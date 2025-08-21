Đèo Cả quyết tâm hoàn thành cao tốc 23.000 tỷ đồng sớm 1 năm, lập kỷ lục lịch sử ngành giao thông Việt Nam

Thông tin từ Tập đoàn Đèo Cả, ngày 19/8 đã diễn ra Lễ khởi công giai đoạn 2 dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Đây là một trong 250 dự án, công trình được khởi công, khánh thành nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn, với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 có chiều dài 93,35km, đã được khởi công vào ngày 1/1/2024.

Giai đoạn 2 được thực hiện theo hình thức đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), quy mô mở rộng 93,35 km của giai đoạn 1 và xây dựng thêm 26,47 km tuyến mới nối đến cửa khẩu Trà Lĩnh. Tổng mức đầu tư là 12.072 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027.

Liên danh nhà đầu tư tham gia gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng 568, Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long – Công ty Cổ phần, Công ty Cổ phần Đầu tư ĐCT 559 và Công ty Cổ phần Tân Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cho biết: Nhằm đảm bảo mục tiêu thông tuyến giai đoạn 1 trong năm 2025 và sẵn sàng thực hiện giai đoạn 2, liên danh nhà đầu tư và nhà thầu đã huy động 3.229 nhân sự cùng 1.456 máy móc, thiết bị, triển khai 287 mũi thi công.



Hiện, sản lượng đạt 3.980/10.600 tỷ đồng (38% giá trị hợp đồng), tương đương đạt 60% sản lượng thông tuyến năm 2025.



“Với quyết tâm của các bên, dự án sẽ được hoàn thành sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Đây là thành tích mang tính kỷ lục, đặc biệt trong lịch sử ngành giao thông Việt Nam”, ông Quản Minh Cường cho hay.

Theo ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 12/2026. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về mục tiêu thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau trong năm 2025, nhà đầu tư đồng thời là tổng thầu thi công đã điều chỉnh kế hoạch.



Theo đó, nhà đầu tư và tổng thầu thi công tập trung mọi nguồn lực để rút ngắn gần 10 tháng tiến độ, trong điều kiện địa hình - địa chất phức tạp bậc nhất, thời tiết không thuận lợi.



Ông Hồ Minh Hoàng chia sẻ, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 hoàn thành thông tuyến sẽ trở thành một kỳ tích mới.