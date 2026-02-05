Đêm tiệc cuối năm DatVietVAC quy tụ dàn sao cùng các bản hit từ Vũ Trụ "Say Hi".

Cuộc hẹn cuối năm rực rỡ của giới giải trí tại DatVietVAC Year End Party 2025

Không khí sum vầy của DatVietVAC Year End Party 2025 được thể hiện rõ ngay từ khu vực thảm xanh tại Khách sạn Vinpearl Landmark 81, nơi đông đảo khán giả có mặt từ sớm để chào đón các nghệ sĩ và đội ngũ DatVietVAC.

Quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, DatVietVAC Year End Party 2025 trở thành một trong những điểm hội tụ hiếm có của nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt, từ các gương mặt đã tạo dựng dấu ấn lâu dài với công chúng đến lớp nghệ sĩ trẻ đang ghi nhận sức hút mạnh mẽ. Sự kiện có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ thuộc hệ sinh thái DatVietVAC, nổi bật là các Anh Trai đến từ Anh Trai "Say Hi" 2024, Anh Trai "Say Hi" 2025 cùng dàn Em Xinh "Say Hi" như Isaac, HIEUTHUHAI, Dương Domic, Ngô Kiến Huy, Negav, buitruonglinh, HURRYKNG, JSOL, CONGB, Sơn.K, Thái Ngân, Dillan Hoàng Phan, Mason Nguyễn, Lamoon, Bảo Anh, Mỹ Mỹ, LyHan, Han Sara, Yeolan, Đào Tử A1J, Muộii, MAIQUINN,...

Bên cạnh đó, đêm tiệc còn có sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ thân thuộc như Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Hồ Trung Dũng, Quang Dũng, Phương Vy, Hoàng Hải…, góp phần tạo nên bức tranh đa thế hệ của những gương mặt gắn bó chung thủy, tôn trọng và luôn đồng hành với hệ sinh thái sáng tạo mà DatVietVAC bền bỉ xây dựng qua nhiều năm.

"Hơn 3 thập kỷ qua, DatVietVAC vinh dự đồng hành cùng nhiều thế hệ nghệ sĩ để tạo nên những sản phẩm văn hóa giải trí có sức lay động lòng người, thay đổi thế giới và tạo ra hạnh phúc cho tất cả chúng ta. Trong năm 2026, Chủ Nghĩa Bình Thường* với di sản First With Charisma, và thao thức từ nội lực từ bên trong mỗi thành viên có mặt ở buổi Year End Party hôm nay sẽ đảm bảo vị thế dẫn dắt cách nhìn để DatVietVAC tiếp tục vĩ đại và trường tồn" - Đại diện DatVietVAC gửi gắm thông điệp ý nghĩa tại sự kiện.

Trong không gian cởi mở, ấm áp, các nghệ sĩ và đội ngũ DatVietVAC cùng nhìn lại chặng đường đã qua, để niềm vui và sự tự hào lan tỏa qua những tràng pháo tay, ánh mắt và nụ cười xuyên suốt đêm tiệc. Year End Party của DatVietVAC vì thế không chỉ là dịp tổng kết cuối năm, mà còn là khoảnh khắc gặp gỡ, kết nối và sẻ chia của những con người đã đồng hành cùng nhau trên một hành trình dài.

Âm nhạc từ Vũ Trụ "Say Hi" thắp sáng sân khấu DatVietVAC Year End Party 2025: THE NORMALIST* - Chủ Nghĩa Bình Thường*

Chuỗi tiết mục trình diễn trở thành điểm nhấn giàu năng lượng của đêm tiệc, dẫn dắt khán giả qua nhiều sắc thái âm nhạc - từ tinh thần tích cực của Đa Nghi, không khí sôi động với Synth Chúc Nâng Ly, HERMOSA, EASIER đến dư âm cảm xúc của Sớm Muộn Thì cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc Vũ Trụ "Say Hi". Không chỉ dừng ở yếu tố trình diễn, các ca khúc được lựa chọn đều là những sản phẩm ghi nhận kết quả tích cực trên các nền tảng nhạc số, phản ánh rõ định hướng đầu tư bài bản, bám sát thị hiếu khán giả và khả năng lan tỏa đại chúng trong hành trình phát triển nội dung âm nhạc của DatVietVAC.

Bên cạnh các hoạt động trên sân khấu, DatVietVAC Year End Party 2025: THE NORMALIST* - Chủ Nghĩa Bình Thường* còn để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ qua những tương tác gần gũi giữa nghệ sĩ và đội ngũ DatVietVAC. Từ các hoạt động giao lưu, trò chơi tập thể đến những phút giây trò chuyện, chia sẻ, không khí đêm tiệc diễn ra tự nhiên và cởi mở. Sự gắn kết này phản ánh mối quan hệ đồng hành lâu dài - nơi nghệ sĩ cùng DatVietVAC sáng tạo, phát triển và sẻ chia cả những khoảnh khắc đời thường ngoài sân khấu.

Đêm tiệc thêm phần rộn ràng với Best Dressed Awards, nơi các khách mời tự tin thể hiện cá tính thời trang qua thần thái trước ống kính, cách phối trang phục và dấu ấn riêng trong từng outfit, biến Year End Party thành một "runway" đầy màu sắc. Với phần chấm điểm của ban giám khảo gồm Juky San, Hoàng Duyên, Pháp Kiều, Lohan và Hải Nam, những gương mặt có màn thể hiện ấn tượng đêm tiệc đã chính thức lộ diện.

DatVietVAC Year End Party 2025: THE NORMALIST* - Chủ Nghĩa Bình Thường* khép lại với dư âm của âm nhạc, cảm xúc và sự gắn kết chân thành. Sự kiện khẳng định vị thế của DatVietVAC bằng chính những mối quan hệ bền chặt đã được xây dựng qua thời gian, nơi con người là trung tâm, sáng tạo là nền tảng và sự đồng hành là giá trị cốt lõi.