ĐHCĐ Khải Hoàn Land: Kỳ vọng hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2023

Đại hội đón tiếp 98% các cổ đông và người đại diện cổ đông, đảm bảo số lượng và quyền biểu quyết hợp lệ.

Tại đại hội, Tập đoàn Khải Hoàn Land đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua 6 tờ trình, nổi bật là các nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023, Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022,…

Báo cáo tại đại hội về kết quả kinh doanh năm 2022, đại diện Hội đồng quản trị Tập đoàn Khải Hoàn Land cho biết, trong tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản năm vừa qua, Khải Hoàn Land đã nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh xuyên suốt, kết quả doanh thu – lợi nhuận cả năm khả quan, các mục tiêu kinh doanh trọng yếu cơ bản hoàn thành.

Trong năm 2023, với góc nhìn lạc quan thị trường bất động sản đang dần phục hồi, Khải Hoàn Land đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.660 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế 480 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm 2022. Cổ tức dự kiến chia 10% và cổ phiếu thưởng chia cho người lao động tối đa 1,5%.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Hội đồng quản trị Tập đoàn Khải Hoàn Land đã trình phương án không chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 sau khi trích lập các quỹ theo quy định, để đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty được thông suốt, các chỉ số tài chính lành mạnh.

Phát biểu trước đại hội, bà Đinh Thị Nhật Hạnh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Khải Hoàn Land đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn bộ các khách hàng, đối tác và đặc biệt là các cổ đông đã luôn tin tưởng, ủng hộ, đồng hành với Tập đoàn trong giai đoạn khó khăn vừa qua. Đây là động lực lớn giúp Khải Hoàn Land tiếp tục phát huy mọi lợi thế và tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

Được biết, ngoài duy trì phân phối các sản phẩm mang thương hiệu Vingroup, GS E&C, Masterise Homes, Khang Điền,… Tập đoàn Khải Hoàn Land vừa ký kết hợp tác chiến lược toàn diện cùng Five Star Group. Trước mắt, Khải Hoàn Land sẽ tham gia hợp tác phát triển, tiếp thị và phân phối độc quyền dự án Five Star Poseidon tại Thành phố Vũng Tàu và đại dự án Five Star Eco City tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đây cũng là cơ sở giúp doanh nghiệp này có niềm tin vào việc hoàn thành tốt mục tiêu kinh doanh đề ra trong năm 2023.