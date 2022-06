ĐHĐCĐ Sunshine Homes - Mục tiêu tăng trưởng ấn tượng trong chiến lược phát triển bền vững

Báo cáo tại Đại hội, lãnh đạo Sunshine Homes cho biết, tuy vẫn chịu chung tác động của đại dịch COVID-19, nhưng nhờ vận dụng chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ cùng sự quyết tâm đồng lòng của Ban lãnh đạo, CBNV, sự ủng hộ của cổ đông và các nhà đầu tư, Sunshine Homes đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch được đề ra trong năm 2021.

Cụ thể, ngoài việc tiếp tục triển khai những dự án đang có sẵn như Sunshine Center, Sunshine City, Sunshine Diamond River, Sunshine Garden, Sunshine Palace, Sunshine Capital Tây Thăng Long… năm 2021 SSH cũng đã đẩy mạnh phát triển quỹ đất thông qua hoạt động hợp tác, liên kết phát triển loạt dự án Sunshine Wonder Villas (11ha), Sunshine Capital Thanh Hóa (39ha), Sunshine Heritage Hà Nội (250ha)...

Kết quả, kết thúc năm tài chính 2021, tổng doanh thu SSH đạt hơn 2.274 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế tăng 42% lên mức 322,7 tỷ đồng. SSH cũng dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%.

Bước sang năm 2022, Ban lãnh đạo SSH đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu 3.000 tỷ đồng, vượt 31,9% so với năm 2021. Trong đó, ngoài nguồn doanh thu tiếp tục đến từ 2 dự án Sunshine City, Sunshine Center, công ty sẽ bắt đầu ghi nhận nguồn doanh thu mới đến từ các dự án Sunshine Palace (dự kiến 340 tỷ đồng), Sunshine Garden (dự kiến 520 tỷ), Sunshine Capital Tây Thăng Long (dự kiến 1.900 tỷ). Kết thúc năm 2022, SSH đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỷ đồng, vượt 23,9% so với năm 2021.

Tại Đại hội, trao đổi với cổ đông về kế hoạch của SSH trong 3 năm tới đây, ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch SSH cho biết: "Hiện Sunshine Group đang triển khai hơn 30 dự án, với mức tổng mức đầu tư hơn 100 nghìn tỷ đồng, quỹ đất nghiên cứu phát triển lên đến 10.000 ha. Trong giai đoạn 2022 - 2023, Sunshine Homes tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm quỹ đất, các dự án và thông qua các hoạt hợp tác phát triển, nhận chuyển giao với các đơn vị thuộc Sunshine Group, đủ để làm dư địa cho các chiến lược kinh doanh trong vòng ít nhất 5 năm tới của Ssh. Trong đó, năm 2023 sẽ là thời điểm bắt đầu chu kỳ tăng tốc với kế hoạch ra mắt thị trường hàng loạt dự án lớn, đánh dấu sự đột phá về doanh thu và lợi nhuận của SSH".

Với câu hỏi của cổ đông về việc kêu gọi vốn từ các quỹ đầu tư nước ngoài của SSH, Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn cho biết hiện đã nhận được khá nhiều lời đề nghị hợp tác trở thành cổ đông chiến lược của SSH từ các nhà đầu tư nước ngoài, cho thấy chiến lược phát triển và các sản phẩm của SSH đang rất hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế.

Do đó, trong thời gian tới, SSH sẽ tích cực trao đổi và lựa chọn đối tác uy tín để đồng hành lâu dài, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hướng đến phát triển trên thị trường quốc tế. Đồng thời, HĐQT công ty cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch huy động nguồn vốn quốc tế, bằng việc trình ĐHĐCĐ lần này phương án thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, từ 0% lên tối đa 50%.

Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, SSH sẽ chú trọng đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quản lý vận hành với Matterhorn và một loạt đối tác quốc tế đang tiến hành đàm phán, nhằm nhanh chóng triển khai các chuỗi dự án phức hợp theo mô hình "siêu thành phố thông minh", kết hợp giữa Đào tạo giáo dục - Nghỉ dưỡng - Giải trí - Bảo tồn văn hoá - Tài chính số 4.0 với hạ tầng đa kết nối ứng dụng, tạo thành một mô hình "All in One khép kín", nhưng lại có tính "mở" không giới hạn nhờ kết nối công nghệ, thu hút du khách toàn cầu đến trải nghiệm và lưu trú dài lâu, tạo nguồn thu cho địa phương và phát triển du lịch.

Một trong các "siêu thành phố thông minh" do Sunsine Homes liên kết phát triển, bao gồm trường đại học công nghệ Unicloud, trung tâm nghiên cứu R&D cao cấp, những tổ hợp tài chính số 4.0 với hạ tầng đa kết nối ứng dụng các công nghệ IoT, Open Api, hay các Platform siêu kết nối…

Trong chiến lược triển khai xây dựng và phát triển Trường đại học công nghệ Unicloud, SSH đang có kế hoạch đàm phán với một số tổ chức đào tạo công nghệ lớn trên thế giới để ký kết hợp tác đào tạo chất lượng cao tại Việt Nam, biến nơi đây trở thành một trong những điểm sáng thu hút nhân tài công nghệ.

Đặc biệt, SSH sẽ không chỉ triển khai đơn lẻ từng dự án, mà sẽ phát triển theo hình thái các dự án liên kết với nhau theo chuỗi trên cùng một địa phương - vùng miền tạo thành hệ sinh thái đa dạng từ biển đến đồi núi, đồng bằng.

Kết thúc Đại hội, toàn bộ các tờ trình đã được các cổ đông thông qua với sự đồng thuận, thống nhất cao. Trong đó, có một số nội dung quan trọng như: Phương án phát hành 37,5 triệu cổ phiếu ra công chúng để trả cổ tức tỷ lệ 10%; Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. Đại hội cũng đã thông qua phương án thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 0% lên đến tối đa 50%, kế hoạch niêm yết cổ phiếu SSH trên sàn giao dịch HNX hoặc HOSE trong năm nay.