh thu phí bảo hiểm gốc của PVI đạt 11.002 tỷ đồng, tăng trưởng 9,7% so với năm 2022; doanh thu phí tái bảo hiểm đạt 2.564 tỷ đồng, tăng trưởng 37,4% so với năm trước. Tuy nhiên, do các khoản giảm trừ tăng mạnh (chủ yếu là phí nhượng tái bảo hiểm), doanh thu thuần PVI trong năm 2023 chỉ nhích nhẹ 3,3% lên 6.709 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá vốn dịch vụ (chủ yếu chi phí bồi thường và dự phòng) tăng 4,3% lên 5.673 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận gộp của PVI năm 2023 giảm 1,7% xuống còn 1.037 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC PVI

Động lực tăng trưởng lợi nhuận của PVI trong năm 2023 đến từ hoạt động tài chính với doanh thu đạt 1.330 tỷ đồng, tăng 388 tỷ đồng, tương đương tăng 41,2% so với năm 2022. Trong đó, lãi tiền gửi và cho vay là 789,4 tỷ đồng (tăng 87%), lãi từ kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá là 298,1 tỷ đồng (tăng 0,5%), lãi từ hoạt động kinh doanh cổ phiếu và cổ tức đem về cho PVI gần 130 tỷ đồng (giảm 13%).

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh trong bối cảnh PVI đã đẩy mạnh cơ cấu lại danh mục đầu tư theo hướng giảm danh mục cổ phiếu, trái phiếu và tăng mạnh tiền gửi ngân hàng, đặc biệt là tiền gửi dài hạn.

Cụ thể, tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính của PVI vào cuối năm 2023 là hơn 12.158 tỷ đồng, tăng 6% so với hồi đầu năm. Trong đó, chứng khoán kinh doanh giảm từ 1.672 tỷ đồng xuống còn 784 tỷ đồng; trái phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm từ 3.272 tỷ đồng xuống 2.752 tỷ đồng; tiền gửi có kỳ hạn ngắn tăng từ 5.428 tỷ đồng lên 5.704 tỷ đồng; tiền gửi có kỳ hạn dài và chứng chỉ tiền gửi dài hạn tăng từ 456 tỷ đồng hồi đầu năm lên 2.854 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC PVI

Nhờ sự thay đổi trên, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận hoạt động tài chính của PVI đạt 935 tỷ đồng, tăng trưởng 232 tỷ đồng, tương đương tăng 33% so với năm 2022.

Theo lý giải của công ty, với lợi thế dòng tiền trong những tháng đầu năm 2023, PVI đã tranh thủ được một lượng vốn đầu tư tương đối lớn với mức lãi suất ưu thế, cùng sự sắp xếp danh mục đầu tư hợp lý, ra quyết định nhanh chóng kịp thời trước biến động của thị trường đã đảm bảo cho khả năng sinh lời cao trong hoạt động đầu tư cho cả năm 2023.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của PVI đạt 26.946 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cuối năm 2022 và đứng thứ hai trong số các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết.