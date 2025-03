ĐHCĐ VIB: Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 trên 11 ngàn tỷ đồng, trả cổ tức bằng tiền mặt và tiếp tục tăng vốn điều lệ

Sáng nay 27/3/2025, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) tổ chức Đại hội cổ đông. Đây là nhà băng đầu tiên trên thị trường tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025.



Theo báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông, tham dự đại hội tại thời điểm khai mạc (lúc 8h08) có các cổ đông đại diện cho hơn 2,1 tỷ cổ phần, tương đương hơn 72,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện diễn ra.

VIB là ngân hàng đầu tiên tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Đặng Khắc Vỹ, chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) VIB cho biết, năm 2024 là một năm nhiều thách thức với ngành ngân hàng nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Tình hình khó khăn của thị trường bất động sản và lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, áp lực tỷ giá, lãi suất và nhiệm vụ hỗ trợ phục hồi kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước qua các chính sách tiền tệ chủ động - linh hoạt và những giải pháp kịp thời, ngành ngân hàng Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định.



Về phía VIB, ngân hàng đã nỗ lực không ngừng và kiên trì theo đuổi chiến lược phát triển bền vững; chủ động thích ứng và cân bằng giữa tăng trưởng – hiệu quả – an toàn, cân bằng giữa ngân hàng bán lẻ - khách hàng doanh nghiệp – định chế tài chính, tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm như ngân hàng số, nâng cao trải nghiệm khách hàng, mở rộng cơ sở khách hàng và tiếp tục là thương hiệu được khách hàng tin cậy và đã đạt được những kết quả tích cực, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

"Bước sang năm 2025, chúng ta đang chứng kiến một bối cảnh kinh tế - xã hội mới với nhiều sự thay đổi mạnh mẽ và tích cực, mở ra nhiều cơ hội phát triển, mặc dù vẫn còn tồn tại không ít thách thức từ chính những thay đổi của Việt Nam và từ tình hình kinh tế thế giới, xung đột địa chính trị toàn cầu cũng như những diễn biến khó lường của các cuộc chiến tranh thương mại giữa các quốc gia. Xu hướng số hóa và ứng dụng công nghệ tiếp tục làm thay đổi sâu sắc ngành tài chính – ngân hàng, chính sách tiền tệ linh hoạt cùng những cải cách mạnh mẽ trong lĩnh vực ngân hàng sẽ mở ra nhiều triển vọng, cơ hội mới cũng như đòi hỏi Ngân hàng phải thích ứng nhanh chóng với sự biến động của thị trường, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo năng lực vận hành hiệu quả để hiện thực hóa được những mục tiêu phát triển trong lộ trình chuyển đổi chiến lược 10 năm (2017-2026) của VIB và kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao" - ông Vỹ nói.

KQKD năm 2024: Tăng trưởng cao hơn trung bình ngành ở nhiều chỉ số

Ông Đặng Khắc Vỹ thay mặt lãnh đạo VIB báo cáo với cổ đông về tình hình kết quả kinh doanh năm 2024.

Theo đó, năm 2024 là năm thứ 8 trong hành trình chuyển đổi chiến lược 10 năm (2017-2026) để trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam về quy mô và chất lượng. Với các định hướng và chiến lược phù hợp, VIB đã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt, quản trị hoạt động kinh doanh an toàn, lành mạnh. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản năm 2024 như sau:

Tổng tài sản đạt hơn 493 ngàn tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2023. Tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 324 ngàn tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2023. Huy động vốn đạt gần 300 ngàn tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2023. Vốn điều lệ đạt mức 29 ngàn 791 tỷ đòng, tăng 17% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9 ngàn tỷ đồng, bằng 84% so với năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức khá tốt là 2,4%.

Năm 2024 VIB đạt mức tăng trưởng cao hơn trung bình ngành ở nhiều chỉ số, trong đó có dư nợ cho vay (VIB tăng 22%, trung bình ngành 15%) và huy động (VIB tăng 17%, trung bình ngành 9%).

Chủ tịch VIB Đặng Khăc Vỹ báo cáo tại Đại hội

Tuy nhiên lợi nhuận của ngân hàng giảm 16% so với năm 2023. Nguyên nhân của việc suy giảm lợi nhuận là do VIB đã chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn để đầu tư cho lợi ích dài hạn cho khách hàng và cổ đông, thông qua 4 nhóm hành động trong năm 2024 bao gồm:

(1) Giảm mạnh lãi suất cho vay trong suốt năm 2024 nhằm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp và cá nhân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống theo chủ trương, định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. (2) Trích lập dự phòng cấp tiến để làm sạch bảng tổng kết tài sản. (3) Đầu tư xây dựng cơ sở khách hàng tốt để giảm rủi ro. (4) Đầu tư vào các giải pháp tiên tiến về sản phẩm dịch vụ, vào số hóa và công nghệ để làm nền tảng phát triển lâu dài.

Kết quả của năm 2024 đã đóng góp vào hiệu quả tổng thể sau 8 năm chuyển đổi (2017-2024), đưa VIB trở thành một trong những ngân hàng tăng trưởng bền vững, hiệu quả. Trong đó tăng trưởng tín dụng bình quân hàng năm đạt 21%/năm (toàn ngành 17%), dư nợ bán lẻ trung bình hàng năm 30%/năm (toàn ngành 18%); tăng trưởng doanh thu trung bình 26%/năm (toàn ngành 18%); Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân đạt 25%/năm (toàn ngành 16%).

Báo cáo sâu hơn về một số hoạt động của năm 2024, ông Đặng Khắc Vỹ cho biết:

Về bán lẻ, năm 2024 VIB Về bán lẻ, năm 2024 VIB đã tung ra thị trường các chiến dịch cho vay hấp dẫn, cạnh tranh như gói 30.000 tỷ cho vay căn hộ, nhà phố, các chương trình cho vay ô tô, cho vay kinh doanh. Dự kiến trong những tháng tới, khối NHBL sẽ đưa ra thị trường những app cho vay có tính năng ưu việt về cho vay mua nhà, mua ô tô, cho vay kinh doanh và giấy tờ có giá, giúp khách hàng, cán bộ nhân viên và đối tác tương tác thuận tiện, giải ngân nhanh chóng.

Ngày 17/2/2025, VIB chính thức ra mắt Tài khoản siêu lợi suất – một sáng kiến đột phá của VIB về mặt sản phẩm và công nghệ, với công thức 1-1-1 (1 ngày cũng sinh lời đến 4,3%/năm, 1 chạm bắt đầu sinh lời, 1 bước rút tiền linh hoạt). Với mong muốn đánh thức dòng tiền nhàn rỗi cho khách hàng, sáng kiến này định nghĩa lại sự vận động của dòng tiền và trải nghiệm tối ưu dòng tiền nhàn rỗi đến trực tiếp từng khách hàng, từng người dùng Việt. Chỉ trong 2 tuần ra mắt đã có hơn 50.000 khách hàng kích hoạt tài khoản này, ngân hàng kỳ vọng hơn 1 triệu người dùng MyVIB cả KH hiện hữu và KH mới sẽ được tận hưởng tài khoản siêu lợi tức trong năm 2025.

Về thẻ tín dụng, VIB đã phát triển các dòng thẻ tín dụng dẫn đầu xu thế thị trường với các tính năng sản phẩm vượt trội và lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam. Đồng thời, VIB là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam chuyển đổi hoàn toàn 100% quy trình phát hành thẻ tín dụng lên nền tảng số. Tính đến hết năm 2024, VIB đã phát hành gần 3,5 triệu thẻ, trong đó riêng thẻ tín dụng đang lưu hành đạt gần 900 nghìn thẻ. Bên cạnh đó, VIB còn đứng đầu thị phần chi tiêu thẻ của Mastercard và đứng thứ 3 trên toàn thị trường với mức tăng trưởng trung bình gần 50%/năm trong 6 năm.

Trong năm 2024, VIB đã cho ra mắt tính năng Cá nhân hóa thiết kế thẻ theo nhu cầu với sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Gen AI). Đây là bước đột phá tiếp theo của VIB trên hành trình thực hiện mục tiêu dẫn đầu về cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, mang đến cho khách hàng cơ hội thể hiện phong cách và dấu ấn cá nhân qua hình ảnh in trên thẻ tín dụng. Qua đó, VIB đã xác lập Kỷ lục quốc gia là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cho phép khách hàng tự thiết kế hình ảnh in trên thẻ tín dụng với công nghệ Gen AI theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

Về ngân hàng số, VIB tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hệ sinh thái số, với các giải pháp ngân hàng số có tính năng công nghệ vượt trội như MyVIB, VIB Checkout, VIB Corporate, VIB iDepo, Max App, Tài khoản siêu lợi suất, trợ lý ảo ViePro tích hợp công nghệ Generative AI tiên tiến..., từ đó gia tăng tiện ích và trải nghiệm khách hàng, hiệu quả hoạt động, cạnh tranh và đổi mới.

Một số thành tựu nổi bật về ngân hàng số của VIB năm 2024 bao gồm: Là một trong những ngân hàng Việt Nam có tỷ lệ thâm nhập số cao nhất, với 97% giao dịch được thực hiện qua kênh số. Số giao dịch ngân hàng số năm 2024 đạt hơn 522 triệu, tăng trưởng 100 lần sau 8 năm chuyển đổi.

Định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Ông Đặng Khắc Vỹ cho biết, định hướng chiến lược năm 2025 là VIB sẽ tiếp tục lộ trình Chuyển đổi chiến lược 10 năm (2017-2026) với tầm nhìn "Trở thành ngân hàng sáng tạo và hướng tới khách hàng nhất tại Việt Nam" và định vị là "Ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam về chất lượng và quy mô" và "Ngân hàng đối tác hàng đầu của các doanh nghiệp và định chế tài chính".

Các mục tiêu chuyển đổi chiến lược đã được truyền thông một cách nhất quán và triển khai toàn diện, đã hiệu quả cao trong nhiều năm qua, bao gồm: Tăng trưởng hàng năm (CAGR) về các chỉ tiêu kinh doanh cho vay, huy động, thẻ, bảo hiểm và cơ sở khách hàng 20%-30%/ năm trong 10 năm chuyển đổi; Tăng trưởng hàng năm (CAGR) về doanh thu và lợi nhuận kép 20%-30%/năm; Gia tăng bền vững vốn hóa thị trường.

Sau 8 năm thực hiện, VIB đã đạt được tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm từ 20%-30% ở hầu hết các chỉ tiêu về quy mô, lợi nhuận, vốn hóa và khách hàng, khẳng định sự nỗ lực của toàn thể CBNV và các định hướng, chiến lược đúng đắn đã đề ra. Trong 2 năm còn lại của hành trình chuyển đổi (2025-2026), VIB tiếp tục kiên định với các mục tiêu chuyển đổi, hướng đến tăng trưởng mạnh mẽ, hiệu quả và an toàn.

Về Kế hoạch kinh doanh 2025, trên cơ sở định hướng chiến lược nêu trên và nhận định về môi trường kinh doanh năm 2025, VIB hướng đến mục tiêu: Tổng tài sản đạt 600.350 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024. Tổng dư nợ tín dụng dự kiến tăng 22%, đạt 395.800 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 26% lên 377.300 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 11.020 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Dự kiến dành hơn 2.000 tỷ đồng chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông trong năm nay

Ông Hồ Vân Long, Phó Tổng giám đốc VIB báo cáo về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Theo đó, kết thúc năm 2024, VIB có hơn 6.000 tỷ đồng lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ. Ngân hàng dự kiến dành 2.085 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Ông Hồ Vân Long báo cáo với cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận 2024 và tăng vốn điều lệ trong năm 2025

Ngoài ra, VIB muốn phát hành thêm tối đa 417,07 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tương đương tỷ lệ 14%) và 7,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên. Dự kiến sau khi phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.249 tỷ đồng, từ 29.791 tỷ đồng lên 34.040 tỷ đồng. Toàn bộ phần vốn tăng thêm sẽ được VIB sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.





(Tiếp tục cập nhật...)