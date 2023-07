ĐHCĐ CMC: Chia cổ tức 12% bằng tiền mặt, cổ phiếu thưởng 20,2%

Hiện thực hóa sứ mệnh kiến tạo "Di sản công nghệ số"



Tại Đại hội, đại diện HĐQT và BKS đã trình bày các báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hành động năm 2023 của HĐQT và BKS. Đại hội đã nghe Ban điều hành Công ty trình bày các báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023, báo cáo tài chính kiểm toán 2022 và phương án phân phối lợi nhuận 2022.

Theo đó, trong năm tài chính 2022, Tập đoàn Công nghệ CMC hoàn thành tốt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đầu năm với những chỉ số: Tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 7.663 tỷ đồng, tăng trưởng 21,8% so với cùng kì và đạt 96,5% kế hoạch năm 2022; lợi nhuận trước thuế đạt 402 tỷ đồng; tăng trưởng 9% so với cùng kỳ, và đạt 109% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về CMC đạt trên 355 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch năm và tăng trưởng 12% so với năm 2021; các lĩnh vực chính đều có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với năm trước, trong đó nổi bật là: Khối Kinh doanh quốc tế có tăng trưởng vượt bậc so với năm 2021: Doanh thu tăng 62% và hoàn thành 104% kế hoạch năm, lợi nhuận tăng 24% so với cùng kỳ. Doanh thu các khối Công nghệ & giải pháp và Hạ tầng số đều tăng trưởng lần lượt ở mức 13%, 14% và hoàn thành kế hoạch ở mức 101% và 90%.

Giám đốc Tài chính Tập đoàn CMC - ông Lê Thanh Sơn đại diện Ban điều hành báo cáo về Kết quả kinh doanh của Tập đoàn.

Đánh giá về những thành tích CMC đã đạt được trong năm 2022, ông Lê Thanh Sơn – Phó Chủ tịch cấp cao/Giám đốc Tài chính Tập đoàn tổng kết: "Với chiến lược vươn ra thế giới, trong năm vừa qua, CMC đã đẩy mạnh đầu tư vào tất cả những lĩnh vực từ dịch vụ giải pháp, phát triển hệ thống hạ tầng chất lượng cao đến việc chú trọng đầu tư nghiên cứu & giáo dục một cách toàn diện..."

Hướng đến mục tiêu "Kiến tạo Di sản số", trong năm 2022, các Khối kinh doanh chủ lực của CMC đều đạt được nhiều thành tựu nổi bật: CMC Telecom đã chính thức khai trương Data Center (DC) Tân Thuận được đánh giá là trung tâm dữ liệu hiện đại và an toàn bậc nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á hiện nay.

Khối công nghệ & Giải pháp cung cấp các dịch vụ nổi bật như Hợp đồng điện tử C-Contract và Kho ứng dụng thông minh C-WMS được vinh danh trong "Top sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghiệp 4.0" năm 2022. Khối Kinh doanh Quốc tế có sự tăng trưởng cao tới 288%, được đánh giá là công ty ITO Top 2 tại Việt Nam hoạt động trên các thị trường EU, APAC, Hàn Quốc… . Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC ATI tiếp tục phát triển thêm mới 11 sản phẩm Make in Vietnam – Made by CMC. Đặc biệt, Trường Đại học CMC khai giảng năm học đầu tiên theo mô hình Đại học Số tiên phong của Việt Nam với 5 chuyên ngành đào tạo hiện đại.

CMC đặt tham vọng trở thành Tập đoàn quy mô toàn cầu

Đại hội đưa ra mục tiêu doanh thu năm 2023 của CMC sẽ là 10.200 tỷ đồng, tăng 22% so với 2022; thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao (EBITDA) đạt 1.125 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2022. Tất cả các lĩnh vực chủ chốt gồm: Công nghệ & Giải pháp, Kinh doanh quốc tế và Hạ tầng số… đều được đẩy mạnh phát triển nhằm hiện thực hóa tham vọng trở thành Tập đoàn quốc tế với tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân > 25%/năm trong giai đoạn 2023 – 2025 sắp tới.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch điều hành Tập đoàn CMC chia sẻ: "Với mục tiêu trong 30-50 năm tới giữ vững vị thế trở thành một Tập đoàn quy mô toàn cầu, CMC tập trung chiến lược đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ thông tin cốt lõi như Big Data, AI, IoT, VR, Blockchain... Đồng thời, CMC sẽ tăng cường các hoạt động nâng cao về Chất lượng sản phẩm, dịch vụ; nâng cao năng lực quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế."

Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch điều hành - ông Nguyễn Trung Chính chia sẻ mục tiêu 2023, tầm nhìn 2025 của Tập đoàn CMC.

Về kế hoạch quản trị nhân sự, CMC sẽ không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng bộ máy Lãnh đạo, CBNV của Tập đoàn, hướng tới mục tiêu mở rộng quy mô hơn 10.000 nhân sự toàn cầu vào năm 2025, ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CMC cho biết thêm.

Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, công ty đã chính thức bầu cử 01 thành viên HĐQT mới là ông Gum Ki Ho và 01 thành viên Ban kiểm soát mới là ông Tạ Hoàng Linh, thay thế cho ông Lee Jay Seok và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung có đơn từ nhiệm từ trước đó./.