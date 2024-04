ĐHCĐ Fecon: Đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục, có lãi trở lại khi bất động sản hồi phục mạnh mẽ trong năm 2024

Năm 2023, nền kinh tế thế giới gặp diễn biến khó lường, nhiều Quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để ưu tiên kiềm chế lạm phát. Tại Việt Nam, nằm trong quỹ đạo khó khăn chung của kinh tế thế giới, tăng trưởng GDP năm 2023 chỉ đạt khoảng 5,05%, không đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Đối với lĩnh vực bất động sản, khó khăn kinh tế khiến hơn một nửa số doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng có doanh thu và lợi nhuận năm 2023 đi xuống so với năm trước.

Trong bối cảnh các khách hàng, chủ đầu tư gặp rất nhiều khó khăn, số dự án triển khai ít hoặc các dự án đã ký hợp đồng thì triển khai chậm do kẹt dòng tiền, kết thúc năm 2023, tổng tài sản của FECON đạt 8.581 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất 2.880 tỷ đồng đạt 76% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế hợp nhất âm (-) 42 tỷ đồng. Mặc dù vậy, lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 485 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng đáng kể tới 36% so với cùng kỳ. Tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng cũng đã giảm so với năm 2022. Lợi nhuận gộp đã được cải thiện tích cực nhưng FECON chưa thể có lợi nhuân tốt trong năm qua do thị trường bất động sản khó khăn chung, dẫn đến việc thu hồi công nợ chậm, gia tăng áp lực chi phí.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, FECON đặt mục tiêu đạt 4000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Kế hoạch kinh doanh được xây dựng dựa trên cơ sở các dự án đã ký hợp đồng đến thời điểm báo cáo và khối lượng hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2023, đồng thời căn cứ vào xác suất trúng thầu của khoảng 80 dự án thi công trong danh mục các dự án đang phát triển mới hoặc chờ kết quả đấu thầu. Bên cạnh đó là hợp nhất kết quả kinh doanh của mảng đầu tư dự án với kế hoạch thực hiện quyết liệt hai dự án Square City Phổ Yên – Thái Nguyên và Danh Thắng Đoan Bái - Bắc Giang.

Các chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2023 Kế hoạch 2024 Tăng trưởng theo kế hoạch (%) Doanh thu hợp nhất Tỷ đồng 2.880 4.000 39% Doanh thu Công ty mẹ Tỷ đồng 1.890 2.700 43% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tỷ đồng -42 60 243% Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ Tỷ đồng 13 33 163% Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ Tỷ đồng -32 50 255% EPS hợp nhất Đồng/CP -204 316 255%

Để trở thành Tập đoàn hàng đầu về Xây dựng và Phát triển Hạ tầng vào năm 2030, FECON đặt mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo, doanh thu hàng năm tăng tổi thiểu 15% so với năm liền trước, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu hợp nhất đạt tối thiếu 5%, thu nhập bình quân người lao động tăng trưởng ổn định hàng năm.



Đối với phát triển các dự án đầu tư, FECON tập trung vào các dự án hiệu quả cao thuộc các lĩnh vực chiến lược: Bất động sản đô thị, Công nghiệp, Năng lượng tái tạo và Hạ tầng giao thông. FECON cũng sẽ củng cố và tiếp tục phát huy lợi thế ở các mảng kinh doanh đã tạo dựng nên tên tuổi trong giai đoạn 2019-2024, hướng tới tập trung vào các dự án năng lượng LNG, dự án hạ tầng sân bay, cảng biển, đường sắt, ngầm đô thị, xử lý nước thải, cung cấp nước sạch, phù hợp với mục tiêu ưu tiên của Chính phủ trong giai đoạn 2025-2030.

Trước thềm kỷ niệm 20 năm thành lập vào tháng 6 tới, FECON tin tưởng, với khát vọng phát triển, lòng quyết tâm tạo lập, cùng với nỗ lực không mệt mỏi, FECON sẽ vượt lên trên cả những thành tựu đã đạt được, bứt phá thành công.