Dĩ An (Bình Dương) có thêm 2.500 căn nhà ở xã hội, giá 700 triệu đồng/căn sẽ được khởi công trong năm nay

Chia sẻ mới đây, đại diện Tập đoàn Bcons (có trụ sở tại Tp.HCM) cho biết, đang thực hiện các thủ tục để phát triển dự án Khu chung cư nhà ở xã hội Thống Nhất, tại phường Thống Nhất, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Dự kiến tháng 9/2024 sẽ chính thức khởi công dự án nhà ở xã hội này và ra mắt dự án vào quý 2/2025.

Dự án có quy mô 2.500 căn hộ gồm 32 tầng và 2 tầng hầm. Trong khu vực này sẽ xây dựng trường học liên cấp để con em người lao động theo học.

Tập đoàn Bcons cho hay, mức giá căn hộ nhà ở xã hội do đơn vị phát triển vào khoảng 700 triệu đồng/căn, đáp ứng nhu cầu cho người lao động thu nhập thấp. Đây cũng là dự án nhà ở xã hội đầu tiên do Tập đoàn phát triển. Trước đó, Bcons đã xây dựng khá nhiều dự án căn hộ thương mại giá mềm tại Dĩ An, Bình Dương.

Tp. Dĩ An là một trong những địa phương phát triển công nghiệp đầu tiên ở Bình Dương. Thành phố thu hút và tập trung đông công nhân lao động các tỉnh. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn rất ít các dự án nhà ở xã hội được xây dựng. Năm 2023, có 1 dự án nhà ở xã hội ở phường Tân Đông Hiệp được xây dựng, tuy nhiên giá bán lại khá cao (từ 1-1,8 tỉ đồng mỗi căn). Người lao động có thu nhập thấp khó có thể tiếp cận được.