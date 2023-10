Đem tiền tiết kiệm chôn xuống đất 13 năm, người đàn ông tái mặt khi đào số tiền lên

Theo đó, câu chuyện hi hữu chôn tiền tiết kiệm 13 năm mới đào lên diễn ra tại Tứ Xuyên, Trung Quốc từng thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.



Nơi ông Sở chôn khoản tiền tiết kiệm

Được biết, ông Sở có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Vì gia đình không có điều kiện nên từ nhỏ ông đã phải bỏ học đi làm thuê khắp nơi. Nhưng cũng chính vì không có học thức nên ông Sở chỉ có thể làm những công việc tay chân với mức thu nhập thấp và thường không lâu bền. Bình thường ông hay làm công việc bốc vác, phụ hồ. Bên cạnh đó, những lúc rảnh rỗi, ông Sở cũng kiêm thêm nghề nhặt sắt vụn bán đồng nát để kiếm thêm ít tiền. Cả gia tài của người đàn ông chẳng có gì ngoài một căn nhà lụp xụp.



Mặc dù cuộc sống chẳng mấy dư giả, nhưng ông Sở luôn có ý thức phải tiết kiệm đề phòng lúc đau ốm hoặc về già không ai chăm sóc. Sau nhiều năm tích góp cùng tài sản bố mẹ để lại, ông Sở cũng bỏ ra được 100.000 NDT (khoảng 340 triệu đồng) tiền tiết kiệm.

Tuy nhiên, vì sợ thủ tục ngân hàng cũng nhưng không biết cách sử dụng thẻ ATM, thêm vào đó nếu không gửi ngân hàng mà để trong nhà thì cũng sợ bị trộm vào lấy mất. Sau khi đắn đo suy nghĩ hồi lâu, ông Sở quyết định bọc khoản tiền tiết kiệm cẩn thận trong 3 lớp nilon, sau đó gói trong nhiều lớp giấy cùng túi bên ngoài. Xong xuôi ông đem chôn khoản tiền xuống khoảng đất ngay cạnh cửa.

Thời gian cứ vậy qua đi 13 năm, sức khỏe ông Sở gần đây không tốt, do đó ông quyết định đào số tiền lên để lấy tiền đi khám. Không ngờ bọc tiền đã hoàn toàn biến dạng thành một cục màu đen do bị ẩm mốc, nếu cố tình giật ra tờ tiền sẽ bị rách.

Số tiền tiết kiện sau khi chôn nhiều năm đã bị biến dạng

Ông Sở chứng kiến cảnh tượng này thì tái mặt, ông đem số tiền tới ngân hàng địa phương nhờ giúp đỡ nhưng khoản tiền bị phá hủy nghiêm trọng. Muốn bóc tách và kiểm tra lại số tiền cần dụng cụ chuyên nghiệp, nhìn chung để có thể lấy lại toàn bộ khoản tiền 100.000 NDT là rất khó khăn.

Nghe tới đây, ông Sở òa khóc nức nở và vô cùng hối hận vì hành động của mình. May mắn trường hợp của ông sau đó được phía ngân hàng đứng ra giúp đỡ. Khoản tiền bị hỏng được gửi đi ngân hàng lớn với trang bị hiện đại để bóc tách và giám định. Sau khi khôi phục lại, ông Sở cũng đã lấy lại được gần như toàn bộ khoản tiền tiết kiệm của mình.

Người đàn ông òa khóc nức nở và vô cùng hối hận vì hành động chôn tiền của mình

Tuy nhiên, trên thực tế không phải ai cũng may mắn như ông Sở. Trường hợp của một cụ ông ở An Huy, Trung Quốc cũng chôn 2 triệu NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng) tiền mặt xuống đất vì nghĩ gửi tiền vào ngân hàng không an toàn. Sau khi đào số tiền lên mới phát hiện ra khoản tiền bị hư hại nghiêm trọng. Ngân hàng sau đó đã xác nhận toàn bộ khoản tiền không còn sử dụng được vì đã mục nát không xác nhận được số seri.