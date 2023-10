Đến ONEBANK giao dịch ngay – quà trao tay

Theo đó, từ 20/09 đến 20/10, khách hàng cá nhân đến giao dịch tại các điểm giao dịch ONEBANK by Nam A Bank trên toàn quốc sẽ có cơ hội nhận ngay hàng ngàn quà tặng như: Túi xách du lịch; Bộ cốc giữ nhiệt; Gối tựa cổ; Túi vải canvas, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 500 triệu đồng.



Bên cạnh đó ONEBANK cũng đã trao thưởng cho khách hàng tham gia chương trình "Đến ONEBANK săn táo vàng", giải thưởng gồm: 1 giải nhất là Iphone 14 Promax và 10 giải may mắn là voucher mua hàng Got it trị giá 500.000 đồng/giải.

ONEBANK đã mang đến những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng, làm thay đổi thói quen trong các giao dịch ngân hàng, phá bỏ rào cản về thời gian và cách thức giao dịch. Đây là điểm giao dịch số tự động 365+, nơi khách hàng có thể trải nghiệm hầu hết mọi giao dịch ngân hàng hiện đại 365+, kể cả lễ, Tết như: nộp tiền mặt vào tài khoản chính chủ, liên ngân hàng; mở tài khoản, thấu chi tài khoản; gửi tiết kiệm online; mở thẻ tín dụng online; in sao kê tài khoản; thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại, internet…; tận hưởng các tiện ích mua sắm, tiêu dùng. Song song đó, ONEBANK còn phục vụ khách hàng doanh nghiệp như: dịch vụ ngân quỹ; sao kê tài khoản; thẻ tín dụng doanh nghiêp; thấu chi và đăng ký vay online cho doanh nghiệp…

Mới đây, ONEBANK cũng đã xuất sắc nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) 2023 do Hội Truyền thông số Việt Nam trao tặng. Đây là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nhằm mang đến những trải nghiệm vượt trội và liền mạch cho khách hàng.

Thông tin chi tiết về ONEBANK và chương trình khuyến mại, vui lòng truy cập www.namabank.com.vn hoặc hotline 1900 6679.