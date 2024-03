ĐHĐCĐ thường niên 2024: EVNFinance chốt mục tiêu tăng 43% lợi nhuận trong 2024

Mục tiêu tổng tài sản tăng 10%, lợi nhuận tăng 43% trong 2024



Với tỷ lệ nhất trí cao, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tổng tài sản là 54.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 585 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 43% so với thực hiện 2023. Mục tiêu này phản ánh nỗ lực và quyết tâm của EVNFinance trong việc đảm bảo lợi ích cho khách hàng và cổ đông giữa bối cảnh dự báo kinh tế 2024 còn nhiều thách thức.

Đại hội cũng thông qua các nội dung quan trọng như: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận năm 2023 và Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên để tăng vốn điều lệ; Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa; Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025 và Sửa đổi Điều lệ cùng một số quy chế của Công ty.

EVNFinance đặt mục tiêu tăng lợi nhuận 43% trong 2024

Một nội dung đáng chú ý khác cũng được Đại hội thông qua, đó là việc Lựa chọn chiến lược phát triển EVNFinance theo hướng tích hợp các yếu tố bền vững (Môi trường – Xã hội – Quản trị, gọi tắt là ESG) vào hoạt động kinh doanh. Điều này đồng nghĩa với việc, EVNFinance xác định mục tiêu cân bằng giữa phát triển kinh tế gắn liền với mục tiêu về môi trường và xã hội, hướng tới mô hình công ty tài chính có trách nhiệm.

Theo đó, EVNFinance sẽ tập trung vào quản trị phát triển bền vững; quản trị rủi ro phát triển bền vững; đóng góp cho xã hội, cộng đồng và môi trường thông qua các sản phẩm kinh doanh có trách nhiệm.

EVNFinance sẽ kiên định với hai mục tiêu quan trọng là phát triển tài chính xanh thông qua việc tài trợ cho các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và lấy công nghệ số làm nền tảng để phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính mang lại nhiều trải nghiệm cho khách hàng.

Được biết, việc phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng số đang mang lại hiệu quả cao và ngày càng đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của EVNFinance. Với các đối tác hàng đầu như MoMo, Viettel … quy mô giải ngân của EVNFinance cho các sản phẩm này trong năm 2023 đã tăng 43% so với năm trước và được dự đoán sẽ tăng trưởng tích cực trong giai đoạn sắp tới.

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung quan trọng với tỷ lệ nhất trí cao

Tăng trưởng bền bỉ trong thách thức

Năm 2023, EVNFinance là một trong số ít công ty tài chính đạt lợi nhuận tích cực trong bối cảnh thị trường tín dụng tiêu dùng nhiều biến động. Tổng tài sản của EVNFinance đạt 49.221 tỷ đồng, tăng 17% so với 2022; lợi nhuận trước thuế đạt 409,3 tỷ đồng.

Các chỉ số an toàn tiếp tục được duy trì ổn định với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,08%, thấp hơn nhiều so với mức dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Hệ số an toàn vốn CAR đạt 18,29%, cao hơn mức quy định tối thiểu là 9%. Đồng thời, công tác quản trị chi phí của EVNFinance ngày càng được cải thiện khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập CIR năm 2023 đạt mức 27,16%, thấp hơn 5% so với năm 2022 là 28,6%.

EVNFinance vừa hoàn tất tăng vốn lên 7.042 tỷ đồng (tương ứng tăng 100%)

Cũng trong năm 2023, EVNFinance đã hoàn thành mục tiêu đặc biệt quan trọng là tăng vốn điều lệ lên 7.042 tỷ đồng (tương ứng tăng 100%) và lần đầu ghi nhận có thặng dư vốn cổ phần, đạt 350,5 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ và có thặng dư vốn giúp EVNFinance tăng tính chủ động trong việc sử dụng nguồn vốn, đồng thời, cải thiện rất lớn đến các hệ số tài chính và đặc biệt là hệ số an toàn vốn CAR.

Với mục tiêu tăng cường năng lực tài chính và quản trị, EVNFinance đã và đang mở rộng hợp tác với các nhà đầu tư tài chính, nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với thực tiễn hoạt động và quản trị điều hành của công ty.

Dấu ấn của EVNFinance trên thị trường quốc tế đang được nâng tầm, đặc biệt sau khi EVNFinance được các tổ chức uy tín như Tạp chí Finance Asia, IJGlobal… vinh danh, với giải thưởng cho giao dịch phát hành trái phiếu xanh đầu tiên tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế ICMA (phát hành năm 2022 với giá trị 75 triệu USD).

Những điều kiện này đã giúp EVNFinance nhận được mức xếp hạng B2 – Triển vọng ổn định do Moody’s đánh giá năm thứ ba liên tiếp trong 2023, dựa trên việc EVNFinance đã cải thiện tốt nguồn vốn và thanh khoản khiến chất lượng tài sản được cải thiện rõ rệt.