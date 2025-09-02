"Đêm trắng" của hàng trăm ngàn người dân háo hức chờ xem diễu binh A80

Ngay từ sáng ngày 1-9, hàng chục ngàn người dân đã tới "giữ chỗ" tại các vị trí đẹp và sẵn sàng thức trắng đêm để có thể chứng kiến các khối diễu binh, diễu hành trong sáng ngày Quốc khánh 2-9.



Tình nguyện viên hỗ trợ các bác cựu chiến binh

Nhiều tuyến phố chật kín người xem diễu binh, diễu hành

Các tuyến phố chính có nhiều khối diễu binh, diễu hành đi qua như Hùng Vương, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trang Thi, Trang Tiền, Kim Mã... (Hà Nội) chật kín người dân.

Nhiều tuyến phố các khối diễu binh, diễu hành đi qua đã chật kín từ sáng 1-9

Càng về chiếu tối 1-9, lượng người dân đổ tới càng đông

Trên các vỉa hè và một số lòng đường, người dân xếp hàng chật kín, không còn một chỗ trống

Nhiều người hào hứng, vui tươi trắng đêm, quyết không rời vị trí đẹp đã giữ từ sáng hôm nay

Tình nguyện viên phát nước và đồ ăn cho người dân