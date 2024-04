Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển phát biểu khai mạc và điều hành phiên họp

Chiều nay, ngày 25/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại khách sạn Melia trên phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đại hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều nội dung, trong đó bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2024, phương án chia cổ tức và phương án tăng vốn điều lệ.

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm 14h10 có 1.361 cổ đông tham dự, đại diện cho xấp xỉ 67% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ túc số để tiến hành.

Hoàn thành tất cả các nghị quyết do ĐHCĐ giao trong năm 2023

Đại diện cho Hội đồng quản trị (HĐQT), ông Đỗ Quang Vinh, Phó chủ tịch thường trực HĐQT đã báo cáo tóm tắt về hoạt động của HĐQT trong năm vừa qua. Ông Vinh cho biết, tất cả các nghị quyết do cổ đông giao ở đại hội năm 2023 đều được Ngân hàng thực hiện. Trong đó có: Kết quả kinh doanh đạt tốt, lợi nhuận trước thuế 9.239 tỷ đồng; vốn tự có hơn 70.268 tỷ; Trả cổ tức để tăng vốn thêm gần 6.000 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 36.629 tỷ đồng; Thoái vốn của SHB tại Công ty tài chính SHB FC...

Đặc biệt việc việc được lựa chọn vào rổ chỉ số VN30 khẳng định tiềm lực tài chính, uy tín của SHB cũng như vị thế của cổ phiếu SHB trên thị trường chứng khoán.



Ngoài ra, SHB và nhà đầu tư đã ký thoả thuận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SHB tại SHB Lào và hiện đang làm các thủ tục xin phép Chính phủ và NHNN của hai nước để hoàn thiện thoả thuận. SHB cũng đang lựa chọn đối tác phù hợp để thực hiện chuyển nhượng vốn/ chuyển đổi mô hình hoạt động của SHB Campuchia.

Ông Đỗ Quang Vinh thay mặt HĐQT báo cáo tại đại hội

Kế hoạch lãi 11.286 tỷ đồng trong năm 2024

HĐQT của SHB nhận định năm 2024, tình hình thế giới và khu vực còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; hậu quả của đại dịch Covid-19 còn tác động kéo dài. Trong nước, nền kinh tế có những thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen. Tuy thách thức và khó khăn lớn nhưng triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn còn điểm sáng và lạc quan. Nền kinh tế Việt Nam được nhiều chuyên gia dự báo sẽ phục hồi nhờ những động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh đó, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 11.286 tỷ đồng, tăng 22,2% so với mức thực hiện của năm 2023. Tổng tài sản dự kiến sẽ tăng 11,2%, lên 701.000 tỷ đồng; trong đó tổng dư nợ cấp tín dụng tăng 14%, đạt 518.555 tỷ đồng. Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu dự kiến sẽ được kiểm soát dưới mức 3%.

Để thực hiện kế hoạch trên, Ngân hàng sẽ triển khai 6 nhóm giải pháp, bao gồm: quản trị điều hành; thúc đẩy tài chính xanh, phát triển bền vững; phát triển khách hàng; cơ chế, chính sách quản trị rủi ro; tổ chức bộ máy, nhân sự và chuyển đổi số.

Toàn cảnh ĐHCĐ SHB

Những chỉ số kinh doanh tích cực



Bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB trình bày báo cáo của Ban điều hành. Bà Hà cho biết, trong năm 2023, bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam. Trước tình hình đó, Chính phủ chủ động, linh hoạt, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và nhờ đó kinh tế vẫn đạt kết quả khả quan. Riêng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, NHNN chủ động bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ để kịp thời điều chỉnh chính sách, ban hành và triển khai tối ưu các công cụ và giải pháp nhằm đảm bảo sự an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Trong bối cảnh ấy, SHB hoàn thành nhiều chỉ tiêu trọng yếu được ĐHCĐ năm 2023 giao. Cụ thể, SHB ghi nhận tổng tài sản tăng 16,2%, đạt 630.501 tỷ đồng. Vốn tự có đạt hơn 70.268 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 9.239 tỷ đồng, giảm 405 tỷ so với năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu do SHB tăng cường trích lập dự phòng để đảm bảo an toàn hoạt động cho ngân hàng.

Đặc biệt, các chỉ số an toàn hoạt động, quản lý rủi ro của SHB đều đạt ở mức tốt so với quy định của NHNN và thông lệ chuẩn mực quốc tế. SHB cũng được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's giữ nguyên mức xếp hạng tín nhiệm B1. Điều này cho thấy, SHB tiếp tục củng cố hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững trong bối cảnh thị trường toàn cầu trải qua nhiều biến động và đầy thách thức.

Bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB

Chia cổ tức tỷ lệ 16%, trong đó 11% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt

Tổng giám đốc SHB cũng báo cáo với cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể, dựa trên kết quả kinh doanh năm 2023 và mức lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ là hơn 5.900 tỷ đồng. HĐQT Ngân hàng SHB thực hiện phương án chia cổ tức với tổng tỷ lệ 16% vốn điều lệ (tương ứng 5.859 tỷ đồng), gồm 5% bằng tiền mặt và 11% còn lại bằng cổ phiếu.

Dự kiến sau khi hoàn tất chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên gần 40.658 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn tăng thêm sẽ được dùng chủ yếu vào mục đích cho vay doanh nghiệp, bao gồm cho vay bổ sung vốn lưu động, tài trợ tài sản cố định và cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án. Thời gian giải ngân dự kiến là quý 3 hoặc quý 4/2024 hoặc đến khi hoàn thành kế hoạch phát hành.

Chủ toạ đoàn đại hội

Tại đại hội cổ đông năm nay, SHB còn trình tới cổ đông một số nội dung quan trọng khác, trong đó có kế hoạch niêm yết trái phiếu SHB phát hành ra công chúng với số lượng 5000 tỷ đồng mệnh giá để tăng vốn cấp 2 nhằm tăng nguồn vốn trung và dài hạn để cấp tín dụng cho khách hàng.

SHB cũng trình kế hoạch miễn nhiệm nhân sự đối với hai người. Đầu tiên là ông Đỗ Đức Hải, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 do ông Hải muốn thôi chức thành viên HĐQT để chủ động, sẵn sàng đáp ứng quy định của Luật TCTD 2024 và tập trung công tác điều hành kinh doanh SHB. Tiếp theo là ông Haroon Anwar Sheikh cũng xin từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập vì lý do cá nhân.



(Tiếp tục cập nhật...)