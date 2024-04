Đến đại gia Ả rập cũng phải "quay xe": Siêu đô thị 1.500 tỷ USD trên sa mạc dài 170 km bị cắt còn 2 km, nhà thầu bắt đầu sa thải công nhân, tương lai bất định

Siêu đô thị The Line được quảng cáo là thành phố bọc gương của tương lai, một trung tâm đầy tham vọng trong kế hoạch kinh tế do Thái tử Mohammed bin Salman hậu thuẫn nhằm đưa Saudi Arabia thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ.

Tuy nhiên, các kế hoạch cho siêu công trình này đang bị thu hẹp lại. Chiều dài ban đầu của toà nhà từ 170 km dự kiến chỉ còn khoảng 2,4 km vào năm 2030.

Ban đầu, The Line được kỳ vọng sẽ trở thành một thành phố thẳng, dài 170 km, cao 500 m và là nơi sinh sống của khoảng 9 triệu người. The Line là một phần của dự án NEOM lớn hơn. Nhưng đến hiện tại, ít nhất một nhà thầu đã bắt đầu sa thải công nhân.

Dự án này dự kiến tiêu tốn 1.500 tỷ USD và được coi như cách mạng của quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, công trình này từ lâu đã bị hoài nghi và chỉ trích. Sau đó, một số bài báo cho biết Thái tử Mohammed thay đổi tầm nhìn với dự án, bội chi ngân sách và đội ngũ nhân viên chủ chốt luôn thay đổi. Một số người làm việc trong dự án từng mô tả là “không thực tế”.

Việc thu hẹp quy mô của The Line diễn ra khi ngân sách chung cho NEOM năm 2024 vẫn chưa được quỹ đầu tư quốc gia của Saudi Arabia phê duyệt. Trong khi đó, dự trữ tiền mặt giảm sút.

Quảng cáo về siêu đô thị The Line đã gợi ra một khung cảnh như phim viễn tưởng. The Line sẽ hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo. Thành phố này sẽ không có đường sá, ô tô hay khí thải. Các khu vực trong The Line sẽ được kết nối bằng một trong những tàu siêu tốc nhanh nhất thế giới.

Thông tin quảng cáo về công trình này mô tả nơi đây như một cuộc cách mạng văn minh, nơi trí tuệ nhân tạo sẽ cung cấp các tiện nghi. Thải tử Mohammed gọi đây là dự án giải quyết những thách thức mà nhân loại phải đối mặt trong cuộc sống đô thị ngày nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục bởi dự án hào nhoáng này.

