Di dời gần 500 hộ dân, hơn 1.000 người cùng hàng trăm thiết bị được huy động, Việt Nam xây thành công cầu vượt 3 tầng đầu tiên trong 18 tháng

Cầu vượt Ngã Ba Huế nằm tại điểm giao cắt giữa Quốc lộ 1A, đường Điện Biên Phủ và tuyến đường sắt quốc gia Hà Nội – TP.HCM. Đây từng là khu vực giao thông phức tạp ở cửa ngõ phía Bắc Đà Nẵng, nơi nhiều dòng phương tiện cùng lưu thông và thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Để giải quyết tình trạng này, dự án nút giao thông Ngã Ba Huế được đầu tư với tổng mức vốn hơn 2.000 tỷ đồng, theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao).

Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam là nhà đầu tư dự án. Công trình khởi công ngày 28/9/2013, khánh thành và đưa vào khai thác ngày 29/3/2015, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng.

Thiết kế ba tầng, tách riêng các hướng lưu thông

Trước khi nút giao được xây dựng, xe cơ giới, xe thô sơ, người đi bộ và tàu hỏa cùng di chuyển qua khu vực Ngã Ba Huế. Các dòng phương tiện giao cắt nhau khiến giao thông thường xuyên ùn ứ, nhất là vào giờ cao điểm hoặc khi tàu Bắc – Nam đi qua.

Thay vì tổ chức giao thông trên cùng một mặt bằng, công trình được thiết kế thành ba tầng, bố trí các hướng lưu thông ở những cao độ khác nhau. Cách làm này giúp phương tiện di chuyển theo các hướng riêng, hạn chế giao cắt trực tiếp giữa đường bộ và đường sắt.

Ở tầng mặt đất, đường gom rộng 7 m, gồm hai làn xe, phục vụ các hướng từ đường Tôn Đức Thắng về phía Tây Bắc và chiều ngược lại, cũng như hướng từ đường Điện Biên Phủ đến đường Trường Chinh. Bên cạnh đó, công trình còn có cầu đi bộ vượt đường sắt.

Phía trên là tầng 1 với vòng xuyến đường kính 150 m, mặt cầu rộng 15 m, gồm ba làn xe và kết nối với mặt đất thông qua bốn nhánh cầu dẫn. Hai làn phía trong dành cho xe cơ giới, trong khi làn ngoài cùng dành cho xe thô sơ.

﻿Lễ cắt băng khánh thành công trình Cầu vượt ngã ba Huế

Ở tầng cao nhất, cầu vượt dây văng rộng 17 m, gồm bốn làn xe, có tốc độ thiết kế 60 km/h. Tuyến cầu này phục vụ hai hướng lưu thông ưu tiên giữa đường Tôn Đức Thắng và đường Điện Biên Phủ.

Với cách phân luồng theo ba tầng, nút giao Ngã Ba Huế tạo điều kiện cho các phương tiện đi qua khu vực thuận lợi hơn, đồng thời giảm xung đột giữa giao thông đường bộ và đường sắt.

Huy động hơn 1.000 người thi công liên tục ngày đêm

Bên cạnh yêu cầu về kết cấu, quá trình xây dựng nút giao Ngã Ba Huế còn gặp nhiều thách thức do thời gian chuẩn bị ngắn, thiết kế phức tạp và phải điều chỉnh khi triển khai và gần 500 hộ dân phải di dời...

Để bảo đảm tiến độ, công trường được tổ chức thi công liên tục. Vào thời điểm cao điểm, dự án huy động hơn 1.000 người cùng hàng trăm phương tiện, thiết bị. Các kỹ sư và công nhân làm việc 24/24 giờ, kể cả ngày lễ và Tết.

Sau 18 tháng (thời gian thi công thực tế là 16 tháng không kể ngày đêm) với 480.000 công lao động của kỹ sư và công nhân, công trình chính thức được hoàn thành và đưa vào khai thác.﻿

Ý tưởng kiến trúc tổng thể của nút giao ngã ba Huế gồm trụ tháp hình parabol và vòng xuyến tròn bao quanh, hình dáng cách điệu cho biểu tượng Linga và Yoni của thần Silva (chúa tể của muôn loài), tượng trưng cho sức sống và sức sáng tạo mãnh liệt của nhân loại).

Trong đó, trụ tháp cao khoảng 65 m nổi bật giữa vòng xuyến có đường kính 150 m, tạo nên hình dáng đặc trưng của công trình khi nhìn từ trên cao. Nhờ thiết kế này, nút giao không chỉ đảm nhiệm chức năng kết nối giao thông mà còn trở thành điểm nhấn cảnh quan tại cửa ngõ phía Bắc Đà Nẵng.

Sau khi đưa vào khai thác, công trình góp phần cải thiện khả năng lưu thông tại khu vực, tăng cường kết nối giữa các tuyến đường và hỗ trợ quá trình phát triển đô thị về phía Tây Bắc thành phố.

Sau khi khánh thành, nhiều kỷ lục Việt Nam được xác lập tại cây cầu như: Cây cầu vượt ba tầng đầu tiên của Việt Nam, Cây câu vượt hiện đại nhất Việt Nam,…