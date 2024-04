ĐHĐCĐ Chứng khoán Rồng Việt (VDSC): Muốn tăng vốn gấp rưỡi, ước tính lợi nhuận Quý 1 tăng trưởng 97%

Con số trên được đưa ra dựa trên dự phóng VN-Index dao động trong khoảng 1.080 đến 1.380, thanh khoản bình quân từ 18.000 đến 20.000 tỷ đồng/phiên.

Năm nay, lãnh đạo VDSC cho rằng thị trường chứng khoán tăng trưởng tích cực nhờ vào kinh tế vĩ mô phục hồi, môi trường lãi suất thấp, triển vọng nâng hạng thị trường và hệ thống KRX đi vào vận hành. Song, vẫn còn rủi ro ngắn hạn do các hạn chế, bất cập nội tại của nền kinh tế Việt Nam và những biến động khó dự báo của kinh tế thế giới.

Đại hội lần này cũng thông qua kế hoạch tăng vốn qua phát hành tối đa 114 triệu cổ phiếu. Trong đó, Công ty dự phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 24,15 triệu đơn vị, ESOP 8,85 triệu đơn vị và chào bán riêng lẻ 81 triệu đơn vị.

Sau khi hoàn tất, VDSC sẽ nâng vốn gấp rưỡi lên 3.230 tỷ đồng. Phương án chào bán riêng lẻ sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành trả cổ tức và phát hành ESOP.

Cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, đàm phán, quyết định giá chào bán cụ thể với điều kiện không thấp hơn giá trị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm gần nhất. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Lãnh đạo VDSC chia sẻ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ giúp Công ty chủ động, linh hoạt hơn trong sử dụng nguồn lực tài chính, giảm áp lực huy động vốn từ các nguồn khác, tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường và tận dụng tốt hơn các cơ hội đầu tư. Nguồn vốn thu được sẽ sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị tường trái phiếu...

Báo cáo tại đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Tổng Giám đốc cho biết năm 2023, bối cảnh địa chính trị và kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều khó khăn, bất ổn, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam.

Theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2023, VDSC ghi nhận tổng doanh thu đạt 831 tỷ đồng – giảm 4% so với năm 2022. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 330 tỷ đồng - vượt 52,4% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao phó (216,6 tỷ đồng), và cải thiện so với mức lỗ 115 tỷ của năm trước nhờ hoàn nhập các khoản chi phí đánh giá giảm giá trị danh mục đầu tư đã trích lập.

Thảo luận tại Đại hội:

1. Các sản phẩm, dịch vụ gì mới nổi trội, đặc sắc trong năm 2023 của Công ty?

Năm 2023, các sản phẩm dịch vụ tập trung 3 nhóm sản phẩm công nghệ, sản phẩm đầu tư và sản phẩm tài chính.

Sản phẩm công nghệ: công ty cải tiến app giao dịch chứng khoán, ra mắt hệ thống giao dịch mới iDragon pro với tính năng, tiện ích tốt hơn; cải thiện bảng giá chứng khoán…hoàn thiện các sản phẩm hỗ trợ hoạt động đầu tư của khách hàng, như smartDragon, hiDragon, eduDragon…

Sản phẩm đầu tư: hoàn thiện sản phẩm smartPortfolio, cập nhật hàng tháng, giới thiệu tới khách hàng tham khảo theo nhiều chủ đề như thận trọng, cân bằng, tăng trưởng, các chủ đề theo định giá, theo ngành…

Sản phẩm tài chính: quý 4 có ra mắt sản phẩm M15 liên quan cho vay margin với mục đích tạo nhiều thuận lợi, tiết giảm chi phí cho NDT có khuynh hướng thích giao dịch nhiều.

Khi được bổ sung thêm năng lực tài chính, thì công ty tiếp tục đầu tư để nâng cấp các sản phẩm này, để tăng hiệu quả đầu tư và tăng trải nghiệm cho khách hàng

2. Kế hoạch 2024 thì doanh thu tăng trưởng, nhưng chi phí tăng cao hơn, nên kế hoạch lợi nhuận giảm, vì sao?

Khi xây dựng kế hoạch dựa trên đánh giá về thị trường trên kịch bản dự báo thanh khoản xấp xỉ 18-20 ngàn tỷ đồng. Quý 1 đang tốt hơn dự báo.

Và trong giả định thứ 2 là biến động VN-Index 1.080 – 1.380 điểm.

Theo đó, Công ty đưa kế hoạch doanh thu 983 tỷ đồng, tăng 18,3%, gần như các mảng kinh doanh chính đều tăng trưởng. Còn chi phí, năm 2022 có khoản dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư, sang năm 2023 giá cổ phiếu hồi phục nên chi phí dự phòng giảm giúp tổng chi phí giảm. Năm 2024, con số chi phí này chưa tính đến các kịch bản phải dự phòng.

Năm 2024 có thể có diễn biến tích cực hơn, quý 1 cũng đang cho thấy như vậy, nhưng bối cảnh kinh tế, địa chính trị vẫn còn phức tạp, nên quan điểm HĐQT cũng muốn đặt kế hoạch kinh doanh là ở mức thận trọng, còn khi thị trường thuận lợi thì dĩ nhiên nỗ lực hết sức để KQKD tốt hơn.

3. Kết quả kinh doanh quý 1/2024 ra sao?

Doanh thu ước tính 283 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kì, lợi nhuận trước thuế 138 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kì, lãi sau thuế 110 tỷ đồng, tăng 97% so với quý 1/2023. So với kế hoạch cả năm, thì thực hiện được 38% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

4. Tăng vốn phục vụ chính cho mảng nào?

Trong 2022, công ty có tăng vốn từ 1.051 tỷ đồng lên 2.100 tỷ đồng tới nay - vị thế so với công ty bạn thì Rồng Việt đâu đó đứng thứ 25, khá khiêm tốn, một số hoạt động cũng bị ảnh hưởng, giảm cạnh tranh đặc biệt môi giới và cho vay do quy mô vốn (dù rằng hiệu quả hoạt động ROEa 14,7% cũng nằm trong top đầu CTCK trên thị trường). Nhiều công ty chứng khoán có kế hoạch tăng vốn trên 10.000 tỷ đồng.

Công ty có kế hoạch gia tăng quy mô vốn theo 3 hình thức như trên để tăng năng lực tài chính, bổ sung vốn cho vay margin, ứng trước, tự doanh, bảo lãnh phát hành, cho hoạt động kinh doanh nguồn vốn. Phần nhiều trong cấu trúc sử dụng vốn thì VCSH khoảng 60% tối đa cho tự doanh, phần nhỏ cho đầu tư tài sản cố định (bao gồm cả hệ thống công nghệ), thì phần lớn vốn vay và một VCSH phân bổ hoạt động cho vay ứng trước, margin.

Hoạt động cho vay margin trong 5 năm gần nhất, chính sách của Rồng Việt khá thận trọng, nên cả trong giai đoạn khó khăn như 2022 thì không gặp quá nhiều trong rủi ro trong hoạt động cho vay margin.

5. Về kế hoạch phát hành chứng quyền mang lại lợi thế gì cho Rồng Việt, có chiến lược gì để kiếm lợi nhuận từ nghiệp vụ này?

Trong thời gian qua, khi CW ra đời thì Rồng Việt chưa đủ điều kiện triển khai sản phẩm này, nên 2024 thì thủ tục theo yêu cầu của UBCK NN là phải thông qua ĐHCĐ để công ty có thể phát hành và kinh doanh CW.

Theo nghiên cứu của Rồng Việt thì mảng này đóng góp doanh thu CTCK chưa đáng kể, nên 2024 Rồng Việt bước đầu triển khai để có độ bao phủ về sản phẩm dịch vụ, có thêm lựa chọn cho khách hàng.

Trên BCTC 2023, Rồng Việt ghi nhận một số khoản đầu tư lớn vào MWG, DBC, CMG, …ở mục AFS thì hiện thực hoá lợi nhuận chưa, nếu chưa thì khi nào?

Công ty có thanh hoán một phần, như DBC, CMG xác định 1 phần đầu tư ngắn hạn, một phần trung dài hạn. Báo cáo chi tiết quý 1 cổ đông sẽ thấy rõ.

6. Tình hình dư nợ cho vay margin quý 1của công ty, chất lượng cho vay ra sao?

Dư nợ bình quân tăng 15% so với năm 2023, cuối tháng 3/2024 thì tăng 23% so với cuối năm 2023. Năm 2024 tăng năng lực tài chính thì sẽ thúc đẩy thêm mảng này, phát triển thêm khách hàng, qua đó tăng doanh thu môi giới, margin.

7. Danh mục tự doanh Rồng Việt thì cầm khá lớn DBC, thì có kì vọng tăng trưởng nào từ cổ phiếu này?

Năm ngoái tới nay, cổ phiếu DBC từng có diễn biến tăng hơn 100% nên đóng góp nhiều trong 2023, quý 1 vừa qua cổ phiếu này tiếp tục tăng.

Rồng Việt thì theo quan điểm đầu tư, đánh giá DN có nền tảng, bị định giá thấp thì đầu tư; có lúc thị trường định giá hợp lý thì có thể giảm bớt để tìm cổ phiếu khác đang có định giá hấp dẫn hơn.

8. Đối tác tham gia mua phát hành riêng lẻ là trong nước hay nước ngoài, có thể tiết lộ mức giá bán ra sao, họ sẽ có đóng góp gì cho hoạt động của Rồng Việt?

Hiện chưa có gì để nói. Khi nào có thông tin có thể chia sẻ được thì Công ty sẽ thông báo.

9. Hệ thống KRX thì theo Rồng Việt có đưa vào hoạt động dự báo, sẽ ảnh hưởng ra sao tới ngành hứng khoán và công ty nói riêng?

Theo lịch trình test với 2 Sở và Trung tâm lưu ký thanh toán bù trừ, thì mai là ngày test cuối cùng đợt 2, không thay đổi thì sẽ vận hành vào đầu tháng 5 theo tinh thần chung của các đơn vị tham gia dự án. Các CTCK tham gia đợt test lần này thì đều hoàn thành 100% bài test.

Xét về hệ thống thì khi KRX vận hành, sẽ có nhiều sản phẩm mới là bán chứng khoán chờ về, giao dịch trong ngày, buy-in, …thì chưa có hướng dẫn cụ thể nào. Với các sản phẩm mới này thì tác động nhiều tới thanh khoản thị trường như bán chứng khoán chờ về, giao dịch trong ngày…thì giúp các CTCK hưởng lợi.

10. Định hướng của Rồng Việt cho mảng tự doanh, quản trị rủi ro ra sao, khi số tiền phân bổ cho của tự doanh cho thấy 50% cổ phiếu, 50% trái phiếu, thì có vẻ không tận dụng được cơ hội thị trường?

Tôi có chia sẻ phía trên, định hướng trong hoạt động đầu tư của Công ty là triển khai nhiều hoạt động đầu tư cùng lúc, cổ phiếu, trái phiếu, kinh doanh nguồn vốn (chủ yếu đối với việc nắm giữ trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngân hàng để thực hiện kinh doanh nguồn)

So với cuối 2023 thì việc đầu tư trái phiếu, giá trị nắm giữ không còn lớn, đã thanh hoán khá nhiều, TPDN đang nắm giữ còn hơn 50 tỷ đồng, phần lớn hiện nay đầu tư cổ phiếu niêm yết.

Định hướng của Rồng Việt là tuỳ vào giai đoạn thị trường, khi thị trường giảm sâu, định giá hấp dẫn thì tăng tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, có thể lên đến tối đa 50-60% VCSH, còn khi định giá cao, rủi ro cao, thì giảm tỷ trọng này.