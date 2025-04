ĐHCĐ Fecon: Thị trường xây dựng khó khăn, đặt kỳ vọng vào loạt dự án đầu tư bất động sản công nghiệp

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra sáng ngày 28/4, báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024, ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP FECON (mã FCN) cho biết năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 đạt 3.375 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 30 tỷ đồng, hoàn thành 50% kế hoạch năm, tăng trưởng trên 150% so với cùng kỳ. Tổng tài sản hợp nhất tính đến cuối năm 2024 của FECON đạt 9.706 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2023.

Trong năm 2024, FECON đã và đang tham gia nhiều dự án trọng điểm: tuyến Metro số 3 (Nhổn – Ga Hà Nội), sân bay Long Thành, Cảng biển Quốc tế Lạch Huyện bến 5,6, Cảng Mỹ Thủy, Cảng Baria Serece, đường nối cao tốc Vũng Tàu, các dự án xây dựng trụ sở một số cơ quan thuộc Bộ Công An, cùng các khu công nghiệp và khu đô thị khác như Khu công nghiệp Đồng Văn 3, cụm công nghiệp Đoan Bái Danh Thắng, Khu đô thị Nam Thái, Khu đô thị Hà Khánh…

Đáng chú ý, trong lĩnh vực đường sắt đô thị – một trụ cột trong chiến lược hạ tầng của Chính phủ, FECON là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên vận hành thành công máy đào hầm TBM tại dự án Metro Line 3 Hà Nội – công nghệ thi công ngầm đô thị hiện đại hàng đầu thế giới. Đây là bước tiến mang tính đột phá, mở ra cơ hội lớn để FECON tham gia vào các dự án đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao trong tương lai gần.

FECON cũng vừa ký kết hợp tác chiến lược với Power China – Tập đoàn hạ tầng nằm trong Top 200 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, dẫn đầu trong lĩnh vực xây dựng năng lượng và hạ tầng đường sắt tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó, việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII) cũng mở ra dư địa lớn cho công tác thi công hạ tầng lĩnh vực năng lượng – một trong những trụ cột tăng trưởng được FECON xác định ưu tiên trong giai đoạn tới.

Với nền tảng kỹ thuật, trong giai đoạn 2020 – 2024, FECON cũng đã tham gia thi công nhiều dự án điện tái tạo quy mô lớn với vai trò tổng thầu C.BoP Điện gió B&T Quảng Bình, Trà Vinh V1-3, Thái Hoà và các dự án nhiệt điện quan trọng như Nhơn Trạch 3,4 tại Đồng Nai và Vũng Áng 2 tại Hà Tĩnh…

Bên cạnh vai trò nhà thầu xây dựng, FECON đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng và bất động sản công nghiệp – đô thị. Hiện tại, doanh nghiệp đang triển khai một loạt dự án quy mô lớn như Khu công nghiệp Hòa Yên tại Bắc Giang, có quy mô 256 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến 3.700 tỷ đồng. Dự án này đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó là Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái (75 ha) và Khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 24,68ha) có tên thương mại là Khu đô thị Quảng Trường - Square City tại Thái Nguyên – một địa phương đang thu hút mạnh dòng vốn FDI, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao. Các dự án này bắt đầu ghi nhận doanh thu từ năm 2025, mang lại dòng tiền ổn định cho FECON trong chiến lược kinh doanh.

FECON đặt mục tiêu năm 2025 đạt doanh thu hợp nhất 5.000 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 200 tỷ đồng, tăng 6 lần so với kết quả năm trước. Cập nhật về kết quả kinh doanh quý I/2025, ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc FECON cho biết, doanh số ký hợp đồng trong quý đầu năm đạt 1.300 tỷ đồng, tương ứng 85% kết quả cùng kỳ và 20% kế hoạch năm. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế quý I chưa đáng kể.

Ông Muôn Văn Chiến, Tổng Giám đốc Fecon Invest - thành viên của FECON bổ sung trong năm nay dự án Square City sẽ triển khai các hoạt động marketing và kinh doanh bán hàng để thu về dòng tiền, giá bán chính xác sẽ được điều chỉnh theo thị trường để đảm bảo lợi nhuận cho công ty. Dự kiến trong năm nay dự án sẽ đóng góp 504 tỷ đồng doanh thu và 132 tỷ đồng lợi nhuận. Sau khi hoàn thành dự án kỳ vọng mang lại khoảng 450 tỷ đồng lợi nhuận cho FECON.

Với dự án cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái tại Bắc Giang (75 ha) FECON hiện đã được thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và báo cáo đánh giá tác động môi trường, bắt đầu thực hiện công tác giải phóng mặt bằng từ tháng 3, dự kiến khởi công xây dựng hạ tầng vào quý II và bắt đầu ghi nhận doanh thu vào cuối năm 2025, lợi nhuận sau hoàn thành dự kiến 400 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo lãnh đạo FECON doanh nghiệp đang trong giai đoạn tìm nhà đầu tư để chuyển nhượng dự án Khu du lịch sinh thái tại Cao Bằng (82 ha). Đồng thời, công ty đang phát triển thêm một số dự án mới, với một khu đô thị tại Hưng Yên (218 ha, 16.000 tỷ đồng). Dự án này đã được phê duyệt quy hoạch 1/500, hiện đang triển khai hoàn thành các thủ tục pháp lý đầu tư trong năm 2025.

Chia sẻ về vấn đề cổ đông quan tâm là chi trả nốt cổ tức năm 2022, ông Phạm Việt Khoa giải thích, do dòng tiền gặp khó khăn, tình hình thu hồi công nợ vất vả nên năm vừa qua đã xin chậm trả cổ tức sang quý II/2025. Với khó khăn hiện tại công ty cũng trình cổ đông không chia cổ tức năm 2024.