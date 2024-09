Dệt may Việt Nam đón đơn hàng chuyển dịch từ Bangladesh, lợi nhuận 9 tháng của Vinatex tăng hơn 70%

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) vừa công bố tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024. Ghi nhận, doanh thu hợp nhất Tập đoàn ước đạt 13.036 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 72,8% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 490 tỷ đồng, tăng hơn 70% và đạt 89% kế hoạch.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.448 triệu USD, bằng 107% cùng kỳ năm 2023. Thu nhập bình quân người lao động đạt 10,13 triệu đồng/người/tháng (bằng 107,5% so với cùng kỳ năm 2023).

Lãnh đạo Vinatex cho biết, năm 2024 bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức và không bền vững. Điểm khác biệt duy nhất của năm 2024 so với năm 2023 đó là thị trường chuyển biến thuận lợi hơn sau mỗi quý.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành chỉ xuất khẩu được khoảng 20 tỷ USD, tuy nhiên những tác động bất ổn của các quốc gia cạnh tranh như Bangladesh và Myanma đã tạo thuận lợi ngắn hạn cho dệt may Việt Nam.

Theo đó, Vinatex nhấn mạnh các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực sản xuất, thực hành tiết kiệm để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh vận hành được ổn định, đặc biệt là với các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu vẫn đang phải đối mặt với tình hình khó khăn trong suốt 30 tháng trở lại đây.

Cũng ghi nhận trên trang thông tin của Tập Đoàn, Việt Nam đã được 73 quốc gia công nhận là nền kinh tế thị trường. Đây là một động thái tích cực trong bối cảnh Việt Nam đang đề nghị một số đối tác thương mại công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và việc Hoa Kỳ ngày 2/8 vừa qua vừa thông báo chưa công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.

Thông tin tại VTG 2024 mới đây, lãnh đạo các doanh nghiệp trong ngành dệt may đều nhận định bất ổn chính trị tại Bangladesh đã tạo ra những cơ hội về dịch chuyển đơn hàng đối với các quốc gia xuất khẩu dệt may trong đó có Việt Nam.

Đặc biệt, tín hiệu đơn hàng của các doanh nghiệp dệt may trong nước khá tích cực. Việt Nam là nước duy nhất trong bốn quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới có thị phần tăng trưởng ở các quốc gia.

Đã có hơn 380 doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan tham dự VTG 2024. Nhiều nhà sản xuất quốc tế như MORIRIN, T&S, CELEB, KINGSAFE, JAY JAY và TOP ONE cũng đã đến Việt Nam.

Dù vậy, bước sang năm 2025 sóng dịch chuyển đơn hàng sẽ không còn mà trở về đúng năng lực cạnh tranh và thế mạnh sản xuất đơn hàng của mỗi quốc gia.

Doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần có phướng hướng riêng để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và tăng cường vị thế của mình trên thương trường quốc tế với vai trò là nhà cung cấp đảm bảo chất lượng sản phẩm, độ linh hoạt, thời gian giao hàng…

Đặc biệt, trong bối cảnh sản xuất nội địa chỉ đáp ứng khoảng 25% nhu cầu vể vải của Việt Nam, ngành công nghiệp này vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu.