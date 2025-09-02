"Đêm trắng" của hàng trăm ngàn người dân háo hức chờ xem diễu binh A80
Từ tối 1-9, hàng trăm ngàn người dân từ khắp nơi đổ về Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố chung quanh để xem diễu binh, diễu hành A80.
Ngay từ sáng ngày 1-9, hàng chục ngàn người dân đã tới "giữ chỗ" tại các vị trí đẹp và sẵn sàng thức trắng đêm để có thể chứng kiến các khối diễu binh, diễu hành trong sáng ngày Quốc khánh 2-9.
Nhiều tuyến phố chật kín người xem diễu binh, diễu hành
Các tuyến phố chính có nhiều khối diễu binh, diễu hành đi qua như Hùng Vương, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trang Thi, Trang Tiền, Kim Mã... (Hà Nội) chật kín người dân.
Người lao động