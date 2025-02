ĐHĐCĐ bất thường Eximbank: 281 cổ đông tham dự, lộ diện 3 thành viên mới của Ban Kiểm soát

Theo công bố của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến 8h30, có tổng cộng 244 cổ đông tham dự đại diện cho 1,028 tỷ cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 55,18% cổ phần có quyền biểu quyết. Theo Điều lệ ngân hàng và quy định pháp luật, ĐHĐCĐ bất thường có đủ điều kiện tiến hành.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ bất thường Eximbank ngày 26/2

Theo tài liệu công bố, ĐHĐCĐ bất thường sẽ bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát, nâng tổng số thành viên lên là 05 thành viên. Hiện Ban kiểm soát của Eximbank có 02 thành viên, gồm bà Doãn Hồ Lan và Phạm Thị Mai Phương.

Ba ứng cử viên được bầu vào BKS Eximbank gồm có: ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn, bà Trần Thị Minh Lý, ông Nguyễn Trí Trung.

Theo công bố của Eximbank, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn (sinh năm 1978) có kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong mảng quản lý rủi ro và xử lý nợ tại Ngân hàng An Bình, Viet A Bank,...vị trí quản lý chi nhánh tại NCB, Công ty tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance). Ông Nhơn gia nhập Eximbank từ tháng 3/2024 và đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khu vực Tây Nam HCM.

Bà Trần Thị Minh Lý (sinh năm 1978) có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kế toán kiểm toán. Bà gia nhập Eximbank từ năm 2008 và từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro kiêm Trưởng phòng Quản lý rủi ro hoạt động của Eximbank (từ tháng 8/2014 - 5/2022).

Ông Nguyễn Trí Trung (sinh năm 1981) có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng ABBank, OceanBank, SCB. Ông tham gia Eximbank từ tháng 4/2023 với vị trí Giám đốc chi nhánh Long Biên và đảm nhận vị trí đó cho tới nay.

Tài liệu vừa công bố cũng cho thấy, ĐHĐCĐ bất thường cũng sẽ trình cổ đông việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành của Eximbank, nhằm đảm bảo tuân thủ và cập nhật kịp thời các quy định mới của pháp luật, trong đó, có Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Việc sửa đổi này tạo cơ sở quan trọng để quản trị điều hành hoạt động của Ngân hàng hiệu quả, cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cổ đông thực hiện các quyền của mình.

Trước đó, ngày 18/01/2024 Quốc hội đã thông qua Luật Các tổ chức tín dụng và chính thức có hiệu lực từ 01/7/2024. Thời gian qua, nhiều ngân hàng đã chủ động xây dựng và thực hiện lộ trình để bảo đảm tuân thủ các quy định nói trên, hướng tới mục tiêu hoạt động ổn định, minh bạch và tiệm cận với chuẩn quốc tế.

Căn cứ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (được quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 67 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024), Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận: Thông qua nội dung dự thảo Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam được sửa đổi, bổ sung. Thời điểm hiệu lực của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung: Ngày 03/3/2025. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Eximbank thực hiện rà soát, điều chỉnh về mặt kỹ thuật, hình thức nhằm hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ được sửa đổi, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đối với kế hoạch kinh doanh 2025, Eximbank mới đây cũng cho biết, ngân hàng đặt mục tiêu kinh doanh năm 2025 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng đáng chú ý.

Cụ thể, mục tiêu tổng tài sản đạt 265.500 tỷ đồng vào cuối năm 2025, tăng 10,8% so với năm 2024, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 sẽ đạt 5.580 tỷ đồng, tăng 33,2% (tương đương tăng 1.392 tỷ đồng) so với kết quả thực hiện năm 2024.

Mục tiêu này được đưa ra trong bối cảnh, năm 2024, Eximbank ghi nhận lãi kỉ lục, lãi thuần lên tới 5.923 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2023. Lãi trước thuế đạt hơn 4.188 tỷ đồng, tăng 54% so với năm trước. Lãi sau thuế đạt 3.326 tỷ đồng, tăng 54% so với năm ngoái.

Phần trả lời câu hỏi cổ đông:

Theo cập nhật của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến 10h30, có tổng cộng 281 cổ đông tham dự đại diện cho 1,235 tỷ cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 66,31% cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông: Tại sao ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024 chỉ miễn nhiệm 1 thành viên nhưng lần này lại bầu thêm 3 thành viên?

Chủ tịch Nguyễn Cảnh Anh: Theo quy định của luật các TCTD 2024 thì số lượng thành viên tối thiều của Ban kiểm soát là 5 người nhưng cho phép các TCTD không đủ số lượng thành viên duy trì đến hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên, khi tiến hành bầu lại thì TCTD phải bầu đủ số lượng thành viên. Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024, Eximbank đã miễn nhiệm 1 thành viên và chỉ còn 2 người. Chính vì vậy, tại Đại hội này chúng ta phải bầu bổ sung thêm 3 thành viên để đảm bảo yêu cầu.

Cổ đông: Vì sao thời gian công bố thông tin các ứng viên BKS sát giờ tổ chức?

Chủ tịch Nguyễn Cảnh Anh: Theo luật TCTD 2024, danh sách các ứng cử viên dự kiến phải dc NHNN chấp thuận trước khi tiến hành bầu. Đến ngày 25/2, chúng tôi mới được NHNN chấp thuận danh sách ứng viên. Do đó, ngay khi nhận được sự chấp thuận, chúng tôi đã công bố thông tin theo quy định.

Cổ đông: Quá trình thực hiện việc chuyển trụ sở chính ra Hà Nội?

Chủ tịch Nguyễn Cảnh Anh: Ngay sau đại hội cổ đông bất thường vào tháng 11/2024, HĐQT đã thành lập uỷ ban để phụ trách việc chuyển trụ sở. Chúng tôi đã ký kết nguyên tắc về việc thuê địa điểm, thông tin này cũng đã được công bố công khai trên website của ngân hàng. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm nhà thầu và thực hiện các thủ tục liên quan trong thời gian đợi chấp thuận của NHNN.

Cổ đông: Cơ sở để ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 33% trong năm 2025?

Chủ tịch Nguyễn Cảnh Anh: Eximbank có xuất phát điểm là ngân hàng chuyên về xuất nhập khẩu và tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2024 có thể nhìn thấy rõ. Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 của Eximbank tăng 33% phản ánh nhu cầu cao trong dịch vụ tài chính phục vụ thương mại quốc tế.

Trong bối cảnh khó khăn năm 2025, để tạo điều kiện cho các khách hàng, ngân hàng đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là khách hàng mới chưa có giao dịch với Eximbank với mức lãi suất ưu đãi,... nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường khả năng cạnh tranh, tối ưu chi phí tài chính,...

Cùng với đó, Eximbank cũng chủ động đa dạng hoá nguồn thu từ các phi tín dụng: thanh toán, kinh doanh ngoại hối xử lý nợ xấu, cơ cấu lại tài sản để cải thiện biên lãi thuần (NIM) của ngân hàng...

Kết quả biểu quyết bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát:

Ông Lâm Nguyễn Thiên Nhơn - Thành viên Ban Kiểm Soát được 1.229.675.549 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Bà Trần Thị Minh Lý - Thành viên Ban Kiểm Soát được 1.214.062.349 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 98,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Ông Nguyễn Trí Trung - Thành viên Ban Kiểm Soát được 1.198.221.742 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 97,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Như vậy, tại ĐHĐCĐ bất thường lần này, cổ đông Eximbank bầu bổ sung 03 thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 - 2025, nâng tổng số thành viên BKS lên 05 thành viên.

Ngoài kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát, ĐHĐCĐ bất thường cũng đã thông qua tờ trình còn lại về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành của Eximbank với tỷ lệ biểu quyết 91,46 % cổ đông tại đại hội đồng ý thông qua.