"Đêm trắng" của hàng trăm ngàn người dân háo hức chờ xem diễu binh A80

02-09-2025 - 07:31 AM | Xã hội

Từ tối 1-9, hàng trăm ngàn người dân từ khắp nơi đổ về Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố chung quanh để xem diễu binh, diễu hành A80.

Ngay từ sáng ngày 1-9, hàng chục ngàn người dân đã tới "giữ chỗ" tại các vị trí đẹp và sẵn sàng thức trắng đêm để có thể chứng kiến các khối diễu binh, diễu hành trong sáng ngày Quốc khánh 2-9.

"Đêm trắng" của hàng trăm ngàn người dân háo hức chờ xem diễu binh A80- Ảnh 1.

Tình nguyện viên hỗ trợ các bác cựu chiến binh

"Đêm trắng" của hàng trăm ngàn người dân háo hức chờ xem diễu binh A80- Ảnh 2.

Nhiều tuyến phố chật kín người xem diễu binh, diễu hành

Các tuyến phố chính có nhiều khối diễu binh, diễu hành đi qua như Hùng Vương, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trang Thi, Trang Tiền, Kim Mã... (Hà Nội) chật kín người dân.

"Đêm trắng" của hàng trăm ngàn người dân háo hức chờ xem diễu binh A80- Ảnh 3.

Nhiều tuyến phố các khối diễu binh, diễu hành đi qua đã chật kín từ sáng 1-9

"Đêm trắng" của hàng trăm ngàn người dân háo hức chờ xem diễu binh A80- Ảnh 4.

Càng về chiếu tối 1-9, lượng người dân đổ tới càng đông

"Đêm trắng" của hàng trăm ngàn người dân háo hức chờ xem diễu binh A80- Ảnh 5.

Trên các vỉa hè và một số lòng đường, người dân xếp hàng chật kín, không còn một chỗ trống

"Đêm trắng" của hàng trăm ngàn người dân háo hức chờ xem diễu binh A80- Ảnh 6.

Nhiều người hào hứng, vui tươi trắng đêm, quyết không rời vị trí đẹp đã giữ từ sáng hôm nay

"Đêm trắng" của hàng trăm ngàn người dân háo hức chờ xem diễu binh A80- Ảnh 7.

Tình nguyện viên phát nước và đồ ăn cho người dân

"Đêm trắng" của hàng trăm ngàn người dân háo hức chờ xem diễu binh A80- Ảnh 8.

"Đêm trắng" của hàng trăm ngàn người dân háo hức chờ xem diễu binh A80- Ảnh 9.

Một tình nguyện viên quạt cho các cựu chiến binh trong lúc chờ đợi sắp xếp vị trí ngồi xem.

"Đêm trắng" của hàng trăm ngàn người dân háo hức chờ xem diễu binh A80- Ảnh 10.

Một người dân tranh thủ ngả lưng trong khi chờ đợi

Theo Hoàng Triều

Người lao động

