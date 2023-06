ĐHĐCĐ của OCH thông qua kế hoạch doanh thu năm 2023 đạt gần 1.200 tỉ đồng, lợi nhuận gấp đôi năm trước

Sáng 23/6, CTCP One Capital Hospitality (Mã CK: OCH) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với sự tham dự của 15 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 86,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2022 là năm đầu tiên mà nhóm cổ đông IDS Equity Holdings chính thức tiếp quản và điều hành công ty. Chia sẻ tại AGM 2023, ông Huỳnh Minh Việt, Thành viên HĐQT OCH đánh giá những biến động nhân sự lớn ở HĐQT, Ban điều hành OCH trong năm 2022 là điều không mong muốn, nhưng không thể tránh khỏi. Với sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của các cổ đông, OCH đã nhanh chóng kiện toàn được cơ cấu tổ chức nhân sự tinh gọn, hiệu quả, có chuyên môn, kinh nghiệm sâu rộng trong nhiều lĩnh vực.

Đại hội đồng cổ đông 2023 của OCH đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.196 tỉ đồng, tăng 18% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng gấp đôi so với cùng kỳ lên 148,2 tỉ đồng. Do vẫn còn lỗ lũy kế nên công ty không chia cổ tức.

Lãnh đạo OCH cho biết, kế hoạch này được xây dựng dựa trên thực tế hoạt động của các đơn vị thành viên. Cụ thể, hoạt động kinh doanh khách sạn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, lượng khách gia tăng không đồng đều trong khi các chi phí cố định vẫn phải duy trì.

Ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực phẩm (bánh Givral, kem Tràng Tiền), OCH sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển (R&D), cho ra mắt các dòng sản phẩm mới, mở rộng mạng lưới phân phối và kênh bán lẻ trên toàn quốc.

Với định hướng phát triển trong thời gian tới, HĐQT OCH trình AGM 2023 thông qua việc bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh trong lĩnh vực logistics, gồm: cho thuê xe có động cơ, kho bãi và lưu trữ hàng hóa, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, chuyển phát, vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Trong thời gian tới, OCH sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung đã được đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua vào tháng 11/2022 như chấp thuận cho CTCP Lequidity Solutions mua cổ phiếu OCH từ CTCP Tập đoàn Đại Dương (Mã CK: OGC) để đạt hoặc vượt mức 25% đến 75% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai, thoái vốn tại các công ty sở hữu khách sạn cho OGC…