Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh: Chàng lập kỷ lục YouTube Vpop, nàng tạo cá tính âm nhạc riêng biệt với loạt giải thưởng danh giá

Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh là hai trong số những nghệ sĩ được người hâm mộ ưu ái gọi với cái tên "ông hoàng" và "nữ hoàng" trong làng nhạc Việt. Nếu như Đen Vâu được xem là "ông hoàng nhạc Rap" thì Hoàng Thùy Linh từ lâu đã được biết đến danh xưng "nữ hoàng nhạc dân gian".



Đây cũng không phải sự tung hô quá đà cho Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh bởi cả hai đã và đang ghi dấu ấn đậm nét cho thị trường nhạc Việt bằng dòng nhạc sở trường với cá tính riêng. Trong sự nghiệp của mình, Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh cũng sở hữu bảng thành tích mà bất kỳ nghệ sĩ nào khi hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp đều mong muốn có được.

Đen Vâu trở thành nghệ sĩ nam duy nhất lập kỳ tích với 15 lần giành Top 1 trending YouTube tính đến hiện tại

Âm nhạc của Đen Vâu luôn có chất xúc tác mãnh liệt và "chạm" người nghe một cách nhanh chóng. Vì vậy chỉ cần Đen ra nhạc, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào những bản rap của anh và lập tức khiến ca khúc viral trên mạng xã hội. Cho đến thời điểm hiện tại, Đen Vâu đang là nghệ sĩ nắm giữ kỷ lục Vpop khi có số lượng MV đạt Top 1 trending YouTube nhiều nhất với 15 MV.

Diễn Viên Tồi MV - Đen ft. Thành Bùi, Cadillac

Cụ thể, số lượng MV mà Đen Vâu đang nắm giữ thành tích này đó là: Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em, Bài Này Chill Phết (kết hợp với Min), Hai Triệu Năm, Lối Nhỏ, Vì Yêu Cứ Đâm Đầu (kết hợp với Min, JustaTee), Làm Gì Phải Hốt (kết hợp với Hoàng Thuỳ Linh, JustaTee), Một Triệu Like, Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực, Đi Về Nhà (kết hợp với JustaTee), Cho Mình Em (kết hợp với Binz), Trốn Tìm (kết hợp với MTV band), Mang Tiền Về Cho Mẹ (kết hợp với Nguyên Thảo), Đi Trong Mùa Hè (kết hợp Trần Tiến), Ai Muốn Nghe Không và gần đây nhất là Diễn Viên Tồi.



Đen có đến 15 MV đạt Top 1 trending YouTube

Diễn Viên Tồi là sản phẩm mới nhất đạt thành tích này

Hoàng Thùy Linh "chậm mà chắc" với 5 MV đạt Top 1 trending trong sự nghiệp



Khởi đầu với dòng nhạc pop dance sôi động, Hoàng Thùy Linh cũng ghi được nhiều dấu ấn nhất định. Tuy nhiên, khi tự tạo cho mình cá tính âm nhạc riêng biệt với dòng nhạc dân gian đương đại cùng Để Mị Nói Cho Mà Nghe vào năm 2019, Hoàng Thùy Linh đã chính thức chạm tới đỉnh cao thêm 1 lần nữa. Các sản phẩm của cô không những được khán giả yêu thích mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao. Dù không phải cái tên cứ ra MV là "ào ào" lên Top nhưng nếu chỉ tính riêng các ca khúc thuộc album Hoàng, Hoàng Thùy Linh đã chiến thắng khi có đến 3/4 MV giành thành tích Top 1 trending.

Hoàng Thuỳ Linh - Để Mị Nói Cho Mà Nghe MV

Không ngoa khi nói Để Mị Nói Cho Mà Nghe là bản hit giúp Hoàng Thùy Linh "đổi đời" 1 lần nữa

Cụ thể, Hoàng Thùy Linh đã đạt Top 1 trending với các sản phẩm âm nhạc như Kẻ Cặp Gặp Bà Già, Để Mị Nói Cho Mà Nghe và Duyên Âm. Ngoài ra sản phẩm kết hợp cùng Đen Vâu - JustaTee mang tên Làm Gì Phải Hốt cũng từng xuất sắc giành thành tích này và trở thành một trong những ca khúc nhạc Tết được yêu thích nhiều nhất. Sản phẩm Bo Xì Bo vừa ra mắt gần đây cũng chính thức cán mốc vị trí cao nhất của top Trending YouTube mảng âm nhạc sau 5 ngày ra mắt.

Để Mị Nói Cho Mà Nghe là 1 trong 5 MV của Hoàng Thùy Linh xuất sắc giành Top 1 trending YouTube

Duyên Âm cũng có thành tích khả quan

MV mới nhất là Bo Xì Bo cũng có cho mình top 1 mảng Âm nhạc

Loạt giải thưởng "không đếm xuể" của Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh

Trong năm 2022 vừa qua, Hoàng Thùy Linh đã cống hiến hết mình để mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng dành tặng khán giả. Với những nỗ lực này, cô đã nhận về nhiều giải thưởng lớn nhỏ và "càn quét" tại Làn Sóng Xanh 2022 như Nữ ca sĩ của năm, Album của năm (LINK), Bài hát của năm (See Tình), Hòa âm phối khí (See Tình) và Top 10 ca khúc được yêu thích nhất (See Tình).

Trước đó cũng tại giải thưởng này vào năm 2019, Hoàng Thùy Linh cũng được xem là tạo nên cột mốc lịch sử khi giành đến 7 giải thưởng nhờ bản hit Để Mị Nói Cho Mà Nghe bao gồm: Ca khúc của năm, Bài hát hiện tượng, Hòa âm phối khí (giải do các nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc bình chọn), MV của năm (đạo diễn Nhu Đặng), Nữ ca sĩ của năm, Sự kết hợp xuất sắc và Ca sĩ đột phá.

Hay tại giải thưởng Cống Hiến 2020, Hoàng Thùy Linh đã lập cú "poker" (ăn 4) giải thưởng và tạo nên "lần đầu tiên" tại lễ trao giải này khi chiến thắng ở cả 4 hạng mục là: Bài hát của năm, Music video của năm, Album của năm và Ca sĩ của năm - giải thưởng được xem là danh giá nhất.

Hoàng Thùy Linh giành được nhiều giải thưởng quý giá trong sự nghiệp

Đen Vâu cũng không hề kém cạnh khi tên của anh cũng xuất hiện rất nhiều ở các hạng mục đề cử và giành chiến thắng một cách ngoạn mục. Đó có thể kể đến như giải thưởng Ca sĩ có hoạt động đột phá, Sản phẩm Underground được yêu thích tại Wechoice Awards 2018, Ca sĩ truyền cảm hứng tại Wechoice Awards 2019.



Tại giải thưởng Làn Sóng Xanh 2021, Đen Vâu cũng thắng đậm với 6 giải thưởng bao gồm: Ca khúc của năm, MV của năm (Trốn Tìm ft. MTV Band), Nam ca sĩ của năm, Sự kết hợp xuất sắc với hai ca khúc Trốn Tìm - Đi Về Nhà (ft. JustaTee), Ca khúc được yêu thích trên radio và Top 10 ca khúc được yêu thích. Điều thú vị là Hoàng Thùy Linh chính là người nối tiếp Đen đạt giải Ca khúc của năm 2022 với See Tình.

Đen Vâu đạt được nhiều thành tựu với loạt bản hit trong sự nghiệp

Chiến thắng của Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh với loạt giải thưởng trong sự nghiệp chính là sự bảo chứng cho những nỗ lực và cống hiến của các nghệ sĩ. Không quá nếu nói Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh đang là hai ngôi sao sáng trên thị trường nhạc Việt. Với những dấu ấn mà cả hai đã làm được trong những năm qua, chắc chắn từng hoạt động hay sản phẩm được ra mắt, Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh sẽ còn nhận được sự ủng hộ to lớn của khán giả hơn nữa trong thời gian tới.