ĐHĐCĐ NBB: Kế hoạch LNST 330 tỷ đồng, dự mua khớp lệnh tối đa 15% cổ phiếu quỹ với giá 25.000 đồng/cp

Sáng ngày 12/5/2020, CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nhằm thông qua kết quả kinh doanh 2019, đồng thời lên kế hoạch hoạt động cho năm 2020.



Kế hoạch doanh thu tăng mạnh lên 3.200 tỷ đồng

Năm 2020, NBB đặt kế hoạch doanh thu 3.200 tỷ đồng, tăng gấp 4,4 lần so với năm 2019. Ngược lại, lợi nhuận trước thuế 460 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 330 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 5%. Với chỉ tiêu trên, Công ty dự chia cổ tức tỷ lệ 15%.

Trong đó, kế hoạch doanh thu tăng đột biến nhờ tiến độ bàn giao công tác xây dựng và bàn giao dự án Diamond Riveside trong quý 3/2020. Ngoài ra, Công ty sẽ ghi nhận phần còn lại doanh thu, lợi nhuận của dự án Đồi Thủy Sản – Quảng Ninh; tiếp tục đẩy nhanh thủ tục pháp lý và triển khai kinh doanh đối với dự án NBB3; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, thi công xây dựng và kinh doanh dự án Sơn Tịnh – Quảng Ngãi trong năm 2021, và hoàn thiện pháp lý dự án De Lagi -Bình Thuận.

Về chỉ tiêu lợi nhuận giảm so với năm ngoái. Cần lưu ý, năm qua NBB có khoản lợi nhuận khác tăng đột biến lên gần 266 tỷ, chủ yếu đến từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư 255 tỷ đồng. Cụ thể NBB chuyển nhượng cho CTCP Đầu tư Pearl City 30% quyền tham gia dự án đầu tư Khu dân cư Sơn Tĩnh – Quảng Ngãi, xã Tịnh Ấn Đông, Quảng Ngãi. NBB không có nghĩa vụ hoàn trả lại số tiền này trong bất kỳ trường hợp nào và kết thúc năm tài chính, NBB đã nhận đủ số tiền trên. Nếu loại trừ khoản lợi nhuận khác, lợi nhuận kế hoạch năm 2020 có sự tăng trưởng so với thực hiện năm 2019.

Tăng giá mua cổ phiếu quỹ lên không quá 25.000 đồng/cp

Tại Đại hội, cổ đông cho rằng, kế hoạch năm 2020 khá tích cực, do đó đề nghị HDQT tăng giá mua cổ phiếu quỹ đợt tới để cổ đông hưởng lợi. Mức giá đề xuất cụ thể là 25.000 đồng.

Được biết, NBB dự mua lại tối đa 15% số lượng cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ. Tuy nhiên, mức giá tối đa có sự thay đổi theo hướng tăng lên 25.000 đồng/cp, so với mức giá cũ đề xuất trong tờ trình là 22.500 đồng/cp.

Trước đó, tại ĐHCD bất thường, NBB đã được cổ đông thông qua phương án mua lại 20% cổ phiếu quỹ tuy nhiên chưa thực hiện được do không xác định được giá theo phương án.

Ông Đoàn Tường Triệu, Chủ tịch HDQT NBB cho biết trong ĐHCĐ bất thường đã thống nhất mua cổ phiếu quỹ với giá không quá 25.000 đồng/cp, nhưng do nguồn thu về chậm hơn so với kế hoạch nên Công ty ưu tiên trả cổ tức trước. Mặt khác, theo thống nhất tại ĐHCD bất thường sẽ mời 3 CTCK định giá, nhưng do một số vụ việc nên không CTCK nào dám định giá.

Trước đề xuất mới của cổ đông tại Đại hội lần này, HDQT NBB quyết định sửa đổi trong dự thảo nghị quyết sẽ mua cổ phiếu quỹ với giá tối đa 25.000 đồng/cp. Giao dịch khớp lệnh trên sàn, nguồn từ thặng dư vốn, LNST giữ lại và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.

Năm 2019, NBB ghi nhận tổng doanh thu đạt 729 tỷ đồng, thực hiện 48% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 347 tỷ đồng, vượt 227% kế hoạch. Với kết quả này, NBB chia cổ tức bằng tiền mặt 25%, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 1/4 và ngày thực hiện là ngày 28/4/2020.