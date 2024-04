ĐHĐCĐ PVOIL: Cuối năm 2024 sẽ hết lỗ luỹ kế, sang 2025 khắc phục xong ý kiến ngoại trừ để sớm đưa cổ phiếu niêm yết HoSE

Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã chứng khoán OIL) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo hình thức trực tuyến vào sáng ngày 26/4/2024, thông qua kế hoạch doanh thu 83.000 tỷ (tính trên cơ sở giá dầu thô 70 USD/thùng) – giảm 20% và 592 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - giảm 5% so với năm ngoái.

Công ty cũng vừa công bố kết quả quý 1/2024 khả qua với sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt gần 1,4 triệu m3/tấn, tăng 22% so với cùng kỳ. Tương ứng, doanh thu hợp nhất đạt 29.400 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 300 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Trong kỳ, PVOIL cũng phát triển thêm 33 cửa hàng xăng dầu (CHXD), nâng tổng số CHXD toàn hệ thống lên 789 cửa hàng.

Về kế hoạch đầu tư năm 2024, Công ty dự kiến tổng chi phí đầu tư xây dựng cơ bản là 1.070 tỷ đồng, gấp 3 lần năm ngoái. Trong đó, 459 tỷ đồng để xây dựng mới và cải tạo kho cảng; 266 tỷ đồng để xây dựng mới và cải tạo cửa hàng xăng dầu; 345 tỷ đồng để đầu tư và mua sắm.

Năm 2023, PVOIL đạt tổng doanh thu hợp nhất 103.600 tỷ đồng, hoàn thành 207% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 798 tỷ đồng, đạt 133% kế hoạch năm. Với kết quả trên, Công ty đề xuất chia cổ tức tỷ lệ 2%. Tổng số tiền dự chia là 207 tỷ đồng.

Thảo luận tại Đại hội

1. Công ty có kế hoạch tăng vốn hay không?

Chủ tịch Cao Hoài Dương: Với tình hình tài chính hiện nay của Tổng công ty là đủ đáp ứng nhu cầu vốn về phát triển và đầu tư, bao gồm việc phát triển các cửa hàng xăng dầu (CHXD), hệ thống bán lẻ, mở rộng kho xăng dầu để đáp ứng nhu cầu logistics cho hoạt động kinh doanh hay hợp tác với một số đối tác trong dịch vụ phi xăng đầu. Vì vậy PVOIL chưa có nhu cầu tăng vốn.

2. Điểm ngoại trừ của đơn vị kiểm toán bao giờ Công ty sẽ khắc phục được?

Ông Cao Hoài Dương: Tháng 3/2023, UBCKNN có văn bảo thông báo đưa cổ phiếu OIL vào diện cảnh báo vì BCTC kiểm toán 3 năm liên tiếp có 3 điểm ngoại trừ.

Năm nay, Công ty đã khắc phục được 2/3 và chỉ còn 1 điểm ngoại trừ là liên quan đến khoản đầu tư vào CTCP Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí (PVB). Khoản đầu tư này diễn ra từ khá lâu, trước khi PVOIL tiến hành cổ phần hoá (2018).

Hiện tại dự án vẫn dở dang, trong khi Nhà nước chưa có hướng dẫn quyết toán khoản đầu tư này. PVOIL đang làm việc với các cổ đông PVB tiến hành làm thủ tục phá sản vì xét thấy dự án không có khả năng triển khai tiếp. Sau khi hoàn tất thủ tục phá sản, PVOIL sẽ quyết toán được khoản đầu tư này, dự kiến trong năm nay hoặc năm 2025, PVOIL có thể bỏ bớt điểm ngoại trừ và cổ phiếu Công ty không bị đưa vào diện cảnh báo.

3. Kế hoạch và tiến độ nhận chuyển giao Skypec?

Tổng Giám đốc Đoàn Văn Nhuộm: Tới thời điểm hiện tại và hay trước đây, PVOIL chưa nhận được chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc chuyển giao Skypec (Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không) cho Tổng công ty.

Ông Cao Hoài Dương bổ sung: Nếu PVOIL có cơ hội được tiếp quản hoạt động kinh doanh của Skypec thì đây là cơ hội rất tốt với Tổng công ty trong lĩnh vực kinh doanh nhiên liệu phản lực cho khách hàng là các công ty hàng không.

4. Tiến độ xử lý mã độc ra sao?

Ông Đoàn Văn Nhuộm: Vào ngày 2/4, hệ thống công nghệ thông tin của PVOIL bị tấn công có chủ đích theo hình thức mã hóa dữ liệu (ransomware) khiến hệ thống phát hành hóa đơn điện tử ngừng hoạt động. Vì vậy, việc phát hành hóa đơn điện tử phục vụ việc bán hàng của PVOIL không thể thực hiện được.

Ngay lập tức, PVOIL đã phối hợp với Bộ Công An, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các chuyên gia an ninh mạng để khắc phục tình trạng. Trong thời gian sự cố chưa thể khắc phục, để đảm bảo nguồn cung cấp xăng dầu, PVOIL xuất bán hàng bằng phiếu xuất kho kiêm lệnh đi đường. Đồng thời, Tổng công ty và các đơn thành viên đã làm việc với các cơ quan chức năng để các phương tiện chuyên chở xăng dầu có thể liên thông trên đường.

5. Liệu có hay không tình trạng đội lái thao túng, ghìm giá cổ phiếu?

Ông Cao Hoài Dương: Cái này quả thực chúng tôi không có thông tin nhưng chúng tôi sẽ lưu ý câu chuyện này. Song, quan điểm của PVOIL là phản đối và lên án các hành vi thao túng giá bất hợp phát trên thị trường và không bao giờ tiếp tay cho chuyện đó.

6. Trong năm 2022, 2023 PVOIL có mức tăng trưởng ấn tượng về doanh thu và sản lượng. Liệu công ty có duy trì được mức tăng trưởng như vậy trong năm 2024 và những năm tiếp theo?

Ông Đoàn Văn Nhuộm: Trong năm 2022 - 2023, PVOIL gia tăng sản lượng và doanh thu nhờ nhiều yếu tố. Trong đó có việc Nhà nước kiểm soát chặt chẽ và minh bạch thị trường xăng dầu khiến thị trường cạnh tranh lành mạnh hơn. Vì thế, nếu thị trường tiếp tục cạnh tranh lành mạnh, không có sự gian dối của đầu mối và nền kinh tế có tín hiệu hồi phục thì PVOIL sẽ duy trì được mức tăng trưởng trên, thậm chí là vượt kế hoạch.

Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng ở mỗi giai đoạn sẽ khác nhau vì thị trường như một cái bánh. Khi một số đầu mối rút khỏi thị trường thì khoảng trống ấy sẽ do PVOIL hay các doanh nghiệp phủ vào. Về lâu dài thì PVOIL sẽ phát triển, mở rộng hệ thống cửa hàng xăng dầu để có thị phần chắc chắn, còn bán buôn để tăng thị phần thì không phải cách bền vững.

7. Thời gian dự kiến niêm yết cổ phiếu trên HoSE, còn tiêu chí nào PVOIL chưa đáp ứng?

Ông Lê Văn Nghĩa – Thành viên HĐQT: Công ty đang nỗ lực đáp ứng 3 điều kiện niêm yết cổ phiếu trên HoSE, gồm:

+ Thứ nhất ROE năm gần nhất đạt 5% trở lên và trong 3 năm liên tiếp 2021, 2022, 2023 PVOIL đã đạt yêu cầu này.

+ Thứ hai là xoá hết lỗ luỹ kế trên BCTC hợp nhất. Đến hết năm 2023, Công ty còn lỗ luỹ kế 6 tỷ đồng và dự kiến cuối năm 2024 sẽ hết lỗ luỹ kế. Vì thế trong tờ trình phân phối lợi nhuận, Công ty lên kế hoạch chia cổ tức là 2% và phần còn lại sẽ bù vào khoản lỗ luỹ kế nhằm xoá lỗ luỹ kế.

+ Thứ ba, điều kiện để cổ phiếu niêm yết trên HoSE là không còn điểm loại trừ trên BCTC liên quan đến khoản đầu tư dự án sinh học Phú Thọ và điều này chúng tôi đã trả lời ở trên. Như Chủ tịch Dương cũng nói rõ, khoản đầu tư này không ảnh hưởng đến hoạt động, kết kinh doanh của PVOIL trong những năm vừa rồi và các năm tới.

8. Sự phát triển mạnh mẽ của xe điện có ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của PVOIL không?

Ông Cao Hoài Dương: Xe điện nói riêng hay vấn đề chuyển dịch năng lượng nói chung được PVOIL quan tâm rất sớm, từ năm những 2018. Bằng chứng là hàng quý, chúng tôi đều có bản tin nội bộ cập nhật tình hình chuyển dịch năng lượng, đặc biệt là vấn đề phát triển xe điện trong và ngoài nước. PVOIL thuê tư vấn trong và ngoài nước để thích ứng vấn đề này. Theo báo cáo tư vấn, từ nay đến 2030, xe điện sẽ không có ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam nên chúng tôi vẫn phát triển hoạt động kinh doanh liên quan đến xăng dầu.

Tuy nhiên, PVOIL cũng sẽ tận dụng mọi cơ hội mà xe điện mang tới như hợp tác với VinFast lắp đặt trạm sạc xe điện. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi có 322 cây xăng có tích hợp trạm sạc.

9. Chia sẻ hoạt động phi xăng dầu trong năm 2024 và năm 2025?

Ông Đoàn Văn Nhuộm: Để phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng, ngoài hợp tác với VinFast lắp đặt trạm sạc xe điện, PVOIL cũng phát triển các dịch vụ phi xăng dầu. Tại Hà Nội, chúng tôi đang cố gắng triển khai 2 cửa hàng tiện ích ở 2 cửa hàng xăng dầu.

Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng đang hợp tác với nhiều đối tác để tích hợp các dịch vụ tiện ích về thức ăn nhanh, phở, cà phê hay dịch vụ khác như rửa xe, sửa ô tô, xe máy. Chúng tôi cũng đang hướng đến và hợp tác với đối tác bên Singapore thu gom dầu ăn qua sử dụng của nhà dân hay bếp ăn công nghiệp để xuất sang Singapore hay đưa vào Lọc hoá dầu Bình Sơn làm nhiên liệu bay.

10. Công ty dự kiến thời gian chia cổ tức khi nào?

Ông Cao Hoài Dương: Theo quy định, cổ tức sẽ được chi trả trong vòng 6 tháng kể từ khi có nghị quyết của ĐHĐCĐ. PVOIL dự kiến chi trả cổ tức không muộn hơn tháng 10.

11. Vì sao 2 năm gần đây PVOIL ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu, sản lượng nhưng lợi nhuận không tăng trưởng tương ứng?

Ông Đoàn Văn Nhuộm: Năm 2023, sản lượng và doanh thu của PVOIL tăng cao. Song, quý 4/2023, giá dầu thế giới giảm mạnh khiến doanh thu và lợi nhuận bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng rất là may Tổng công ty vẫn hoàn thành chỉ tiêu được giao nhờ PVOIL Singapore chứ đơn thuần từ trong nước là không hoàn thành được kế hoạch doanh thu, chưa nói đến lợi nhuận.

Ngoài ra, sự gia tăng chi phí đầu tư hệ thống cửa hàng xăng dầu và các chi phí khác cũng là một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm.

12. Tỷ lệ thanh toán online tại PVOIL là bao nhiêu?

Ông Cao Hoài Dương: Thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các ứng dụng chiếm 12%.

13. Sản lượng bán lẻ của PVOIL là bao nhiêu?

Ông Cao Hoài Dương: Sản lượng bán lẻ năm 2023, còn được hiểu là bán thông qua hệ thống hơn 800 cửa hàng xăng dầu của PVOIL xấp xỉ 1,2 triệu m3, tăng 16% so với năm trước đó. Tôi cho rằng, trong năm nay sản lượng sẽ tiếp tục tăng trưởng khi số lượng cây xăng của PVOIL tăng lên theo từng tháng, từng quý.

14. Chiến sự diễn ra phức tạp ở Trung Đông hay NMLD Dung Quất tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng có ảnh hưởng nguồn cung xăng dầu của công ty?

Ông Đoàn Văn Nhuộm: PVOIL đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Sản lượng dự kiến thiếu hụt từ NMLD Dung Quất trong thời gian bảo dưỡng thì chúng tôi đã tiến hành nhập khẩu nên không có khó khăn về nguồn.

15. Các cổ đông trung thành trong giai đoạn IPO và một số cổ đông chiến lược đang mất 50% giá trị đầu tư khi giá cổ phiếu giảm sâu, lãnh đạo PVOIL có quan tâm đến giá cổ phiếu để bảo vệ lợi ích cổ đông hay không?

Ông Cao Hoài Dương bổ sung: Với tư cách ban lãnh đạo của doanh nghiệp, chúng tôi hết sức chia sẻ với cổ đông về việc giá cổ phiếu giảm khiến giá trị đầu tư ban đầu bị mất một phần. Cá nhân tôi cũng là một cổ đông, cũng tham gia mua cổ phiếu giai đoạn IPO và cũng bị thiệt hại. Tôi cho rằng, thiệt hại cũng đến từ nhiều vấn đề, trong đó khách quan là do tình hình chung của thị trường chứng khoán.

Về phía doanh nghiệp, chúng tôi luôn tâm niệm một điều là làm việc tốt nhất trong mọi hoàn cảnh, để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tôi nghĩ hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ có tác động nhất định đến giá cổ phiếu, đấy là những cái mang tính chất chủ quan mà chúng tôi tác động được. Còn yếu tố tác động thị trường bên ngoài là nằm ngoài tầm kiểm soát, nằm ngoài khả năng của chúng tôi.

Chúng tôi mong cổ đông hết sức thông cảm, dưới góc độ ở ban lãnh đạo, chúng tôi cam kết cố gắng hết sức, tận dụng mọi cơ hội để phát triển thị trường, gia tăng sản lượng, doanh thu và cải thiện lợi nhuận để tạo cơ sở vững chắc cho giá cổ phiếu của PV OIL.