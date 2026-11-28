Từ khi sang Mỹ sinh sống, Phạm Hương dần rút khỏi các hoạt động showbiz để tập trung chăm sóc gia đình và phát triển công việc kinh doanh riêng. Hiện tại, người đẹp vừa điều hành tiệm hoa, vừa đảm nhận công việc nội trợ, vun vén tổ ấm. Mỗi lần nàng hậu khoe tài nấu nướng hay trổ tài trang trí nhà cửa, cô đều nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Mới đây, Phạm Hương tiếp tục khiến dân tình trầm trồ khi hé lộ cận cảnh mâm tiệc Lễ Tạ ơn được chuẩn bị tại nhà. Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) là dịp lễ thường niên phổ biến tại Mỹ, gắn với ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn và sum họp bên gia đình, người thân.

Trong dịp này, nàng hậu lựa chọn tông màu cam - vàng làm chủ đạo, mang đến cảm giác ấm cúng, đậm không khí mùa lễ hội. Trên bàn tiệc có những món ăn hấp dẫn như gà quay, thịt nướng cùng nhiều loại bánh ngọt. Đặc biệt, hoa tươi cũng được Phạm Hương sắp xếp chỉn chu, tạo điểm nhấn cho tổng thể không gian. Từng chi tiết từ cách bày biện món ăn đến trang trí bàn tiệc đều cho thấy sự chăm chút của gia chủ.

Đến hẹn lại lên, Phạm Hương khoe mâm tiệc Lễ Tạ Ơn tại Mỹ

Cô chuẩn bị các món đặc trưng như gà quay, bánh ngọt, trái cây...

Bàn tiệc thể hiện sự đầu tư, chỉn chu của Phạm Hương

Cô bày trí hoa rất đẹp mắt, độc đáo

Có thể thấy, qua mỗi năm, những bữa tiệc Lễ Tạ ơn do Phạm Hương chuẩn bị ngày càng cầu kỳ và đẹp mắt. Chia sẻ về dịp đặc biệt này, cô viết: "Một bàn tiệc Lễ Tạ ơn ngập tràn hơi ấm, những đóa hoa xinh đẹp cùng tất cả những chi tiết nhỏ bé làm nên nét đặc biệt của mùa lễ hội. Biết ơn những khoảnh khắc sum họp, quây quần và sẻ chia bên nhau. Chúc mọi người một mùa Lễ Tạ ơn thật hạnh phúc!".

Hằng năm, Phạm Hương đều có ảnh check in bên bàn tiệc hoành tráng

Phạm Hương dành nhiều sự đầu tư cho dịp lễ này

Mâm tiệc phần nào chứng minh cuộc sống Phạm Hương ở Mỹ rất đầy đủ, xa hoa

Cuộc sống của Phạm Hương ở Mỹ

Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và từng là một trong những mỹ nhân có sức ảnh hưởng lớn của showbiz Việt. Sau thời gian hoạt động nghệ thuật sôi nổi, cô sang Mỹ sinh sống từ năm 2018, dần rút khỏi các hoạt động giải trí thường xuyên để tập trung cho cuộc sống riêng và công việc kinh doanh.

Tại xứ cờ hoa, người đẹp phát triển công việc liên quan đến hoa tươi. Cô thường xuyên chia sẻ những sản phẩm cắm hoa, cách trang trí không gian sống bằng hoa theo mùa cũng như các hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Phạm Hương dành nhiều thời gian chăm sóc hai con trai Maximus và Apollo. Những hình ảnh về sinh hoạt gia đình, các dịp lễ hay những bữa tiệc được chuẩn bị chu đáo giúp người hâm mộ phần nào hình dung cuộc sống hiện tại của nàng hậu.

Dù đã công khai có con và chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên gia đình, Phạm Hương vẫn khá kín tiếng về người bạn đời. Cô hiếm khi đăng tải hình ảnh rõ mặt hay tiết lộ thông tin chi tiết về chồng. Quan điểm này từng được người đẹp lý giải trong một lần chia sẻ với truyền thông.

Phạm Hương cho biết: “Vì anh ấy không phải là người của showbiz. Anh ấy chỉ đơn giản là người bình thường thôi. Cuộc sống, công việc của họ sẽ không thoải mái. Tôi chỉ muốn họ có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Bản thân tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng”.

Phạm Hương nay chuyển hướng sang kinh doanh tiệm hoa

Ảnh: FBNV