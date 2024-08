Đi cà phê những những ngày này thật thích, khắp nơi nơi đều ngập sắc cờ đỏ sao vàng đón Quốc Khánh 2/9

Nhắc đến ngày lễ 2/9, trong trái tim mỗi người Việt Nam lại bùng lên những cảm xúc thiêng liêng, niềm tin kiêu hãnh và lòng tự hào dân tộc. Cứ mỗi khi “Tết Độc lập” của đất nước đang đến gần thì ai cũng muốn lan tỏa tình yêu quê hương đất nước theo những cách mới lạ nhưng vô cùng ý nghĩa. Điển hình như những ngày qua, trào lưu "biến mỗi nóc nhà thành một lá cờ Tổ quốc" để chào mừng lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam và được người dân khắp mọi miền hưởng ứng, thì mới đây hàng loạt quán xá lại “bắt trend” yêu nước bằng cách làm cực sáng tạo. Những món ăn, đồ uống được chế biến, trang trí thành một phiên bản mới của lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng.

Ảnh: @zimiezg, Petit Palais

Trend này bắt đầu từ một video nổi tiếng trên TikTok của Danh Phạm – một TikToker đình đám trong lĩnh vực pha chế. Trong clip, Danh Phạm đã chia sẻ công thức làm món nước từ trà ô long, nước ép dưa hấu, mứt dâu tây và một miếng dứa cắt hình ngôi sao, tạo nên hình ảnh lá cờ Việt Nam sống động và đẹp mắt. Video ngay lập tức thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt xem và những lời khen ngợi không ngớt cho sự sáng tạo tinh tế.

Ảnh:

Không nằm ngoài xu hướng, nhiều quán cà phê đã nhanh chóng đưa những món ăn thức uống “bắt trend” vào menu của mình. Từ bánh croissant, cà phê cho đến các ly nước ép, tất cả đều được trang trí với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Chưa hết, những món đồ uống đặc biệt cho dịp lễ 2/9 thường mang những cái tên rất ý nghĩa như “Ly Độc Lập”, “Ly Quốc Khánh” hay “Ly Yêu Nước”. Những tên gọi này không chỉ để chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc mà còn nhấn mạnh tinh thần yêu nước trong từng ly nước, chiếc bánh để khi thưởng thức người ta càng thêm trân trọng, thêm yêu và tự hào về đất nước và con người Việt Nam.

Từ việc thưởng thức một ly cà phê hay một cốc nước ép, đến việc nhìn ngắm sự bình yên và tươi đẹp của đất nước qua những món ăn được trang trí tinh tế, chúng ta không chỉ cảm nhận được sự kết nối sâu sắc với quê hương mà còn thêm yêu và tự hào về dân tộc mình. Vậy nên, hãy dành chút thời gian trong dịp lễ 2/9 này để đến các quán cà phê, thưởng thức những món đồ uống sáng tạo và hòa mình vào không khí “Tết Độc lập” đầy sắc màu.

Điểm danh những hàng quán tại Hà Nội và Sài Gòn để bạn "yêu nước" suốt dịp lễ Quốc Khánh 2/9 này:

OK Coffee

Địa chỉ: 406 Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội

Salt Mate

Địa chỉ: Số 5 Phố Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ảnh: @limp1308

Meet You by Hello Strangers

Địa chỉ: 37A Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ảnh: @limp1308

Petit Palais - Croissant

Địa chỉ: 21 Ngõ 12 Đường Nguyễn Phúc Lai, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Ảnh: Petit Palais,

Giang Cafe

Địa chỉ: Y12 Hồng Lĩnh, Quận 10 , TP.HCM

Ảnh: Nguyễn Thảo, @taphoacaphe

Nhà Thơm

Địa chỉ: 42-43CT Tam Đảo, Quận 10, TP.HCM

Ảnh: @ieanbao_

Bên cạnh đó còn có chuỗi cửa hàng Phê La Coffee, Circle K có những món ăn, thức uống trang trí hình lá cờ Tổ Quốc là nơi bạn có thể trò chuyện cùng bạn bè trong dịp lễ 2/9 này.