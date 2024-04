ĐHĐCĐ Vinaconex: Đặt mục tiêu doanh thu 15.000 tỷ đồng trong năm 2024, có thể bán buôn một phần dự án Cát Bà Amantina

Ngày 24/4/2024, tại Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ (quận Đống Đa, TP Hà Nội), Tổng công ty CP VINACONEX (Mã: VCG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Tại ĐHCĐ, HĐQT cho biết kết thúc năm 2023, tổng doanh thu hợp nhất đạt 12.965 tỷ đồng (đạt 135% so với thực hiện năm 2022), lợi nhuận sau thuế đạt 396 tỷ đồng (đạt 43% so với thực hiện năm 2022). Trong đó, Công ty Mẹ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt toàn hệ thống với tổng doanh thu đạt 8.741 tỷ đồng (106% so với thực hiện năm 2022), lợi nhuận sau thuế đạt 220 tỷ đồng (78% so với thực hiện năm 2022).

Năm vừa qua, Vinaconex đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu lớn với tổng giá trị khoảng hơn 13.200 tỷ đồng tại nhiều dự án trọng điểm quốc gia. Có thể kể đến như 02 gói thầu tại Dự án Cảng HKQT Long Thành; một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021 – 2025 (đoạn: Bãi Vọt – Hàm Nghi, Vũng Áng – Bùng,Vân Phong – Nha Trang, Biên Hoà – Vũng Tàu); gói thầu 09 – TP2/XL thuộc dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô…

Ngoài ra, một số dự án lớn khác có vốn đầu tư FDI như dự án Khu công nghiệp sạch Hưng Yên, Dự án nhiệt điện Vũng Áng 2 (Hà Tĩnh), dự án JSH Hà Nam.

Đặc biệt, trong năm 2023, Vinaconex đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng nhiều dự án hạ tầng trọng điểm bao gồm: các gói thầu thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 1 (đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết; Phan Thiết – Dầu Giấy, Mai Sơn – QL 45); Cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2), Nhà ga T2 Cảng HKQT Phú Bài…

Các dự án còn lại như cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, Cao tốc Tuyên Quang Hà Giang, cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường vành đai 4 – Hà Nội, KCN sạch Hưng Yên, Nhiệt điện Vũng Áng 2, Dự án JSH Hà Nam… cũng đang tiếp tục được triển khai.

Tổng công ty CP VINACONEX tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hiện tại, Vinaconex sở hữu quỹ đất lên tới trên 2.000 ha, cung cấp ra thị trường đa dạng các sản phẩm bất động sản thuộc các lĩnh vực như nhà ở (chung cư, biệt thự, liền kề), khu đô thị du lịch – nghỉ dưỡng, hạ tầng khu công nghiệp….

Đặc biệt, Vinaconex cũng đã tham gia triển khai một số dự án bất động sản thuộc phân khúc cao cấp như Dự án Green Diamond 93 Láng Hạ, Dự án Cát Bà Amatina – một trong những dự án bất động sản nghỉ dưỡng trọng điểm của Vinaconex trong năm nay, Dự án khu đô thị Đại lộ Hoà Bình (Móng Cái).

Hay Dự án Thuỷ điện Đăkba (Quảng Ngãi) được Công ty cổ phần Bách Thiên Lộc (do Tổng công ty sở hữu 99,9% vốn điều lệ) đầu tư xây dựng trong thời gian nhanh kỷ lục 24 tháng và đi vào vận hành thương mại ổn định...

Trước tình hình thị trường không thuận lợi, nhất là đối với nhóm sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng, Vinaconex cũng đã chủ động điều chỉnh kế hoạch triển khai đối với một số dự án tại Quảng Nam, Phú Yên để đảm bảo an toàn vốn và hiệu quả đầu tư. Bên cạnh đó, Vinaconex đã tích cực tìm kiếm, phát triển các dự án, trong đó nổi bật là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Anh được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bên cạnh việc thu xếp đủ vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, Vinaconex đã thực hiện mua lại trước hạn trái phiếu với giá trị 2.200 tỷ đồng.

Bước sang năm 2024, Ban điều hành Vinaconex đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 15.000 tỷ đồng và 950 tỷ đồng, tương đương 115% và 240% so với thực hiện năm 2023. Trong đó, doanh thu, lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ đặt kế hoạch lần lượt là 10.500 tỷ đồng và 860 tỷ đồng (tương ứng bằng 120% và 391% với thực hiện năm 2023). Dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 12%.

Cũng tại Đại hội, Vinaconex đã trình cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành để trả cổ tức năm 2023 là hơn 5.986 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024 và sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Trong phần trả lời cổ đông về kế hoạch kinh doanh, ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Vinaconex cho biết, dự án cao cấp Green Diamond (93 Láng Hạ), dự án bao gồm 324 căn hộ, trong đó có 100 căn tái định cư, 224 căn hộ thương mại. Hiện công trình đã nghiệm thu, hoàn thành xây dựng trong 2023 và đã hoàn thành công tác bán hàng làm sổ đỏ. Ngoài ra, doanh thu của Green Diamond đã ghi nhận vào báo cáo tài chính năm 2023 là 1.734 tỷ đồng, còn đến năm 2024 dự kiến doanh thu tiếp tục mang về 906 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục nghiên cứu mở rộng cơ hội đầu tư một số dự án khu đô thị tại các tỉnh như Phú Thọ, Ninh Bình…triển khai thủ tục pháp lý có liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đông Anh (Hà Nội).



Đưa thêm thông tin về bơm vốn cho dự án Cát Bà Amantina, ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT cho biết dự án Cát Bà Amatina là một dự án bất động sản đặc biệt, một dự án từ thời xa xưa, sau này lãnh đạo Vinaconex hậu thoái vốn đã khởi động lại dự án. Đây là dự án thuộc công ty con, do Vinaconex chi phối.

Dự án đã làm xong các thủ tục pháp lý, các diện tích đều đã có sổ đổ, cơ bản hoàn thành hạ tầng bao gồm hạ tầng điện, nước, san nền. Phần mới chưa được kinh doanh là do thị trường khó khăn. Dự án đã xong hạ tầng và sẵn sàng đưa vào kinh doanh nếu thị trường cho phép. Đây là dự án nghỉ dưỡng, không phải nhu cầu cấp thiết như nhà ở nên nhu cầu yếu.

Ông Thanh cũng chia sẻ thêm, hiện Tổng công ty đã thống nhất với HĐQT của Vinaconex ITC là năm nay lên kế hoạch bán hàng, có thể bán buôn tức bán một phần dự án nếu giá phù hợp. Nếu giờ bán giá thấp thì về sau thì không thể bán giá cao. Vinaconex đang tìm kiếm đối tác để bán hàng, cố gắng ghi nhận một phần doanh thu trong năm nay.

"Về khoản tiền 2.200 tỷ Vinaconex rút từ việc hợp tác với VCR, do thị trường yếu mà doanh nghiệp có phát hành trái phiếu để xây hai toà khách sạn nhưng tình hình thị trường xấu, càng xây không bán được nên quyết định tạm dừng không xây, rút về trả lãi trái phiếu để giảm lãi chứ không phải Vinaconex rút khỏi dự án Cát Bà", ông Thanh cho biết.

Trả lời cổ đông về dự án Khu công nghiệp Đông Anh, Chủ tịch HĐQT cũng cho biết thêm dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào khu công nghiệp chưa được hai tháng. Việc đầu tư ở Việt Nam rất khó đặc biệt là vấn đề giải phóng mặt bằng, đất đai ở thu đô rất khó khăn.

Về kế hoạch tăng vốn năm 2024, ông Thanh cho biết công ty còn có kế hoạch tăng vốn, nâng cao năng lực tổng công ty để đáp ứng các gói thầu lớn. Tổng công ty đã ký hợp tác lớn với nhà thầu Trung Quốc nghiên cứu đầu tư xây dựng tập trung ở hai dự án lớn là Cầu Tứ Liên và tuyến Metro số 5 đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh.

Ngoài ra, Vinaconex còn tập trung để tham gia vào các gói thầu lớn như dự án đường sắt cao tốc vài năm tới. Để tăng năng lực thì Vinaconex phải đẩy vốn lên, xây dựng nhân sự tốt lên.