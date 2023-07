Đêm nhạc thính phòng "Ella: Ever After": Do học sinh-sinh viên tổ chức, không chỉ có giá trị nghệ thuật cao mà còn giúp đỡ cộng đồng!

Nhạc thính phòng là dòng nhạc có tính nghệ thuật cao, mang những đặc điểm khá riêng biệt so với âm nhạc đại chúng. Nó thường dành cho những người "sành tai", ưa nghệ thuật. Ngay kể cả bạn không phải là hai "tuýp" người trên, chỉ cần cảm nhận được cái hay của nhạc thính phòng thì chắc chắn bạn sẽ nhớ mãi và luôn muốn nghe lại.

Và trong suy nghĩ của đa phần, nhạc thính phòng thường được chơi trong một phòng hòa nhạc lớn, với những nhạc công có thâm niên được đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật "kén" người nghe này.

Tuy nhiên, vẫn có những buổi hòa nhạc thính phòng được tổ chức bởi những bạn học sinh 17, 18 tuổi. Bạn không nghe nhầm đâu, đó chính là đêm nhạc thính phòng Ella: Ever After được phát triển bởi câu lạc bộ The Classics trực thuộc trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Chương trình được ấn định tổ chức vào 19 giờ 00 phút ngày 6/8 tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Đêm nhạc là một trong những hoạt động thường niên của câu lạc bộ The Classics (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam)

Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - nơi sẽ diễn ra đêm nhạc thính phòng Ella: Ever After

Có hai giá trị song song mà gần 70 bạn học sinh, sinh viên đến từ các trường đại học và THPT trên địa bàn Hà Nội muốn mang đến trong buổi hòa nhạc này. Thứ nhất, đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với cộng đồng, chung tay để một giá trị nghệ thuật vô cùng tinh tế không còn bị xem là "khó cảm", không còn dễ dàng bị lãng quên. Từ đó, chứng minh những giá trị không biên giới của nghệ thuật, nhờ vậy tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội.

Thứ hai, đêm nhạc thính phòng Ella: Ever After còn là sự kiện gây quỹ nhằm quyên góp toàn bộ lãi suất chương trình cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu - Hà Nội.

Gần 70 bạn học sinh, sinh viên đến từ các trường đại học và THPT trên địa bàn Hà Nội chuẩn bị cho chương trình

Lấy cảm hứng từ câu chuyện Cô bé Lọ Lem - một câu chuyện về niềm đam mê và tình yêu bản thân trong cuộc sống, chương trình mong muốn sẽ gửi đến các khán giả thông điệp về sự chân thành, cũng như muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ hãy sống hết mình vì đam mê, vì những điều mà ta yêu quý trong cuộc sống ngày nay.

Qua chương trình, BTC hi vọng có thể truyền cảm hứng đến nhiều bạn trẻ đang dần đánh mất bản sắc của mình trong thời đại của công nghệ thông tin hiện nay. Bên cạnh đó, với mục đích chương trình là gây quỹ từ tiền bán vé để ủng hộ các bệnh nhân ung thư vú tại Viện Ung bướu Hà Nội, BTC cũng có nguyện vọng trao đi những giá trị cộng đồng tốt đẹp và lan tỏa ra xã hội những điều tích cực.

Cuối tuần này, nếu có cơ hội, hãy đến với Ella: Ever After để hòa mình vào thứ âm nhạc diệu kỳ và lan tỏa những giá trị cộng đồng tốt đẹp theo một cách rất khác nhé!