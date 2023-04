ĐHĐCĐ Chứng khoán An Bình: Đặt mục tiêu tăng trưởng cao và dự kiến lên sàn UPCOM trong tháng 5

Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM

Theo báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ, ABS đã nộp hồ sơ đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM và dự kiến sẽ được chấp thuận trong tháng 5/2023. Việc xác định giá chào sàn sẽ được quyết định ngay sau khi nhận được chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

CTCK An Bình (ABS) là một trong những CTCK thành lập sớm nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, đến nay đã có tuổi đời 16 năm, thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Geleximco. Geleximco là tập đoàn lớn, đa ngành, đã thành lập và phát triển tròn 30 năm và hoạt động mạnh trên các lĩnh vực bất động sản, công nghiệp và dịch vụ tài chính. Hệ sinh thái dịch vụ tài chính ngoài CTCK An Bình còn có Ngân hàng An Bình và Công ty quản lý quỹ An Bình.

Năm 2022, ABS kỷ niệm 16 năm thành lập bằng việc công bố triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện để tạo năng lực tăng trưởng bứt phá trong 5 năm tiếp theo.

Tự tin hoàn thành mục tiêu nhờ kiến tạo giá trị tốt hơn cho khách hàng

Theo phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông, ông Nhâm Hà Hải – Tổng giám đốc khẳng định mọi kế hoạch hành động của ABS đều nhằm đạt được mục tiêu xây dựng các giá trị tốt nhất cho khách hàng cá nhân có nhu cầu đầu tư và báo cáo tổng kết một số kết quả đã đạt được theo mục tiêu này trong năm 2022.

Bắt đầu từ những trải nghiệm cơ bản nhất là khi khách hàng mở tài khoản chứng khoán, ABS đã hoàn thành kết nối với hệ thống mở tài khoản và duyệt tự động của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và khiến việc mở tài khoản có thể thực hiện 100% online và chỉ sau 3 phút là khách hàng có tài khoản giao dịch được ngay, thay vì phải chờ đợi VSD duyệt tay từ 1-2 ngày với giải pháp không kết nối tự động.

Ở bước tiếp theo khi nạp tiền vào tài khoản chứng khoán, hệ thống của ABS cũng được tích hợp với ngân hàng thanh toán và sử dụng công nghệ tài khoản định danh giúp nạp tiền tự động trong thời gian chỉ vài giây.

Khi đã nạp tiền thành công và khách hàng có nhu cầu đặt lệnh mua bán chứng khoán, đây là lúc tính ổn định và tốc độ đặt lệnh, xử lý lệnh có ý nghĩa rất quan trọng với nhà đầu tư. Để làm tốt việc này, ABS đã hoàn thành triển khai 1 gói đầu tư nâng cấp hạ tầng lớn trong năm 2022 với công suất đáp ứng nhu cầu tăng trưởng quy mô khách hàng và quy mô giao dịch gấp nhiều lần trong 5 năm tới. Do đó, với quy mô giao dịch hiện tại, năng lực hạ tầng đang dư công suất và giúp xử lý lệnh với tốc độ rất nhanh và ổn định.

Với những nhà đầu tư ưa thích đòn bẩy để gia tăng hiệu quả đầu tư, ABS cung cấp danh mục mã cho vay ký quỹ với tỷ lệ cho vay hấp dẫn, các gói sản phẩm đa dạng, được cấp tự động hạn mức vay 10 tỷ đồng và có thể tự động yêu cầu nâng hạn mức, có thể sử dụng dịch vụ rút tiền và chứng khoán trên sức mua, mua cổ phiếu phát hành thêm bằng sức mua và nhiều dịch vụ linh hoạt khác.

ABS còn cung cấp các sản phẩm và giải pháp tài chính đa dạng giúp nhà đầu tư có nhiều lựa chọn để phân bổ vốn nhằm đa dạng hóa tài sản, tối ưu theo từng giai đoạn thị trường, phù hợp với khẩu vị rủi ro của mình và tối đa hóa lợi nhuận.

Để phục vụ nhu cầu dữ liệu và công cụ phân tích, ABS đã phát triển Trung tâm phân tích A-Research ngay trên ứng dụng. Trên A-Research, khách hàng được cung cấp dữ liệu tức thời trong phiên và dữ liệu lịch sử, chia thành chuyên mục thị trường, ngành và cổ phiếu, đa dạng dữ liệu tin tức, tài chính, giá, thanh khoản để giúp khách hàng nắm bắt nhanh chóng hành vi và khuôn mẫu giao dịch của thị trường, phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản đối với từng cổ phiếu giúp ra quyết định hiệu quả.

Trung tâm phân tích còn cung cấp dự báo thị trường hàng ngày, khuyến nghị mã và chiến lược đầu tư tháng được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi các chuyên gia thuộc Bộ phận Chiến lược thị trường và Bộ phận phân tích cơ bản của ABS. Không chỉ cung cấp báo cáo, chương trình livestream cùng chuyên gia có tựa đề Sóng lệnh vào lúc 3h15’ hàng ngày cung cấp nhận định nóng hổi, thời sự về phiên vừa kết thúc, đưa ra đánh giá và dự báo cho phiên hôm sau và tư vấn từng mã cổ phiếu theo yêu cầu trực tiếp của nhà đầu tư.

ABS cũng là bạn đồng hành của các nhà đầu tư F0 với việc đều đặn hàng tuần cung cấp trên fanpage của Chứng khoán An Bình miễn phí các bài viết kiến thức đầu tư về thị trường, phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, theo một cách viết đơn giản, dễ hiểu kèm ví dụ minh họa được huấn luyện viên đầu tư thiết kế nhằm truyền đạt hiệu quả nhất.



Không những tạo ra nhiều giá trị mới hấp dẫn cho khách hàng đầu tư, nền tảng ABS Invest của CTCK An Bình còn tạo ra 1 chương trình hợp tác giới thiệu khách hàng A-Partner cực kỳ hấp dẫn để lan tỏa những giá trị sản phẩm và dịch vụ tốt nhất của ABS đến những khách hàng mới. ABS Invest cung cấp cho các A-Partner công cụ để giới thiệu khách hàng mở tài khoản và các tính năng quản lý thông tin khách hàng thuận tiện.

Với rất nhiều những đổi mới và nâng cấp về công nghệ, sản phẩm và trải nghiệm khách hàng trong thời gian qua và sắp tới đây để kiến tạo những giá trị tốt nhất dành cho khách hàng đầu tư, kỳ vọng tăng trưởng của Công ty chứng khoán An Bình năm 2023 có cơ sở vững chắc để trở thành hiện thực. Để tìm hiểu thêm về sản phẩm, dịch vụ của ABS, vui lòng truy cập website www.abs.vn hoặc tải ứng dụng ABS Invest tại đây .