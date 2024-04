ĐHCĐ Novaland: Chủ tịch Bùi Thành Nhơn khẳng định NVL đã hoàn thành cơ cấu phần lớn các khoản nợ, tập trung tháo gỡ pháp lý, tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm

Ngày 25/04/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL, "Novaland") tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.



Báo cáo tại đại hội, HĐQT cho biết kết thúc năm tài chính 2023 còn nhiều khó khăn, Novaland ghi nhận Tổng doanh thu thuần hợp nhất gần 4.757 tỷ đồng và gần 486 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ. Trong đó, Doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.090 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Lakeview City, Saigon Royal và các dự án BĐS trung tâm khác; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 667 tỷ đồng.

Việc doanh thu thấp hơn so với mục tiêu Novaland trình Đại hội đồng Cổ đông vào tháng 06/2023 là do giảm doanh thu chuyển nhượng BĐS, nguyên nhân do niềm tin của thị trường giảm sút và cần nhiều thời gian để phục hồi như trước đây. Mặt khác, lợi nhuận sau thuế cao hơn mục tiêu đề ra chủ yếu đến từ việc Công ty đã nỗ lực tái cơ cấu nợ, tối ưu chi phí hoạt động và từ các hoạt động tài chính trong giai đoạn tái cấu trúc.

Tính đến ngày 31/12/2023, doanh thu chưa ghi nhận của Novaland đạt gần 240 nghìn tỷ đồng đến từ các Dự án Novaland là Chủ đầu tư và đang hợp tác phát triển.



Ban lãnh đạo cũng cho biết, một số kết quả tích cực từ hoạt động tái cấu trúc nợ vay và nợ trái phiếu có thể kể đến như Công ty đã giảm nợ vay khoảng 7.156 tỷ đồng so với năm 2022, thỏa thuận thống nhất phương án tái cấu trúc liên quan đến trái phiếu chuyển đổi có tổng trị giá 300 triệu USD, tổng giá trị gia hạn thanh toán gốc trái phiếu trong nước theo hướng dẫn tại Nghị định 08/2023/NĐ-CP đạt trên 9.200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty đã hoàn tất một giao dịch hoán đổi trái phiếu có tổng trị giá 2.346 tỷ đồng với phần vốn chủ sở hữu trong một Dự án. Ngoài ra, Công ty cũng thành công trong các thỏa thuận việc hoán đổi trái phiếu và giá trị công nợ bằng sản phẩm của Tập đoàn với tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 2.500 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch năm 2024, Novaland trình Đại hội mục tiêu Doanh thu hợp nhất 32.587 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế 1.079 tỷ đồng. Với nguồn vốn năm 2024, Công ty dự kiến sẽ huy động 16.000 tỷ đồng từ các định chế tài chính để phát triển dự án và hoạt động kinh doanh. Mới đây, vào ngày 22/04/2024, Novaland trình HĐQT kế hoạch phát hành cổ phiếu trị giá hơn 11.700 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu. Thời gian chào bán dự kiến trong Quý II năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định.

Song song đó, chú trọng mục tiêu Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) hướng tới phát triển hệ sinh thái bất động sản bền vững, Novaland đã và đang kiện toàn mô hình quản trị doanh nghiệp nhằm kiểm soát chặt chẽ tính tuân thủ trên toàn Tập đoàn và giảm thiểu rủi ro. Mô hình quản trị của Novaland được xây dựng hướng tới các mục tiêu phân quyền rõ nét, giảm thiểu chồng chéo và đề cao năng lực của nhân sự quản lý.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ và địa phương trong việc thúc đẩy tháo gỡ pháp lý của các Dự án trong thời gian qua, Novaland nỗ lực đẩy mạnh huy động nhiều nguồn vốn khác nhau để tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động thi công hoàn thiện sản phẩm, các dự án đang phát triển để tiếp tục bàn giao cho Khách hàng. Công ty cũng cân nhắc và đàm phán với một số đối tác chiến lược tiềm năng về phương án chuyển nhượng một số dự án nhằm cơ cấu lại các khoản nợ cũng như cải thiện danh mục đầu tư một cách hiệu quả nhất.

Trong năm nay, các Dự án tạo doanh thu chính như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và các dự án nhà ở tại TP.HCM sẽ được chú trọng về kế hoạch phát triển và các hoạt động kiến tạo điểm đến như đầu tư vào các tiện ích công viên giải trí & lưu trú nghỉ dưỡng…, từ đó thu hút được đông đảo cư dân, du khách và mang lại hiệu quả tài chính cụ thể cho các Bên liên quan, đồng thời góp phần phát triển du lịch địa phương. Việc xây dựng các Dự án này đã được khởi động lại trong quý II/2023 và kỳ vọng sẽ giới thiệu quỹ sản phẩm mới ra thị trường từ quý IV/2024.

Tại Đại hội, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland chia sẻ: "Cho đến hôm nay, về cơ bản Novaland đã hoàn thành tái cấu trúc lại các khoản nợ và trái phiếu trong và ngoài nước, tài sản của Công ty vẫn cân đối với công nợ. Thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục tái cấu trúc về tài chính và nguồn lực, hoàn thiện chặt chẽ về pháp lý, thay đổi chiến lược, tập trung vào lõi kinh doanh, tinh gọn bộ máy, tham gia vào lộ trình hành động ESG".

